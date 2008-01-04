SCF504/30
Для смягчения и увлажнения кожи
Увлажняет и смягчает сухие и чувствительные соски. Прост в использовании, не нужно удалять перед кормлением.Узнать обо всех преимуществах
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Содержит кокосовое масло и алоэ вера — натуральные ингредиенты для увлажнения и смягчения кожи.
Перед кормлением ребенка остатки крема можно не удалять.
Содержит Medilan™ — ланолин высшего качества, который проникает в верхние слои кожи, увлажняя ее и придавая упругость.
Наносите средство один или два раза в день в период беременности для подготовки груди к кормлению ребенка или после родов в перерывах между кормлениями, чтобы сохранить здоровье и эластичность кожи.
Дизайн
Что входит в комплект поставки
Функции
Этапы взросления
Размеры и вес
Состав
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