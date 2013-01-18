Ключевые слова для поиска

1

Philips Avent Philips Avent

Уплотнительное кольцо к бутылочке для кормления

CP1238
Avent
Avent
  • Свободное и удобное хранение молока Свободное и удобное хранение молока Свободное и удобное хранение молока
    -{discount-value}

    Philips Avent Philips Avent Уплотнительное кольцо к бутылочке для кормления

    CP1238

    Свободное и удобное хранение молока

    С этими уплотнительными кольцами вы сможете превратить любые бутылочки для кормления Philips Avent Natural и Classic в контейнеры для хранения молока. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Philips Avent Уплотнительное кольцо к бутылочке для кормления

    Свободное и удобное хранение молока

    С этими уплотнительными кольцами вы сможете превратить любые бутылочки для кормления Philips Avent Natural и Classic в контейнеры для хранения молока. Узнать обо всех преимуществах

    Свободное и удобное хранение молока

    С этими уплотнительными кольцами вы сможете превратить любые бутылочки для кормления Philips Avent Natural и Classic в контейнеры для хранения молока. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Philips Avent Уплотнительное кольцо к бутылочке для кормления

    Свободное и удобное хранение молока

    С этими уплотнительными кольцами вы сможете превратить любые бутылочки для кормления Philips Avent Natural и Classic в контейнеры для хранения молока. Узнать обо всех преимуществах

    Совместимые продукты

    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите в руководстве

    Посмотрите в руководстве

      Свободное и удобное хранение молока

      Проверьте совместимость ниже

      • Питье из бутылочки
      Совместима с молокоотсосами Philips Avent

      Совместима с молокоотсосами Philips Avent

      Сцеживайтесь сразу в бутылочку, а после просто замените насадку соской при кормлении — вам не придется использовать другую емкость для молока.

      Аксессуары

        • Сменная деталь

          Подходит для следующих продуктов
          • SCF010, SCF013, SCF016, SCF019, SCF030
          • SCF031, SCF032, SCF033, SCF034, SCF035
          • SCF036, SCF037, SCF038, SCF039
          • SCF263/61, SCF291, SCF293, SCF330, SCF400
          • SCF401, SCF402, SCF403, SCF404, SCF405
          • SCF406, SCF407, SCF408,
          • SCF430/01, SCF430/10, SCF430/13, SCF430/15
          • SCF430/16, SCF430/30, SCF441/01
          • SCF551, SCF553, SCF560, SCF561, SCF562
          • SCF563, SCF564, SCF565, SCF566,
          • SCF623, SCF625, SCF638, SCF660, SCF663
          • SCF666, SCF680, SCF683, SCF686,
          • SCF701, SCF703, SCF746, SCF747, SCF751
          • SCF753, SCF755, SCF790, SCF792, SCF793
          • SCF795, SCF796, SCF798, SCF801, SCF802
          • SCF803, SCF804, SCF810, SCF811, SCF812
          • SCF813, SCF814, SCF815, SCF816, SCF817
          • SCF818, SCF819, SCF821
          • SCY670/01, SCY670/02
          • SCY673/01, SCY673/81, SCY673/82
          • SCY900/00, SCY900/01, SCY900/02
          • SCY903/01, SCY903/02, SCY903/03, SCY903/11, SCY903/21
          • SCY903/66, SCY903/67, SCY906/01, SCY906/02
          • SCY930/01, SCY933/01, SCY933/02,
          • SCY961/02, SCY962/02, SCY963/02, SCY964/02
          • SCY965/02, SCY966/02
          • SCY100/01
          • SCY103/01
          • SCY100/02

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Найдите запасную часть или аксессуар

        Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. Все права защищены.

            Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.