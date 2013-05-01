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  • Больше комфорта, больше молока Больше комфорта, больше молока Больше комфорта, больше молока
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    Philips Avent Электронный молокоотсос серии Natural

    SCF332/01

    Больше комфорта, больше молока

    Если вы испытываете чувство расслабленности и комфорта, приток молока увеличивается, поэтому мы создали самый удобный молокоотсос в нашей линейке: сцеживайте молоко в удобном положении без необходимости наклоняться вперед, стимулируя приток молока при помощи мягкой массажной насадки.

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    Philips Avent Электронный молокоотсос серии Natural

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    Больше комфорта, больше молока

    Молокоотсос с массажной насадкой

    • Natural
    • Бутылочка 125 мл в комплекте
    Более удобное положение во время сцеживания благодаря уникальному дизайну

    Более удобное положение во время сцеживания благодаря уникальному дизайну

    Благодаря уникальной форме молокоотсоса молоко из груди поступает прямо в бутылочку, даже если вы сидите ровно. Это значит, что вы можете занять более удобное положение во время сцеживания — больше не нужно наклоняться вперед, чтобы все молоко попадало в бутылочку. Удобное положение и чувство расслабленности во время сцеживания естественным образом стимулируют приток молока и облегчают процесс.

    Режим деликатной стимуляции и три варианта настроек сцеживания

    Режим деликатной стимуляции и три варианта настроек сцеживания

    При включении молокоотсос автоматически запускается в режиме деликатной стимуляции, улучшая приток молока. Затем можно выбрать одну из трех настроек, с которой сцеживание будет наиболее комфортным.

    Мягкая массажная насадка оставляет ощущение тепла

    Мягкая массажная насадка оставляет ощущение тепла

    Новое мягкое бархатистое покрытие массажной насадки оставляет на коже ощущение тепла для комфортной и нежной стимуляции притока молока. Насадка бережно имитирует процесс сосания груди ребенком, обеспечивая приток.

    Компактный легкий дизайн

    Компактный легкий дизайн

    Компактный дизайн и эргономичная ручка позволяют с удобством удерживать молокоотсос и прикладывать его к груди. Благодаря небольшому размеру и весу молокоотсос удобно размещать так, чтобы полностью контролировать процесс сцеживания. Для удобства в дороге и компактности при хранении трубку можно просто накрутить на основу. Аккумуляторы упрощают использование молокоотсоса в дороге.

    Простая сборка. Определение порядка соединения деталей на глаз

    Простая сборка. Определение порядка соединения деталей на глаз

    Форма деталей позволяет зрительно определить порядок их соединения, обеспечивая простую сборку молокоотсоса.

    Совместимость с другими изделиями для кормления Philips Avent

    Совместимость с другими изделиями для кормления Philips Avent

    Молокоотсос подходит для использования вместе с другими продуктами для кормления серии Philips Avent, в том числе с бутылочками и контейнерами для хранения молока серии Classic. Philips Avent также предлагает ряд аксессуаров для ухода за грудью, которые помогут вам продлить период грудного вскармливания и обеспечат больший комфорт.

    Простота очистки благодаря небольшому количеству отдельных деталей

    Благодаря небольшому количеству отдельных деталей очистить молокоотсос очень просто. Молоко никогда не контактирует с трубкой и основой. Все части прибора, кроме электрических, подходят для мытья в посудомоечной машине.

    Простое управление одним нажатием кнопки

    Одинарный электронный молокоотсос идеально подходит для мам, которые часто сцеживают молоко и ценят возможность сцеживать без усилий, одним нажатием кнопки.

    • Молокоотсос

      Материал
      Не содержит бисфенол-А*

    • Дизайн

      Дизайн бутылочки
      • Эргономичная форма
      • Широкое горлышко
      Дизайн молокоотсоса
      Компактный дизайн

    • Страна изготовления

      Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
      Да

    • Материал

      Молокоотсос
      • полипропилен
      • Не содержит бисфенол-А*
      Бутылочка
      • полипропилен
      • Не содержит бисфенол-А*
      Соска
      • силикон
      • Не содержит бисфенол-А*

    • В комплект входят:

      Пробный комплект вкладышей для бюстгальтера
      2 (2 вкладыша для дневного времени суток и 2 вкладыша для ночного времени суток)  шт.
      Ультрамягкая соска для новорожденных
      1  шт.
      Крышка для хранения молока
      1  шт.
      Бутылочка серии Natural 125 мл
      1  шт.
      Насадка стандартного размера
      1  шт.
      Корпус молокоотсоса
      1  шт.
      Основа вместе с трубкой
      1  шт.
      Запасная диафрагма
      1  шт.

    • Удобство использования

      Использование молокоотсоса
      • Простая сборка
      • Простота очистки
      • Полная совместимость со всеми сериями

    • Функции

      Не нужно наклоняться вперед
      Сцеживание в удобном положении
      Мягкая массажная насадка
      Деликатная стимуляция
      Настройки
      • 3 варианта настроек
      • 1 режим стимуляции

    • Этапы взросления

      Этап
      0–6 месяцев

    Badge-D2C

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    • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011

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