Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
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Для смягчения и увлажнения кожи
Увлажняет и смягчает сухие и чувствительные соски. Прост в использовании, не нужно удалять перед кормлением. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для смягчения и увлажнения кожи
Увлажняет и смягчает сухие и чувствительные соски. Прост в использовании, не нужно удалять перед кормлением. Узнать обо всех преимуществах
Для смягчения и увлажнения кожи
Увлажняет и смягчает сухие и чувствительные соски. Прост в использовании, не нужно удалять перед кормлением. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для смягчения и увлажнения кожи
Увлажняет и смягчает сухие и чувствительные соски. Прост в использовании, не нужно удалять перед кормлением. Узнать обо всех преимуществах
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Содержит кокосовое масло и алоэ вера — натуральные ингредиенты для увлажнения и смягчения кожи.
Перед кормлением ребенка остатки крема можно не удалять.
Содержит Medilan™ — ланолин высшего качества, который проникает в верхние слои кожи, увлажняя ее и придавая упругость.
Наносите средство один или два раза в день в период беременности для подготовки груди к кормлению ребенка или после родов в перерывах между кормлениями, чтобы сохранить здоровье и эластичность кожи.
Этапы взросления
В комплект входят:
Дизайн
Размеры и вес
Функции
Ингредиенты