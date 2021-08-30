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12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
Готовьте любимый кофе — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусный кофе с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд*Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек***, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.
Поддон для капель LatteGo и контейнер для кофейной гущи можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение поможет поддерживать чистоту и сэкономит вам время.
Разным моментам подходят разные виды кофе — от крепкого эспрессо до изысканного капучино — и ваша полностью автоматическая эспрессо-кофемашина позволит готовить целый ряд видов кофе, не тратя ценное время.
Благодаря элегантному дизайну ваши гости обязательно решат попробовать кофе. Хромированная передняя панель придает кофемашине премиальный внешний вид и станет украшением для кухни с любым интерьером.
Наша надежная керамическая кофемолка имеет 12 доступных режимов, чтобы вы могли выбрать нужный помол — от сверхмелкого до крупного.
Извлеките из кофейных зерен весь аромат с нашей износостойкой керамической кофемолкой. Наши жернова с острыми краями помогут вам в приготовлении наиболее ароматных и вкусных вариаций кофе. 100 % керамика обеспечит приготовление до 20 000 чашек кофе любого помола.
Повысьте интенсивность кофе с функцией Extra Shot, доступной в инструменте настройки, которая добавляет мощный вкус без лишней горечи.
Создавайте идеальный кофе с простыми параметрами интенсивности аромата и крепости в инструменте настройки кофе.
Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.
Наслаждайтесь кофе по-своему с четырьмя пользовательскими профилями, в которых хранятся ваши особые рецепты. Дополнительный гостевой профиль позволит вашим гостям готовить кофе именно так, как им нравится, не меняя ваши настройки.
Между вами и вашим любимым кофе больше не осталось преград благодаря нашему интуитивному дисплею. Всего несколько действий отделяют вас от вкуса и аромата кофе.
Наслаждайтесь капучино с кремовой текстурой, в том числе с использованием ваших любимых видов растительного молока. Благодаря технологии циклонного вспенивания LatteGo преобразует разные виды молока (в том числе растительного) с разными содержанием белков и жиров в идеальную плотную пену.
Страна изготовления
Персональная настройка
Разнообразные функции
Энергоэффективность
Другие возможности
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
Обслуживание
Экологическая безопасность
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