Удобное кормление малыша вне дома

Дорожный набор детских столовых приборов Philips Avent SCF718/00 — отличное решение для мам во время прогулок с детьми. В набор входят детские ложечка и вилочка (от 12 месяцев), а также дорожный футляр, который обеспечит чистоту столовых приборов в пути.