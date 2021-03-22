Ключевые слова для поиска

  • 5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко 5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко 5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Серия 3200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    EP3146/90

    5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Готовьте любимый кофе — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусный кофе с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд*

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Серия 3200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    Похожие продукты

    Смотреть все

    5 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

    LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока*

    • 5 видов кофе
    • LatteGo
    • Серебристый
    • Сенсорный дисплей
    5 превосходных видов кофе на выбор, включая капучино, в ваших руках

    5 превосходных видов кофе на выбор, включая капучино, в ваших руках

    Готовьте любимые разновидности кофе под самые особенные моменты: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!

    Капучинатор LatteGo быстро создает нежнейшую молочную пену

    Капучинатор LatteGo быстро создает нежнейшую молочную пену

    Насладитесь кофе с нежнейшей молочной пеной. Благодаря технологии циклонного вспенивания молока LatteGo выпускает мощный поток микропузырьков со скоростью 394 метра в секунду для создания насыщенной и густой молочной пены.

    Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

    Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

    Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбирать любимый кофе.

    Настраивайте аромат и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

    Настраивайте аромат и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

    Настраивайте крепость и объем порции кофе в меню My Coffee Choice. Легко выбирайте нужный параметр из трех доступных опций.

    Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

    Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

    Наша надежная керамическая кофемолка имеет 12 доступных режимов, чтобы вы могли выбрать нужный помол — от сверхмелкого до крупного.

    Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять**

    Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять**

    Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    Извлеките из кофейных зерен весь аромат с нашими износостойкими керамическими жерновами. Наши жернова с острыми краями помогут вам в приготовлении наиболее ароматных и вкусных вариаций кофе. 100 % керамика обеспечит приготовление до 20 000 чашек кофе.

    Два элемента, ни одной трубки — капучинатор LatteGo невероятно легко очищать

    Два элемента, ни одной трубки — капучинатор LatteGo невероятно легко очищать

    Наша система подачи молока состоит из 2 элементов и не включает ни одной трубки или скрытых компонентов. Ее можно очистить менее чем за 15 секунд, просто промыв под краном* или в посудомоечной машине.

    До 5000 чашек*** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

    До 5000 чашек*** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

    При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек***, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

    Простая очистка деталей в посудомоечной машине

    Простая очистка деталей в посудомоечной машине

    Систему подачи молока, поддон для капель и контейнер для кофейной гущи можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение сэкономит вам время.

    • Страна изготовления

      Разработано:
      Италия
      Сделано:
      Румыния

    • Персональная настройка

      Настройки уровня крепости
      3
      Степени помола
      12
      Объем кофе и молока
      Регулируется
      Регулировка крепости перед приготовлением
      Да
      Настройки температуры
      3

    • Разнообразные функции

      Кофе и другие напитки
      • Эспрессо
      • Горячая вода
      • Капучино
      • Американо
      • Кофе
      • Латте макиато
      Приготовление молотого кофе
      Да
      Двойная порция
      Да
      Двойная порция молочного напитка
      Нет

    • Другие возможности

      Съемная варочная группа
      Да
      Подсказки по очистке от накипи
      Да
      AquaClean
      Да

    • Аксессуары

      В комплекте
      • Фильтр AquaClean
      • Тюбик со смазкой
      • Мерная ложка
      • Тестовая полоска для проверки жесткости воды
      • Крышка для хранения LatteGo

    • Технические характеристики

      Напряжение
      230  V
      Длина шнура
      100  cm
      Частота
      50  Hz
      Емкость кувшина для молока
      0,26  l
      Емкость контейнера для отходов
      12  servings
      Вместительный резервуар для воды
      1,8  l
      Емкость отсека для зерен
      275  g
      Вес изделия
      8  kg
      Контейнер для отходов
      Доступ с передней панели
      Резервуар для воды
      Доступ с передней панели
      Совместимость с фильтром
      AquaClean
      Цвет и отделка
      • Светло-серый
      • Медный сатин
      Габариты изделия
      246x371x433  mm

    • Общие характеристики

      Система подачи молока
      LatteGo
      Регулируемый по высоте носик
      85–145  mm
      Простая очистка и обслуживание
      Совместимость с фильтром AquaClean
      Можно мыть в посудомоечной машине
      • Поддон для капель
      • LatteGo
      Пользовательский интерфейс
      Сенсорная панель управления

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Экологическая безопасность

      Экорежим
      Да
      Маркировка энергоэффективности
      Класс A
      Потребляемая мощность при заваривании
      1500  W
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      >95  %

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.
    Clippin

    Найдите запасную часть или аксессуар

    Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

    Аксессуары

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов очистки и промывки.
    • *Для температуры от 70 до 82 °C.
    • **На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.