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Saeco Incanto

Автоматическая кофемашина

HD9712/01
Saeco
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Saeco
  • Профессионально приготовленный эспрессо в домашних условиях Профессионально приготовленный эспрессо в домашних условиях Профессионально приготовленный эспрессо в домашних условиях
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    Saeco Incanto Автоматическая кофемашина

    HD9712/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Профессионально приготовленный эспрессо в домашних условиях

    Saeco представляет Incanto Executive — это подлинное произведение искусства, созданное доставлять вам удовольствие. С нашими профессиональными решениями — керамическими жерновами и двойным бойлером — вы приготовите вкуснейший кофе за считанные мгновения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Saeco Incanto Автоматическая кофемашина

    Профессионально приготовленный эспрессо в домашних условиях

    Saeco представляет Incanto Executive — это подлинное произведение искусства, созданное доставлять вам удовольствие. С нашими профессиональными решениями — керамическими жерновами и двойным бойлером — вы приготовите вкуснейший кофе за считанные мгновения. Узнать обо всех преимуществах

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      Профессионально приготовленный эспрессо в домашних условиях

      Совершенный вкус за считаные мгновения

      • Приготовление 7 видов кофе
      • Встроен. кувшин д/молока, капучинатор
      • Нержавеющая сталь
      • Регулируемая кофемолка, 8 степеней
      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

      Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

      Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

      Эффективность и простота использования были основными критериями при разработке первой варочной группы Saeco 30 лет. Созданная нами технология оправдывает эти принципы и сегодня. Наша варочная группа невероятно удобна в очистке: просто извлеките ее, промойте под струей воды в течение нескольких секунд и снова установите в кофемашину.

      8 степеней помола для выбора крепости кофе

      8 степеней помола для выбора крепости кофе

      Эта кофемашина удовлетворит даже самые высокие требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из 8 степеней помола кофемашины: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.

      Кофемашина запоминает выбранную вами крепость кофе

      Кофемашина запоминает выбранную вами крепость кофе

      Выберите один из 5 уровней крепости, подходящие объем и температуру для каждого напитка и сохраните эти данные с помощью функции памяти. Кофемашина запомнит выбранные настройки, и вы всегда будете наслаждаться напитком нужного объема, приготовленным так, как нравится именно вам.

      Выберите идеальные настройки для пены по своему вкусу простым поворотом регулятора

      Выберите идеальные настройки для пены по своему вкусу простым поворотом регулятора

      Выберите идеальные настройки для пены и оцените самые разнообразные вкусы с помощью одного поворота регулятора! Контролируйте поток кофе и давление при варке для получения пены различного объема и плотности одним простым движением. Поворот влево — роскошная плотная пена для крепкого и насыщенного эспрессо, поворот вправо — уменьшение объема пены для более легкого кофе.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Давление насоса
        15 бар
        Емкость кувшина для молока
        500  л
        Емкость контейнера для кофейных зерен
        350  г
        Емкость контейнера для отходов
        14  порций
        Высота чашки (макс.)
        150  миллиметра
        Время приготовления одной порции напитка
        От 45 (эспрессо) до 100 (кофе лунго)  с
        Бойлеры
        2
        Длина шнура
        0,8  м
        Вместительный резервуар для воды
        1,6  л
        Частота
        50  Гц
        напряжение
        230  В

      • Забота об окружающей среде

        Потребляемая мощность при заваривании
        1500  Вт

      • Общие характеристики

        Одновременное приготовление чашек кофе
        2
        Подходит для
        Цельные кофейные зерна, молотый кофе
        Запрограммированные напитки
        7
        Настройки крепости кофе
        5
        Настройки температуры
        3
        Настройки помола
        8
        Тип кувшина
        Премиальный молочный кувшин
        Тип дисплея
        TFT
        Особые функции
        • Кофемолка с керамическими жерновами
        • Встроенный молочный кувшин
        • Предварительное заваривание
        • Приготовление молотого кофе
        • Регулятор количества кофейной пены
        Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
        • Регулировка уровня крепости кофе
        • Регулируемая температура
        • Регулировка объема кофе
        • Регулировка количества молочной пены
        Удобное и простое использование
        • Съемный резервуар для воды
        • Дисплей
        • Съемный носик
        • Съемный поддон для капель
        Простая очистка и обслуживание
        • Автоматический цикл удаления накипи
        • Съемная варочная группа
        • Автоматическая очистка кувшина
        • Цикл автоматического ополаскивания
        Кофейные напитки
        Эспрессо, капучино, горячая вода, Cafè Créme, молочная пена, эспрессо макиато, латте макиато, ристретто, кофе с молоком

      • Отделка

        Материал бойлера
        Нержавеющая сталь
        Материал поддона для капель
        Нержавеющая сталь
        Материал основного корпуса
        Нержавеющая сталь
        Материал резервуара для воды
        Пластик

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Италия

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        16,5  кг
        Размеры изделия (Ш x Г x В)
        280 x 370 x 420  миллиметра

      • Дизайн

        цвет
        Нержавеющая сталь

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