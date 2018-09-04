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Philips Avent

Ручной молокоотсос серии Natural с контейнерами

SCF330/13
Avent
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Avent
  • Больше комфорта, больше молока*, удобство в пути Больше комфорта, больше молока*, удобство в пути Больше комфорта, больше молока*, удобство в пути
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    Philips Avent Ручной молокоотсос серии Natural с контейнерами

    SCF330/13
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Больше комфорта, больше молока*, удобство в пути

    Больше не нужно наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать околососковую область, увеличивая отток молока. Ручной молокоотсос Avent состоит из небольшого количества элементов, поэтому его легко собирать, использовать и очищать. Благодаря небольшому весу и компактному дизайну можно легко сцеживать молоко, где бы вы ни находились. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Ручной молокоотсос серии Natural с контейнерами

    Больше комфорта, больше молока*, удобство в пути

    Больше не нужно наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать околососковую область, увеличивая отток молока. Ручной молокоотсос Avent состоит из небольшого количества элементов, поэтому его легко собирать, использовать и очищать. Благодаря небольшому весу и компактному дизайну можно легко сцеживать молоко, где бы вы ни находились. Узнать обо всех преимуществах

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      Ручной молокоотсос с массажными лепестками

      • Удобство использования в пути
      • Мягкие массажные лепестки
      • 3 контейнера в комплекте
      • Ультрамягкая соска для новорожденных
      Более удобное положение во время сцеживания повышает эффективность процесса, позволяя сцеживать больше молока за меньшее время***

      Более удобное положение во время сцеживания повышает эффективность процесса, позволяя сцеживать больше молока за меньшее время***

      Благодаря уникальной форме молокоотсоса молоко из груди поступает прямо в бутылочку, даже если вы сидите ровно. Это значит, что вы можете занять более удобное положение во время сцеживания — больше не нужно наклоняться вперед, чтобы все молоко попадало в бутылочку. Удобное положение и чувство расслабленности во время сцеживания естественным образом стимулируют приток молока и облегчают процесс.

      Мягкая массажная насадка оставляет ощущение тепла

      Мягкая массажная насадка оставляет ощущение тепла

      Мягкое бархатистое покрытие массажной насадки оставляет на коже ощущение тепла, комфорта и способствует оттоку молока. Уникальная насадка с лепестками бережно стимулирует процесс лактации.

      3 универсальных контейнера для молока в комплекте

      3 универсальных контейнера для молока в комплекте

      Контейнеры подходят и для сцеживания грудного молока, и для хранения, и для кормления ребенка. Идеальны для хранения в холодильнике или морозильной камере

      Компактный легкий дизайн

      Компактный легкий дизайн

      Компактный дизайн и ручка эргономичной формы позволяют удобно прикладывать молокоотсос к груди, держать его и контролировать процесс сцеживания. Благодаря небольшим размерам и легкому весу молокоотсос удобно хранить и брать с собой в дорогу, делая процесс сцеживания в пути более незаметным.

      Простая сборка. Определение порядка соединения деталей на глаз

      Простая сборка. Определение порядка соединения деталей на глаз

      Форма деталей позволяет зрительно определить порядок их соединения, обеспечивая простую сборку молокоотсоса.

      Совместимость с другими изделиями для кормления Philips Avent

      Совместимость с другими изделиями для кормления Philips Avent

      Молокоотсос подходит для использования вместе с другими продуктами для кормления серии Philips Avent, в том числе с бутылочками и контейнерами для хранения молока серии Classic. Philips Avent также предлагает ряд аксессуаров для ухода за грудью, которые помогут вам продлить период грудного вскармливания и обеспечат больший комфорт.

      Простота очистки благодаря небольшому количеству отдельных деталей

      Благодаря небольшому количеству отдельных деталей молокоотсос удобен в очистке. Все детали можно мыть в посудомоечной машине.

      Удобное ручное сцеживание

      Ручной молокоотсос имеет компактные размеры и идеально подходит для женщин, сцеживающих молоко время от времени. Удобно использовать одной рукой.

      Технические характеристики

      • Материал

        Молокоотсос
        Без бисфенола-А* (только детали, контактирующие с пищей)
        Соска
        • Не содержит бисфенол-А*
        • силикон
        Чашка для хранения молока
        • Не содержит бисфенол-А*
        • полипропилен

      • В комплект входят:

        Корпус молокоотсоса с ручкой
        1  шт.
        Насадка стандартного размера
        1  шт.
        Контейнеры для молока
        3  шт.
        Адаптер для чашек для хранения молока
        1  шт.
        Ультрамягкая соска для новорожденных
        1  шт.
        Пробный комплект вкладышей для бюстгальтера
        1 упаковка (2 шт.)

      • Дизайн

        Дизайн молокоотсоса
        Компактный дизайн
        Дизайн бутылочки
        • Эргономичная форма
        • Широкое горлышко

      • Удобство использования

        Использование молокоотсоса
        • Простая сборка
        • Простота очистки
        • Полная совместимость со всеми сериями

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–6 месяцев

      • Функции

        Не нужно наклоняться вперед
        Сцеживание в удобном положении
        Мягкая массажная насадка
        Деликатная стимуляция
        Контейнеры для молока в комплекте
        Простое и удобное сцеживание, хранение и кормление.

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            • 1. Молокоотсос ручной Philips Avent, модель SCF330 с принадлежностями РУ № ФСЗ 2012/13199 от 04.09.2018 Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.