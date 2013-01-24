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Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
Ложка для обучения самостоятельному питанию Philips AVENT специально разработана для развития навыков приема пищи без помощи родителей. Гибкая ручка и мягкие края подстраиваются под ручку вашего малыша, а форму ложки можно регулировать по мере роста ребенка.
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Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
Ложка для обучения самостоятельному питанию Philips AVENT специально разработана для развития навыков приема пищи без помощи родителей. Гибкая ручка и мягкие края подстраиваются под ручку вашего малыша, а форму ложки можно регулировать по мере роста ребенка.
Регулируется под ручку малыша и подходит для разных этапов развития навыков приема пищи
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления