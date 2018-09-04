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Больше комфорта, больше молока*, удобство в пути
Больше не нужно наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать околососковую область, увеличивая отток молока. Ручной молокоотсос Avent состоит из небольшого количества элементов, поэтому его легко собирать, использовать и очищать. Благодаря небольшому весу и компактному дизайну можно легко сцеживать молоко, где бы вы ни находились. Узнать обо всех преимуществах
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Больше комфорта, больше молока*, удобство в пути
Больше не нужно наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать околососковую область, увеличивая отток молока. Ручной молокоотсос Avent состоит из небольшого количества элементов, поэтому его легко собирать, использовать и очищать. Благодаря небольшому весу и компактному дизайну можно легко сцеживать молоко, где бы вы ни находились. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря уникальной форме молокоотсоса молоко из груди поступает прямо в бутылочку, даже если вы сидите ровно. Это значит, что вы можете занять более удобное положение во время сцеживания — больше не нужно наклоняться вперед, чтобы все молоко попадало в бутылочку. Удобное положение и чувство расслабленности во время сцеживания естественным образом стимулируют приток молока и облегчают процесс.
Мягкое бархатистое покрытие массажной насадки оставляет на коже ощущение тепла, комфорта и способствует оттоку молока. Уникальная насадка с лепестками бережно стимулирует процесс лактации.
Контейнеры подходят и для сцеживания грудного молока, и для хранения, и для кормления ребенка. Идеальны для хранения в холодильнике или морозильной камере
Компактный дизайн и ручка эргономичной формы позволяют удобно прикладывать молокоотсос к груди, держать его и контролировать процесс сцеживания. Благодаря небольшим размерам и легкому весу молокоотсос удобно хранить и брать с собой в дорогу, делая процесс сцеживания в пути более незаметным.
Форма деталей позволяет зрительно определить порядок их соединения, обеспечивая простую сборку молокоотсоса.
Молокоотсос подходит для использования вместе с другими продуктами для кормления серии Philips Avent, в том числе с бутылочками и контейнерами для хранения молока серии Classic. Philips Avent также предлагает ряд аксессуаров для ухода за грудью, которые помогут вам продлить период грудного вскармливания и обеспечат больший комфорт.
Благодаря небольшому количеству отдельных деталей молокоотсос удобен в очистке. Все детали можно мыть в посудомоечной машине.
Ручной молокоотсос имеет компактные размеры и идеально подходит для женщин, сцеживающих молоко время от времени. Удобно использовать одной рукой.
Материал
В комплект входят:
Дизайн
Удобство использования
Этапы взросления
Функции
CP9289/01
CP9287/01
CP9286/01
SCF254/61
SCF254/24
SCF254/13