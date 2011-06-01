Philips AventНабор детских приборов и дорожный футляр 12 мес.+
SCF718/00
Удобное кормление малыша вне дома
Дорожный набор детских столовых приборов Philips Avent SCF718/00 — отличное решение для мам во время прогулок с детьми. В набор входят детские ложечка и вилочка (от 12 месяцев), а также дорожный футляр, который обеспечит чистоту столовых приборов в пути.
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Philips Avent Набор детских приборов и дорожный футляр 12 мес.+
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