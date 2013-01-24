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Philips Avent

Детская бутылочка

SCF568/17
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта* Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта* Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
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    Philips Avent Детская бутылочка

    SCF568/17
    Общая оценка / 5

    Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

    Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой доказана клиническими испытаниями, теперь используется в соске, делая процесс сборки и очистки максимально простым. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Детская бутылочка

    Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

    Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой доказана клиническими испытаниями, теперь используется в соске, делая процесс сборки и очистки максимально простым. Узнать обо всех преимуществах

    Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

    Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой доказана клиническими испытаниями, теперь используется в соске, делая процесс сборки и очистки максимально простым. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Детская бутылочка

    Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

    Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой доказана клиническими испытаниями, теперь используется в соске, делая процесс сборки и очистки максимально простым. Узнать обо всех преимуществах

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      Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

      Максимальная гигиеничность благодаря легкой очистке

      • Бутылочка серии Classic+ (новая), 1 шт.
      • Синий
      • 330 мл
      • Соска с переменным потоком

      Удобно держать благодаря эргономичной форме

      Максимально комфортное кормление благодаря уникальной форме бутылочки, которую можно держать в любом положении. Удобно даже для маленьких ручек малыша.

      Эффективность антиколиковой системы доказана*

      Отличается от других бутылочек: антиколиковая система, эффективность которой доказана клиническими испытаниями, теперь используется в соске, делая процесс сборки максимально простым. Во время кормления уникальный клапан на соске открывается, пропуская воздух в бутылочку, а не в животик малыша.

      Не содержит бисфенол-А

      Бутылочка для кормления Philips Avent серии Classic+ изготовлена из материала (полипропилена), не содержащего бисфенола-А, что соответствует требованиям Директивы ЕС (2011/8/ЕС).

      Совместимость с изделиями линейки Philips Avent

      Бутылочка Philips Avent серии Classic+ совместима с большинством изделий линейки Philips Avent. Рекомендуется использовать бутылочку серии Classic+ только с сосками серии Classic+.

      Небольшое количество деталей для быстрой и удобной сборки

      Всего 4 детали новой бутылочки Classic+ для быстрой и удобной сборки

      Широкое горлышко и небольшое количество деталей для удобства при очистке

      Всего 4 детали, широкое горлышко и закругленные края позволяют быстро и тщательно очистить бутылочку. Невероятно быстрая и эффективная очистка бутылочки для вашего спокойствия.

      Меньше беспокойства, особенно ночью

      Полноценный сон и правильное питание крайне важны для здоровья и хорошего самочувствия малыша. В ходе рандомизированного клинического исследования о том, влияет ли дизайн бутылочки для кормления грудных детей на их поведение, специалисты установили, что при использовании бутылочки Philips Avent серии Classic дети ведут себя спокойно значительно дольше — приблизительно на 28 минут в день — чем при использовании бутылочки компании-конкурента (46 мин. против 74 мин., p=0,05). Это особенно заметно в ночное время.*

      Не протекает для комфорта при кормлении

      Новая бутылочка Classic+ препятствует протеканию для еще большего удовольствия от кормления.

      Малыш может контролировать поток молока, что помогает уменьшить газообразование и количество срыгиваний

      Уникальный клапан соски сгибается в соответствии с естественным ритмом кормления малыша. Молоко поступает с той скоростью, которую выбирает малыш, что помогает уменьшить газообразование и количество срыгиваний, а также сократить риск переедания.

      В продаже имеются соски с различными скоростями потока

      Линейка изделий Philips Avent серии Classic+ включает в себя соски с различными скоростями потока для малышей разного возраста. Помните, что обозначения возраста даны приблизительно, поскольку дети растут с разной скоростью. Все соски — для кормления новорожденных, с медленным, средним, быстрым и переменным потоком — поставляются в упаковках по две штуки.

      Технические характеристики

      • Материал

        Бутылочка
        • Полипропилен
        • Не содержит бисфенол-А*
        Соска
        • Не содержит бисфенол-А*
        • Силиконовая

      • В комплект входят:

        Детская бутылочка
        1  шт.

      • Бутылочка

        Материал
        Не содержит бисфенол-А*
        Емкость
        330 мл

      • Дизайн

        Дизайн бутылочки
        • Эргономичный дизайн
        • Широкое горлышко

      • Удобство использования

        Удобство использования
        • Легко собирать
        • Легко чистится
        • Легко держать
        • Можно использовать в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–12 месяцев

      • Функции

        Клинически доказанная эффективность
        Эффективность антиколиковой системы клинически доказана
        Соска
        • Сгибается в соответствии с ритмом кормления
        • Легкий захват соски
        • Доказанная эффективность антиколиковой системы
        Удобство использования
        • Легко собирать и мыть
        • не протекает

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        Экопаспорт: обзор экологических характеристик наших продуктов

        Philips заботится об окружающей среде и обществе и придерживается строгих экологических стандартов при разработке продуктов.

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            • Дети двухнедельного возраста, которых кормят из бутылочек Philips Avent, страдают от колик гораздо реже, чем дети, которых кормят из обычных бутылочек. Дети в возрасте 2 недель проявляли меньше беспокойства и раздражительности при кормлении из бутылочки Avent по сравнению с детьми, которых кормили из других бутылочек.