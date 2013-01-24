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Philips Avent

Увлажняющий крем для сосков Avent

SCF504/30
Avent
Avent
  • Для смягчения и увлажнения кожи Для смягчения и увлажнения кожи Для смягчения и увлажнения кожи
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    Philips Avent Увлажняющий крем для сосков Avent

    SCF504/30

    Для смягчения и увлажнения кожи

    Увлажняет и смягчает сухие и чувствительные соски. Прост в использовании, не нужно удалять перед кормлением. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Avent Увлажняющий крем для сосков Avent

    Для смягчения и увлажнения кожи

    Увлажняет и смягчает сухие и чувствительные соски. Прост в использовании, не нужно удалять перед кормлением. Узнать обо всех преимуществах

    Для смягчения и увлажнения кожи

    Увлажняет и смягчает сухие и чувствительные соски. Прост в использовании, не нужно удалять перед кормлением. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Avent Увлажняющий крем для сосков Avent

    Для смягчения и увлажнения кожи

    Увлажняет и смягчает сухие и чувствительные соски. Прост в использовании, не нужно удалять перед кормлением. Узнать обо всех преимуществах

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    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве

      Для смягчения и увлажнения кожи

      С ланолином сверхтонкой очистки и алоэ вера

      • 30 мл

      с кокосовым маслом и алоэ вера

      Содержит кокосовое масло и алоэ вера — натуральные ингредиенты для увлажнения и смягчения кожи.

      Безвреден для малыша

      Перед кормлением ребенка остатки крема можно не удалять.

      Содержит ланолин

      Содержит Medilan™ — ланолин высшего качества, который проникает в верхние слои кожи, увлажняя ее и придавая упругость.

      Увлажняет и смягчает сухую или чувствительную кожу сосков

      Наносите средство один или два раза в день в период беременности для подготовки груди к кормлению ребенка или после родов в перерывах между кормлениями, чтобы сохранить здоровье и эластичность кожи.

      Технические характеристики

      • Этапы взросления

        Этап
        0–6 месяцев

      • В комплект входят:

        Увлажняющий крем для сосков
        1 тюбик

      • Дизайн

        трубка
        Да

      • Размеры и вес

        Громкость
        30 мл

      • Функции

        Подготовка к кормлению грудью
        Да

      • Ингредиенты

        Ланолин
        Да
        Экстракт из листьев алоэ вера
        Да
        Ионол
        Да
        Гидрогенизированный полидецен
        Да
        Кокосовое масло
        Да

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