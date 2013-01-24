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Триммер для носа и ушей

CP0827
  • Бритвенный блок для подравнивания волосков в носу Бритвенный блок для подравнивания волосков в носу Бритвенный блок для подравнивания волосков в носу
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    Триммер для носа и ушей

    CP0827

    Бритвенный блок для подравнивания волосков в носу

    Этот триммер, используемый с бритвой, разработан для подравнивания волосков в носу.

    Триммер для носа и ушей

    Бритвенный блок для подравнивания волосков в носу

    Этот триммер, используемый с бритвой, разработан для подравнивания волосков в носу.

    Бритвенный блок для подравнивания волосков в носу

    Этот триммер, используемый с бритвой, разработан для подравнивания волосков в носу.

    Триммер для носа и ушей

    Бритвенный блок для подравнивания волосков в носу

    Этот триммер, используемый с бритвой, разработан для подравнивания волосков в носу.

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    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве

      Бритвенный блок для подравнивания волосков в носу

      Проверьте информацию о совместимости.

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Для приборов для ухода за волосами
        • MG3710
        • MG3711
        • MG3720
        • MG3721
        • MG3730
        • MG3740
        • MG3747
        • MG3750
        • MG3760
        • MG5720
        • MG5730
        • MG5740
        • MG5750
        • MG7710
        • MG7715
        • MG7720
        • MG7730
        • MG7770
        • MG7785
        • MG7790
        • MG3715
        Подходит для:
        MG7730/13

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