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  • 12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко 12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко 12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
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    Philips серии 5400 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    EP5441/50

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    • отзыв отзыва отзывов Отзывы
    1 награда

    12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Готовьте любимый кофе — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусный кофе с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд*

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    Philips серии 5400 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

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    12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

    LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока*

    • 12 видов кофе
    • Система подачи молока LatteGo
    • Черный
    • TFT-дисплей
    12 превосходных видов кофе на выбор, включая кофе с молоком, в ваших руках

    12 превосходных видов кофе на выбор, включая кофе с молоком, в ваших руках

    Разным моментам подходят разные виды кофе — от крепкого эспрессо до изысканного капучино — и ваша полностью автоматическая эспрессо-кофемашина позволит готовить целый ряд видов кофе, не тратя ценное время.

    Легко выбирайте любимый кофе с помощью интуитивного дисплея

    Легко выбирайте любимый кофе с помощью интуитивного дисплея

    Между вами и вашим любимым кофе больше не осталось преград благодаря нашему интуитивному дисплею. Всего несколько действий отделяют вас от вкуса и аромата кофе.

    Регулируйте объем и ароматность кофе с инструментом настройки кофе

    Регулируйте объем и ароматность кофе с инструментом настройки кофе

    В инструменте настройки кофе вы можете создать идеальный кофе с простыми параметрами интенсивности аромата, крепости кофе и объема молочной пены.

    Еще больше вкуса с функцией Extra Shot

    Еще больше вкуса с функцией Extra Shot

    Повысьте интенсивность кофе с функцией Extra Shot, доступной в инструменте настройки, которая добавляет мощный вкус без лишней горечи.

    Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять**

    Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять**

    Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.

    Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

    Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

    Наша надежная керамическая кофемолка имеет 12 доступных режимов, чтобы вы могли выбрать нужный помол — от сверхмелкого до крупного.

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    Извлеките из кофейных зерен весь аромат с нашей износостойкой керамической кофемолкой. Наши жернова с острыми краями помогут вам в приготовлении наиболее ароматных и вкусных вариаций кофе. 100 % керамика обеспечит приготовление до 20 000 чашек кофе любого помола.

    Два элемента, ни одной трубки — систему LatteGo невероятно легко очищать

    Два элемента, ни одной трубки — систему LatteGo невероятно легко очищать

    Поддон для капель LatteGo и контейнер для кофейной гущи можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение поможет поддерживать чистоту и сэкономит вам время.

    До 5000 чашек*** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

    До 5000 чашек*** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

    При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек***, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

    Элегантное устройство премиум-класса для вашей кухни

    Элегантное устройство премиум-класса для вашей кухни

    Благодаря элегантному дизайну ваши гости обязательно решат попробовать кофе. Хромированная передняя панель придает кофемашине премиальный внешний вид и станет украшением для кухни с любым интерьером.

    Капучино с кремовой текстурой; свежий кофе, сваренный вами у себя дома.

    Капучино с кремовой текстурой; свежий кофе, сваренный вами у себя дома.

    Наслаждайтесь капучино с кремовой текстурой, в том числе с использованием ваших любимых видов растительного молока. Благодаря технологии циклонного вспенивания LatteGo преобразует разные виды молока (в том числе растительного) с разными содержанием белков и жиров в идеальную плотную пену.

    Идеальная чашка кофе каждый раз благодаря 4 пользовательским профилям

    Наслаждайтесь кофе по-своему с четырьмя пользовательскими профилями, в которых хранятся ваши особые рецепты. Дополнительный гостевой профиль позволит вашим гостям готовить кофе именно так, как им нравится, не меняя ваши настройки.

    • Страна изготовления

      Разработано:
      Италия
      Сделано:
      Румыния

    • Персональная настройка

      Настройки уровня крепости
      5
      Степени помола
      12
      Объем кофе и молока
      Регулируется
      Регулировка крепости перед приготовлением
      Да
      Профили пользователя
      • 4
      • Гостевой
      Настройки температуры
      3

    • Разнообразные функции

      Кофе и другие напитки
      • Эспрессо
      • Кофе
      • Американо
      • Капучино
      • Латте макиато
      • Флэт уайт
      • Кофе с молоком
      • Кофе латте
      • Кофе Crema
      • Ристретто
      • Эспрессо лунго
      • Функция кофе с собой
      • Молочная пена
      • Горячая вода
      Приготовление молотого кофе
      Да
      Двойная порция
      Да
      Двойная порция молочного напитка
      Нет

    • Другие возможности

      Съемная варочная группа
      Да
      Герметичная конструкция
      Да
      Подсказки по очистке от накипи
      Да
      AquaClean
      Да

    • Аксессуары

      В комплекте
      • Мерная ложка
      • Тестовая полоска для проверки жесткости воды
      • Фильтр AquaClean
      • Тюбик со смазкой
      • Крышка для хранения LatteGo

    • Технические характеристики

      Цвет
      Черный
      Напряжение
      230  V
      Длина шнура
      100  cm
      Частота
      50  Hz
      Емкость кувшина для молока
      0,26  L
      Емкость контейнера для отходов
      12  servings
      Вместительный резервуар для воды
      1,8  L
      Емкость отсека для зерен
      275  g
      Вес изделия
      8  kg
      Контейнер для отходов
      Доступ с передней панели
      Резервуар для воды
      Доступ с передней панели
      Совместимость с фильтром
      AquaClean
      Давление помпы
      15  bar
      Габариты изделия
      246x372x433  mm
      Отделка
      Черный, глянцевый

    • Общие характеристики

      Система подачи молока
      LatteGo
      Регулируемый по высоте носик
      85–145  mm
      Простая очистка и обслуживание
      Совместимость с фильтром AquaClean
      Можно мыть в посудомоечной машине
      • Поддон для капель
      • LatteGo
      Тип дисплея
      TFT

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Экологическая безопасность

      Экорежим
      Да
      Потребляемая мощность при заваривании
      1500  W
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      > 95 %

    Badge-D2C

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    • *Для температуры от 70 до 82 °C.
    • **На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.

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