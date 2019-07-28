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  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Series 1200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    EP1000/00

    2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Наслаждайтесь потрясающим вкусом и ароматом кофе из свежих кофейных зерен, сваренным при идеальной температуре интеллектуальной системой приготовления.

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    Series 1200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

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    2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Благодаря простой сенсорной панели управления

    • 2 вида кофе
    • Матовый черный
    • Сенсорная панель управления
    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    Извлеките из кофейных зерен весь аромат с нашими износостойкими керамическими жерновами. Наши жернова с острыми краями помогут вам в приготовлении наиболее ароматных и вкусных вариаций кофе. 100 % керамика обеспечит приготовление до 20 000 чашек кофе.

    Настраивайте аромат и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

    Настраивайте аромат и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

    Настраивайте крепость и объем порции кофе в меню My Coffee Choice. Легко выбирайте нужный параметр из трех доступных опций.

    Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

    Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

    Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбирать любимый кофе.

    Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять**

    Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять**

    Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.

    Автоматическое удаление налета для удобства использования

    Автоматическое удаление налета для удобства использования

    Поддерживать кофемашину в идеальном состоянии еще никогда не было так просто — эта автоматическая программа уведомляет вас о необходимости удаления налета. Вы можете настроить частоту появления уведомлений в соответствии с жесткостью воды в вашем доме.

    Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

    Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

    Наша надежная керамическая кофемолка имеет 12 доступных режимов, чтобы вы могли выбрать нужный помол — от сверхмелкого до крупного.

    Простая очистка деталей в посудомоечной машине

    Простая очистка деталей в посудомоечной машине

    Систему подачи молока, поддон для капель и контейнер для кофейной гущи можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение сэкономит вам время.

    До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

    До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

    При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек*, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.

    • Страна изготовления

      Разработано:
      Италия
      Сделано:
      Румыния

    • Персональная настройка

      Степени помола
      12
      Регулировка крепости перед приготовлением
      Да
      Настройки температуры
      3

    • Разнообразные функции

      Кофе и другие напитки
      • Эспрессо
      • Кофе
      Приготовление молотого кофе
      Да
      Двойная порция
      Да
      Двойная порция молочного напитка
      Нет

    • Другие возможности

      Съемная варочная группа
      Да
      Подсказки по очистке от накипи
      Да
      AquaClean
      Да

    • Аксессуары

      В комплекте
      • Мерная ложка
      • Тестовая полоска для проверки жесткости воды
      • Тюбик со смазкой

    • Технические характеристики

      Напряжение
      230  V
      Длина шнура
      100  cm
      Частота
      50  Hz
      Емкость кувшина для молока
      X  l
      Емкость контейнера для отходов
      12  servings
      Вместительный резервуар для воды
      1,8  l
      Емкость отсека для зерен
      275  g
      Вес изделия
      7.5  kg
      Контейнер для отходов
      Доступ с передней панели
      Резервуар для воды
      Доступ с передней панели
      Совместимость с фильтром
      AquaClean
      Давление помпы
      15  bar
      Цвет и отделка
      Черный
      Габариты изделия
      246x371x433  mm

    • Общие характеристики

      Регулируемый по высоте носик
      85–145  mm
      Простая очистка и обслуживание
      Совместимость с фильтром AquaClean
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Поддон для капель
      Пользовательский интерфейс
      Сенсорная панель управления

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Экологическая безопасность

      Экорежим
      Да
      Маркировка энергоэффективности
      Класс A
      Потребляемая мощность при заваривании
      1500  W
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      >95  %

    Badge-D2C

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    • На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
    • *Для температуры от 70 до 82 °C.

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