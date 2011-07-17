SCF722/00
Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
Ложка для обучения самостоятельному питанию Philips Avent специально разработана для развития навыков приема пищи без помощи родителей. Гибкая ручка и мягкие края подстраиваются под ручку вашего малыша, а форму ложки можно регулировать по мере роста ребенка.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Регулируется под ручку малыша и подходит для разных этапов развития навыков приема пищи
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Что входит в комплект поставки
Этапы взросления
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