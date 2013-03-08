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  • Создание разных напитков для нескольких пользователей Создание разных напитков для нескольких пользователей Создание разных напитков для нескольких пользователей
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    Saeco Xelsis Evo Автоматическая кофемашина

    HD8954/09

    Создание разных напитков для нескольких пользователей

    С кофемашиной Xelsis Evo каждый член семьи сможет наслаждаться изумительным вкусом любимого кофе. Благодаря уникальной функции можно создать до 6 профилей и сохранить до 9 программ приготовления для каждого профиля.

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    Saeco Xelsis Evo Автоматическая кофемашина

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    Создание разных напитков для нескольких пользователей

    благодаря графину для молока с функцией автоматической двойной очистки

    • Приготовление 8 видов кофе
    • Встроен. кувшин д/молока, капучинатор
    • Нержавеющая сталь
    • Регулируемая кофемолка, 8 степеней
    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

    Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

    Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

    Эффективность и простота использования были основными критериями при разработке первой варочной группы Saeco 30 лет. Созданная нами технология оправдывает эти принципы и сегодня. Наша варочная группа невероятно удобна в очистке: просто извлеките ее, промойте под струей воды в течение нескольких секунд и снова установите в кофемашину.

    8 степеней помола для выбора крепости кофе

    8 степеней помола для выбора крепости кофе

    Эта кофемашина удовлетворит даже самые высокие требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из 8 степеней помола кофемашины: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.

    Выберите идеальные настройки для пены по своему вкусу простым поворотом регулятора

    Выберите идеальные настройки для пены по своему вкусу простым поворотом регулятора

    Выберите идеальные настройки для пены и оцените самые разнообразные вкусы с помощью одного поворота регулятора! Контролируйте поток кофе и давление при варке для получения пены различного объема и плотности одним простым движением. Поворот влево — роскошная плотная пена для крепкого и насыщенного эспрессо, поворот вправо — уменьшение объема пены для более легкого кофе.

    6 профилей пользователя для сохранения личных настроек

    6 профилей пользователя для сохранения личных настроек

    Каждая чашка кофе будет идеальной. Уникальная функция персональных настроек позволяет изменять и сохранять различные параметры приготовления любимых напитков. Благодаря 6 профилям каждый пользователь сможет готовить кофе так, как ему нравится.

    Чистота и надежность с запатентованной системой очистки паром

    Чистота и надежность с запатентованной системой очистки паром

    Поддерживайте чистоту без особых хлопот. Функция очистки паром обеспечивает автоматическое очищение взбивающего механизма: остатки молока удаляются, и нет необходимости опустошать кувшин. Качество гигиеничной очистки сертифицировано независимым немецким институтом тестирования VDE.

    • Страна происхождения

      Сделано:
      Италия

    • Технические характеристики

      Мощность
      1500  W
      Напряжение
      230  V
      Давление помпы
      15  bar
      Частота
      50  Hz

    • Технические характеристики

      Емкость контейнера для кофейных зерен
      350  g
      Длина шнура
      0,8  m
      Напряжение
      230  V
      Частота
      50  Hz
      Время приготовления одной порции напитка
      От 45 (эспрессо) до 100 (кофе лунго)  s
      Емкость кувшина для молока
      500  l
      Емкость контейнера для отходов
      14  servings
      Вместительный резервуар для воды
      1,6  l
      Давление помпы
      15 бар
      Макс. высота чашки
      150  mm
      Бойлеры
      2

    • Конструкция

      Цвет
      Нержавеющая сталь
      Цвет
      Нержавеющая сталь
      Материалы и отделка
      Full stainless steel

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (Д х Г х В)
      280x370x420  mm
      Емкость отсека для зерен
      350  g
      Емкость контейнера для отходов
      14  servings
      Вес
      16,5  kg
      Вес изделия
      16,1  kg
      Размеры изделия (Ш x Г x В)
      280 x 370 x 420  mm
      Объем резервуара для воды
      1.6  l
      Объем кувшина для молока
      0.5  l

    • Общие характеристики

      Одновременное приготовление чашек кофе
      2
      Подходит для
      Цельные кофейные зерна, молотый кофе
      Настройки крепости кофе
      3
      Простая очистка и обслуживание
      • Совместимость с фильтром AquaClean
      • Автоматическая очистка кувшина
      • Цикл автоматического ополаскивания
      • Автоматический цикл удаления накипи
      • Съемная варочная группа
      Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
      • Регулировка температуры
      • Регулировка уровня крепости кофе
      • Регулировка объема кофе
      • Регулировка количества молочной пены
      Настройки помола
      8
      Удобное и простое использование
      • Автоматический переход в режим ожидания
      • Съемный поддон для капель
      • Съемный носик
      • Съемный резервуар для воды
      • Автоматическое отключение
      Запрограммированные напитки
      9
      Настройки температуры
      3
      Особые функции
      • Встроенный молочный кувшин
      • Регулятор количества кофейной пены
      • Предварительное заваривание
      • Приготовление молотого кофе
      • Кофемолка с керамическими жерновами
      Тип кувшина
      Стандартный кувшин
      Тип дисплея
      TFT
      Кофейные напитки
      Эспрессо, капучино, горячая вода, Cafè Créme, молочная пена, эспрессо макиато, латте макиато, ристретто, кофе с молоком

    • Обработка

      Материал основного корпуса
      Нержавеющая сталь
      Материал бойлера
      Нержавеющая сталь
      Материал поддона для капель
      Нержавеющая сталь
      Материал резервуара для воды
      Пластик

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Экологическая безопасность

      Потребляемая мощность при заваривании
      1500  W

    Badge-D2C

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