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  • Для смягчения и увлажнения кожи Для смягчения и увлажнения кожи Для смягчения и увлажнения кожи

    Philips Avent Увлажняющий крем для сосков Avent

    SCF504/30

    Для смягчения и увлажнения кожи

    Увлажняет и смягчает сухие и чувствительные соски. Прост в использовании, не нужно удалять перед кормлением.

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    Philips Avent Увлажняющий крем для сосков Avent

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    Для смягчения и увлажнения кожи

    С ланолином сверхтонкой очистки и алоэ вера

    • 30 мл

    с кокосовым маслом и алоэ вера

    Содержит кокосовое масло и алоэ вера — натуральные ингредиенты для увлажнения и смягчения кожи.

    Безвреден для малыша

    Перед кормлением ребенка остатки крема можно не удалять.

    Содержит ланолин

    Содержит Medilan™ — ланолин высшего качества, который проникает в верхние слои кожи, увлажняя ее и придавая упругость.

    Увлажняет и смягчает сухую или чувствительную кожу сосков

    Наносите средство один или два раза в день в период беременности для подготовки груди к кормлению ребенка или после родов в перерывах между кормлениями, чтобы сохранить здоровье и эластичность кожи.

    • Дизайн

      трубка
      Да

    • Что входит в комплект поставки

      Увлажняющий крем для сосков
      1 тюбик

    • Функции

      Подготовка к кормлению грудью
      Да

    • Этапы взросления

      Этап
      0–6 месяцев

    • Размеры и вес

      Громкость
      30 мл

    • Состав

      Ланолин
      Да
      Экстракт из листьев алоэ вера
      Да
      Ионол
      Да
      Гидрогенизированный полидецен
      Да
      Кокосовое масло
      Да

    Badge-D2C

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