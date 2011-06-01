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  • Удобное кормление малыша вне дома Удобное кормление малыша вне дома Удобное кормление малыша вне дома

    Philips Avent Набор детских приборов и дорожный футляр 12 мес.+

    SCF718/00

    Удобное кормление малыша вне дома

    Дорожный набор детских столовых приборов Philips Avent SCF718/00 — отличное решение для мам во время прогулок с детьми. В набор входят детские ложечка и вилочка (от 12 месяцев), а также дорожный футляр, который обеспечит чистоту столовых приборов в пути.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Avent Набор детских приборов и дорожный футляр 12 мес.+

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    Удобное кормление малыша вне дома

    Гигиеничность и чистота столовых приборов даже в дороге

    Нескользящие ручки — удобно лежит в руке и на краю тарелки

    Нескользящие ручки — удобно лежит в руке и на краю тарелки

    Глубокая ложечка и вилка

    Глубокая ложечка и вилка

    Удобная ручка идеальна для самостоятельного питания

    Удобная ручка идеальна для самостоятельного питания

    • Страна изготовления

      Китай
      Да

    • Что входит в комплект поставки

      Набор столовых приборов 12 мес.+
      • Вилочка — 1 шт.
      • Ложечка — 1 шт.
      Футляр для столовых приборов
      1  шт.

    • Этапы взросления

      Этап
      12 мес. +

    Badge-D2C

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