Два элемента, ни одной трубки — капучинатор LatteGo невероятно легко очищать

Наша система подачи молока состоит из 2 элементов и не включает ни одной трубки или скрытых компонентов. Ее можно очистить менее чем за 15 секунд, просто промыв под краном* или в посудомоечной машине.