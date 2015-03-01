HD9712/01
Профессионально приготовленный эспрессо в домашних условиях
Saeco представляет Incanto Executive — это подлинное произведение искусства, созданное доставлять вам удовольствие. С нашими профессиональными решениями — керамическими жерновами и двойным бойлером — вы приготовите вкуснейший кофе за считанные мгновения.Узнать обо всех преимуществах
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Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.
Эффективность и простота использования были основными критериями при разработке первой варочной группы Saeco 30 лет. Созданная нами технология оправдывает эти принципы и сегодня. Наша варочная группа невероятно удобна в очистке: просто извлеките ее, промойте под струей воды в течение нескольких секунд и снова установите в кофемашину.
Эта кофемашина удовлетворит даже самые высокие требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из 8 степеней помола кофемашины: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.
Выберите один из 5 уровней крепости, подходящие объем и температуру для каждого напитка и сохраните эти данные с помощью функции памяти. Кофемашина запомнит выбранные настройки, и вы всегда будете наслаждаться напитком нужного объема, приготовленным так, как нравится именно вам.
Выберите идеальные настройки для пены и оцените самые разнообразные вкусы с помощью одного поворота регулятора! Контролируйте поток кофе и давление при варке для получения пены различного объема и плотности одним простым движением. Поворот влево — роскошная плотная пена для крепкого и насыщенного эспрессо, поворот вправо — уменьшение объема пены для более легкого кофе.
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