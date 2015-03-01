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  • Профессионально приготовленный эспрессо в домашних условиях Профессионально приготовленный эспрессо в домашних условиях Профессионально приготовленный эспрессо в домашних условиях

    Saeco Incanto Автоматическая кофемашина

    HD9712/01

    Профессионально приготовленный эспрессо в домашних условиях

    Saeco представляет Incanto Executive — это подлинное произведение искусства, созданное доставлять вам удовольствие. С нашими профессиональными решениями — керамическими жерновами и двойным бойлером — вы приготовите вкуснейший кофе за считанные мгновения.

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    Saeco Incanto Автоматическая кофемашина

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    Профессионально приготовленный эспрессо в домашних условиях

    Совершенный вкус за считаные мгновения

    • Приготовление 7 видов кофе
    • Встроен. кувшин д/молока, капучинатор
    • Нержавеющая сталь
    • Регулируемая кофемолка, 8 степеней
    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

    Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

    Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

    Эффективность и простота использования были основными критериями при разработке первой варочной группы Saeco 30 лет. Созданная нами технология оправдывает эти принципы и сегодня. Наша варочная группа невероятно удобна в очистке: просто извлеките ее, промойте под струей воды в течение нескольких секунд и снова установите в кофемашину.

    8 степеней помола для выбора крепости кофе

    8 степеней помола для выбора крепости кофе

    Эта кофемашина удовлетворит даже самые высокие требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из 8 степеней помола кофемашины: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.

    Кофемашина запоминает выбранную вами крепость кофе

    Кофемашина запоминает выбранную вами крепость кофе

    Выберите один из 5 уровней крепости, подходящие объем и температуру для каждого напитка и сохраните эти данные с помощью функции памяти. Кофемашина запомнит выбранные настройки, и вы всегда будете наслаждаться напитком нужного объема, приготовленным так, как нравится именно вам.

    Выберите идеальные настройки для пены по своему вкусу простым поворотом регулятора

    Выберите идеальные настройки для пены по своему вкусу простым поворотом регулятора

    Выберите идеальные настройки для пены и оцените самые разнообразные вкусы с помощью одного поворота регулятора! Контролируйте поток кофе и давление при варке для получения пены различного объема и плотности одним простым движением. Поворот влево — роскошная плотная пена для крепкого и насыщенного эспрессо, поворот вправо — уменьшение объема пены для более легкого кофе.

    • Страна происхождения

      Сделано:
      Италия

    • Технические характеристики

      Емкость контейнера для кофейных зерен
      350  g
      Длина шнура
      0,8  m
      Напряжение
      230  V
      Частота
      50  Hz
      Время приготовления одной порции напитка
      От 45 (эспрессо) до 100 (кофе лунго)  s
      Емкость кувшина для молока
      500  l
      Емкость контейнера для отходов
      14  servings
      Вместительный резервуар для воды
      1,6  l
      Давление помпы
      15 бар
      Макс. высота чашки
      150  mm
      Бойлеры
      2

    • Конструкция

      Цвет
      Нержавеющая сталь

    • Вес и размеры

      Вес изделия
      16,5  kg
      Размеры изделия (Ш x Г x В)
      280 x 370 x 420  mm

    • Общие характеристики

      Одновременное приготовление чашек кофе
      2
      Подходит для
      Цельные кофейные зерна, молотый кофе
      Настройки крепости кофе
      5
      Простая очистка и обслуживание
      • Съемная варочная группа
      • Автоматический цикл удаления накипи
      • Автоматическая очистка кувшина
      • Цикл автоматического ополаскивания
      Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
      • Регулировка количества молочной пены
      • Регулировка уровня крепости кофе
      • Регулировка температуры
      • Регулировка объема кофе
      Настройки помола
      8
      Удобное и простое использование
      • Съемный носик
      • Дисплей
      • Съемный поддон для капель
      • Съемный резервуар для воды
      Запрограммированные напитки
      7
      Настройки температуры
      3
      Особые функции
      • Кофемолка с керамическими жерновами
      • Регулятор количества кофейной пены
      • Встроенный молочный кувшин
      • Предварительное заваривание
      • Приготовление молотого кофе
      Тип кувшина
      Премиальный молочный кувшин
      Тип дисплея
      TFT
      Кофейные напитки
      Эспрессо, капучино, горячая вода, Cafè Créme, молочная пена, эспрессо макиато, латте макиато, ристретто, кофе с молоком

    • Обработка

      Материал основного корпуса
      Нержавеющая сталь
      Материал бойлера
      Нержавеющая сталь
      Материал поддона для капель
      Нержавеющая сталь
      Материал резервуара для воды
      Пластик

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Социальная ответственность

      Потребляемая мощность при заваривании
      1500  W

    Badge-D2C

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