Свободное и удобное хранение молока
С этими уплотнительными кольцами вы сможете превратить любые бутылочки для кормления Philips Avent Natural и Classic в контейнеры для хранения молока. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Свободное и удобное хранение молока
С этими уплотнительными кольцами вы сможете превратить любые бутылочки для кормления Philips Avent Natural и Classic в контейнеры для хранения молока. Узнать обо всех преимуществах
Свободное и удобное хранение молока
С этими уплотнительными кольцами вы сможете превратить любые бутылочки для кормления Philips Avent Natural и Classic в контейнеры для хранения молока. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Свободное и удобное хранение молока
С этими уплотнительными кольцами вы сможете превратить любые бутылочки для кормления Philips Avent Natural и Classic в контейнеры для хранения молока. Узнать обо всех преимуществах
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300. Существует несколько способов узнать номер модели.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
SCF263/61
SCF391/11
SCF392/11
SCF393/11
SCF430/10
SCF430/13
SCF441/01
SCY900/00
SCY900/01
SCY900/02
SCY903/01
SCY903/02
SCY903/03
SCY903/11
SCY903/21
SCY903/66
SCY903/67
SCY906/01
SCY906/02
SCY961/02
SCY962/02
SCY963/02
SCY964/02
SCY965/02
SCY966/02
Сцеживайтесь сразу в бутылочку, а после просто замените насадку соской при кормлении — вам не придется использовать другую емкость для молока.
Сменная деталь
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