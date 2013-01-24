Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
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Бритвенный блок для подравнивания волосков в носу
Этот триммер, используемый с бритвой, разработан для подравнивания волосков в носу.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Бритвенный блок для подравнивания волосков в носу
Этот триммер, используемый с бритвой, разработан для подравнивания волосков в носу.
Бритвенный блок для подравнивания волосков в носу
Этот триммер, используемый с бритвой, разработан для подравнивания волосков в носу.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Бритвенный блок для подравнивания волосков в носу
Этот триммер, используемый с бритвой, разработан для подравнивания волосков в носу.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
MG3710/15
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь