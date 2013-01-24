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Philips Avent ISIS

Клапан

SCF160
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Позволяет сцеживать молоко в бутылочку Позволяет сцеживать молоко в бутылочку Позволяет сцеживать молоко в бутылочку
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    Philips Avent ISIS Клапан

    SCF160
    Общая оценка / 5

    Позволяет сцеживать молоко в бутылочку

    Клапан позволяет переливать молоко из молокоотсоса в бутылочку. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent ISIS Клапан

    Позволяет сцеживать молоко в бутылочку

    Клапан позволяет переливать молоко из молокоотсоса в бутылочку. Узнать обо всех преимуществах

    Позволяет сцеживать молоко в бутылочку

    Клапан позволяет переливать молоко из молокоотсоса в бутылочку. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent ISIS Клапан

    Позволяет сцеживать молоко в бутылочку

    Клапан позволяет переливать молоко из молокоотсоса в бутылочку. Узнать обо всех преимуществах

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    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве

      Позволяет сцеживать молоко в бутылочку

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      • молокоотсос

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–6 месяцев

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