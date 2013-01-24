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Saeco Xelsis Evo

Автоматическая кофемашина

HD8954/09
Saeco
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Общая оценка / 5
1 награда
Saeco
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей Создание разных напитков для нескольких пользователей Создание разных напитков для нескольких пользователей
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    Saeco Xelsis Evo Автоматическая кофемашина

    HD8954/09
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Создание разных напитков для нескольких пользователей

    С кофемашиной Xelsis Evo каждый член семьи сможет наслаждаться изумительным вкусом любимого кофе. Благодаря уникальной функции можно создать до 6 профилей и сохранить до 9 программ приготовления для каждого профиля. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Saeco Xelsis Evo Автоматическая кофемашина

    Создание разных напитков для нескольких пользователей

    С кофемашиной Xelsis Evo каждый член семьи сможет наслаждаться изумительным вкусом любимого кофе. Благодаря уникальной функции можно создать до 6 профилей и сохранить до 9 программ приготовления для каждого профиля. Узнать обо всех преимуществах

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      Создание разных напитков для нескольких пользователей

      благодаря графину для молока с функцией автоматической двойной очистки

      • Приготовление 8 видов кофе
      • Встроен. кувшин д/молока, капучинатор
      • Нержавеющая сталь
      • Регулируемая кофемолка, 8 степеней
      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

      Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

      Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

      Эффективность и простота использования были основными критериями при разработке первой варочной группы Saeco 30 лет. Созданная нами технология оправдывает эти принципы и сегодня. Наша варочная группа невероятно удобна в очистке: просто извлеките ее, промойте под струей воды в течение нескольких секунд и снова установите в кофемашину.

      8 степеней помола для выбора крепости кофе

      8 степеней помола для выбора крепости кофе

      Эта кофемашина удовлетворит даже самые высокие требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из 8 степеней помола кофемашины: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.

      Выберите идеальные настройки для пены по своему вкусу простым поворотом регулятора

      Выберите идеальные настройки для пены по своему вкусу простым поворотом регулятора

      Выберите идеальные настройки для пены и оцените самые разнообразные вкусы с помощью одного поворота регулятора! Контролируйте поток кофе и давление при варке для получения пены различного объема и плотности одним простым движением. Поворот влево — роскошная плотная пена для крепкого и насыщенного эспрессо, поворот вправо — уменьшение объема пены для более легкого кофе.

      6 профилей пользователя для сохранения личных настроек

      6 профилей пользователя для сохранения личных настроек

      Каждая чашка кофе будет идеальной. Уникальная функция персональных настроек позволяет изменять и сохранять различные параметры приготовления любимых напитков. Благодаря 6 профилям каждый пользователь сможет готовить кофе так, как ему нравится.

      Чистота и надежность с запатентованной системой очистки паром

      Чистота и надежность с запатентованной системой очистки паром

      Поддерживайте чистоту без особых хлопот. Функция очистки паром обеспечивает автоматическое очищение взбивающего механизма: остатки молока удаляются, и нет необходимости опустошать кувшин. Качество гигиеничной очистки сертифицировано независимым немецким институтом тестирования VDE.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Давление насоса
        15 бар
        Емкость кувшина для молока
        500  л
        Емкость контейнера для кофейных зерен
        350  г
        Емкость контейнера для отходов
        14  порций
        Высота чашки (макс.)
        150  миллиметра
        Время приготовления одной порции напитка
        От 45 (эспрессо) до 100 (кофе лунго)  с
        Бойлеры
        2
        напряжение
        230  В
        Частота
        50  Гц
        Длина шнура
        0,8  м
        Вместительный резервуар для воды
        1,6  л

      • Забота об окружающей среде

        Потребляемая мощность при заваривании
        1500  Вт

      • Общие характеристики

        Одновременное приготовление чашек кофе
        2
        Подходит для
        Цельные кофейные зерна, молотый кофе
        Запрограммированные напитки
        9
        Настройки крепости кофе
        3
        Настройки температуры
        3
        Настройки помола
        8
        Тип кувшина
        Стандартный кувшин
        Тип дисплея
        TFT
        Особые функции
        • Кофемолка с керамическими жерновами
        • Встроенный молочный кувшин
        • Предварительное заваривание
        • Приготовление молотого кофе
        • Регулятор количества кофейной пены
        Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
        • Регулировка уровня крепости кофе
        • Регулируемая температура
        • Регулировка объема кофе
        • Регулировка количества молочной пены
        Удобное и простое использование
        • Съемный резервуар для воды
        • Съемный носик
        • Съемный поддон для капель
        • Автоматический переход в режим ожидания
        • Автоматическое отключение
        Простая очистка и обслуживание
        • Автоматический цикл удаления накипи
        • Съемная варочная группа
        • Автоматическая очистка кувшина
        • Цикл автоматического ополаскивания
        • Совместимость с фильтром AquaClean
        Кофейные напитки
        Эспрессо, капучино, горячая вода, Cafè Créme, молочная пена, эспрессо макиато, латте макиато, ристретто, кофе с молоком

      • Отделка

        Материал бойлера
        Нержавеющая сталь
        Материал поддона для капель
        Нержавеющая сталь
        Материал основного корпуса
        Нержавеющая сталь
        Материал резервуара для воды
        Пластик

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Италия

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        16,1  кг
        Размеры изделия (Ш x Г x В)
        280 x 370 x 420  миллиметра

      • Дизайн

        цвет
        Нержавеющая сталь
        Цвет
        Нержавеющая сталь

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