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8 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
Готовьте любимый кофе — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусный кофе с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд*Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Разным моментам подходят разные виды кофе — от крепкого эспрессо до изысканного капучино — и ваша полностью автоматическая эспрессо-кофемашина позволит создавать целый ряд видов кофе, не тратя ценное время.
Между вами и вашим любимым кофе больше не осталось преград благодаря нашему интуитивному дисплею. Всего несколько действий отделяют вас от вкуса и аромата кофе.
В инструменте настройки кофе вы можете создать идеальный кофе с простыми параметрами интенсивности аромата, крепости кофе и объема молочной пены.
Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.
Наша надежная керамическая кофемолка имеет 12 доступных режимов, чтобы вы могли выбрать нужный помол — от сверхмелкого до крупного.
Извлеките из кофейных зерен весь аромат с нашей износостойкой керамической кофемолкой. Наши жернова с острыми краями помогут вам в приготовлении наиболее ароматных и вкусных вариаций кофе. 100 % керамика обеспечит приготовление до 20 000 чашек кофе любого помола.
Поддон для капель LatteGo и контейнер для кофейной гущи можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение поможет поддерживать чистоту и сэкономит вам время.
При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек***, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.
Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.
Систему подачи молока, поддон для капель и контейнер для кофейной гущи можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение сэкономит вам время.
Наслаждайтесь капучино с кремовой текстурой, в том числе с использованием ваших любимых видов растительного молока. Благодаря технологии циклонного вспенивания LatteGo преобразует разные виды молока (в том числе растительного) с разными содержанием белков и жиров в идеальную плотную пену.
Наслаждайтесь кофе по-своему с двумя пользовательскими профилями, в которых хранятся ваши особые рецепты. Дополнительный гостевой профиль позволит вашим гостям готовить кофе именно так, как им нравится, не меняя ваши настройки.
Общие характеристики
Технические характеристики
Функция безопасности
Вес и габариты
Совместимость
Срок службы
Страна происхождения
Энергоэффективность
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