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  • 8 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко 8 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко 8 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Philips 4300 Series Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    EP4341/50

    8 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Готовьте любимый кофе — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусный кофе с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд*

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    Philips 4300 Series Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

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    8 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

    LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока*

    • 8 видов кофе
    • Система подачи молока LatteGo
    • Черный
    • TFT-дисплей
    8 видов кофе, включая латте маккиато, в ваших руках

    8 видов кофе, включая латте маккиато, в ваших руках

    Разным моментам подходят разные виды кофе — от крепкого эспрессо до изысканного капучино — и ваша полностью автоматическая эспрессо-кофемашина позволит создавать целый ряд видов кофе, не тратя ценное время.

    Легко выбирайте любимый кофе с помощью интуитивного дисплея

    Легко выбирайте любимый кофе с помощью интуитивного дисплея

    Между вами и вашим любимым кофе больше не осталось преград благодаря нашему интуитивному дисплею. Всего несколько действий отделяют вас от вкуса и аромата кофе.

    Регулируйте объем и ароматность кофе с инструментом настройки кофе

    Регулируйте объем и ароматность кофе с инструментом настройки кофе

    В инструменте настройки кофе вы можете создать идеальный кофе с простыми параметрами интенсивности аромата, крепости кофе и объема молочной пены.

    Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять**

    Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять**

    Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.

    Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

    Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

    Наша надежная керамическая кофемолка имеет 12 доступных режимов, чтобы вы могли выбрать нужный помол — от сверхмелкого до крупного.

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    Извлеките из кофейных зерен весь аромат с нашей износостойкой керамической кофемолкой. Наши жернова с острыми краями помогут вам в приготовлении наиболее ароматных и вкусных вариаций кофе. 100 % керамика обеспечит приготовление до 20 000 чашек кофе любого помола.

    Два элемента, ни одной трубки — систему LatteGo невероятно легко очищать

    Два элемента, ни одной трубки — систему LatteGo невероятно легко очищать

    Поддон для капель LatteGo и контейнер для кофейной гущи можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение поможет поддерживать чистоту и сэкономит вам время.

    До 5000 чашек*** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

    До 5000 чашек*** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

    При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек***, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

    Простая очистка деталей в посудомоечной машине

    Простая очистка деталей в посудомоечной машине

    Систему подачи молока, поддон для капель и контейнер для кофейной гущи можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение сэкономит вам время.

    Капучино с кремовой текстурой; свежий кофе, сваренный вами у себя дома.

    Капучино с кремовой текстурой; свежий кофе, сваренный вами у себя дома.

    Наслаждайтесь капучино с кремовой текстурой, в том числе с использованием ваших любимых видов растительного молока. Благодаря технологии циклонного вспенивания LatteGo преобразует разные виды молока (в том числе растительного) с разными содержанием белков и жиров в идеальную плотную пену.

    Идеальная чашка кофе каждый раз благодаря 2 пользовательским профилям

    Наслаждайтесь кофе по-своему с двумя пользовательскими профилями, в которых хранятся ваши особые рецепты. Дополнительный гостевой профиль позволит вашим гостям готовить кофе именно так, как им нравится, не меняя ваши настройки.

    • Общие характеристики

      Тип кофе
      Свежеобжаренный кофе
      Вовлеченность пользователя
      Касание кнопки
      Тип продукта
      Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
      Виды кофе
      Эспрессо, кофе, американо, капучино, латте макиато, Café au Lait, кафе крема, ристретто, горячая вода, молочная пена
      Предустановленные рецепты напитков
      8
      Количество порций
      2
      Давление
      15 бар
      Встроенная кофемолка
      Да
      Настройки помола
      12
      Емкость контейнера для зерен
      275 г
      Взбивание молока
      Да
      Решение для напитков с молоком
      LatteGo
      Контейнер для молока
      0,26 л
      Емкость резервуара для воды
      1,8 л
      Профили
      2
      Основной материал
      Пластик
      Дополнительный материал
      Металл
      Технология
      LatteGo
      Интерфейс
      Интуитивный TFT-дисплей
      Гарантия
      2 г
      Подключения
      Нет
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Да

    • Технические характеристики

      Класс энергоэффективности
      Класс A
      Мощность
      1500 Вт
      Напряжение
      230 В
      Частота
      50 Гц
      Кол-во в упаковке
      1

    • Функция безопасности

      Таймер автоматического отключения
      Да
      Сертификация безопасности
      Да

    • Вес и габариты

      Длина изделия
      433 мм
      Ширина изделия
      246 мм
      Высота изделия
      372 мм
      Вес продукта
      8 кг
      Длина упаковки
      491,5 мм
      Ширина упаковки
      287,5 мм
      Высота упаковки
      487 мм
      Вес в упаковке
      10-12,3 кг

    • Совместимость

      Аксессуары в комплекте 1
      Мерная ложечка
      Аксессуары в комплекте 2
      Тестовая полоска для проверки жесткости воды
      Аксессуары в комплекте 3
      Фильтр AquaClean
      Аксессуары в комплекте 4
      Крышка для хранения LatteGo, LatteGo
      Аксессуары в комплекте 5
      Крышка для хранения LatteGo, LatteGo
      Связанные аксессуары 1
      Таблетки для удаления масляного налета
      Связанные аксессуары 2
      Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин
      Связанные аксессуары 3
      Щеточка для чистки
      Связанные аксессуары 4
      Смазка Philips для варочной группы

    • Срок службы

      Инструкция по эксплуатации
      > 75 % переработанной бумаги
      Упаковка
      >95 % переработанного сырья

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Румыния

    • Энергоэффективность

      Энергопотребление в режиме ожидания
      0,2 Вт
      Энергопотребление в выключенном состоянии
      n/a
      Энергопотребление в режиме ожидания (подключено к сети)
      n/a
      Время до автоматического перехода в режим ожидания
      30 мин
      Стандарт измерения
      EN 50564:2011

    Badge-D2C

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    • *Для температуры от 70 до 82 °C.
    • **На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.

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