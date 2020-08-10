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  • 12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко 12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко 12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Philips серии 5400 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    EP5444/90

    12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Готовьте любимый кофе — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусный кофе с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд*

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    Philips серии 5400 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

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    12 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

    LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока*

    • 12 видов кофе
    • Система подачи молока LatteGo
    • Светло-серый
    • TFT-дисплей
    12 превосходных видов кофе на выбор, включая кофе с молоком, в ваших руках

    12 превосходных видов кофе на выбор, включая кофе с молоком, в ваших руках

    Разным моментам подходят разные виды кофе — от крепкого эспрессо до изысканного капучино — и ваша полностью автоматическая эспрессо-кофемашина позволит готовить целый ряд видов кофе, не тратя ценное время.

    Легко выбирайте любимый кофе с помощью интуитивного дисплея

    Легко выбирайте любимый кофе с помощью интуитивного дисплея

    Между вами и вашим любимым кофе больше не осталось преград благодаря нашему интуитивному дисплею. Всего несколько действий отделяют вас от вкуса и аромата кофе.

    Регулируйте объем и ароматность кофе с инструментом настройки кофе

    Регулируйте объем и ароматность кофе с инструментом настройки кофе

    В инструменте настройки кофе вы можете создать идеальный кофе с простыми параметрами интенсивности аромата, крепости кофе и объема молочной пены.

    Идеальная чашка кофе каждый раз благодаря 4 пользовательским профилям

    Идеальная чашка кофе каждый раз благодаря 4 пользовательским профилям

    Наслаждайтесь кофе по-своему с четырьмя пользовательскими профилями, в которых хранятся ваши особые рецепты. Дополнительный гостевой профиль позволит вашим гостям готовить кофе именно так, как им нравится, не меняя ваши настройки.

    Еще больше вкуса с функцией Extra Shot

    Еще больше вкуса с функцией Extra Shot

    Повысьте интенсивность кофе с функцией Extra Shot, доступной в инструменте настройки, которая добавляет мощный вкус без лишней горечи.

    Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять**

    Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять**

    Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.

    Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

    Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

    Наша надежная керамическая кофемолка имеет 12 доступных режимов, чтобы вы могли выбрать нужный помол — от сверхмелкого до крупного.

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    Извлеките из кофейных зерен весь аромат с нашей износостойкой керамической кофемолкой. Наши жернова с острыми краями помогут вам в приготовлении наиболее ароматных и вкусных вариаций кофе. 100 % керамика обеспечит приготовление до 20 000 чашек кофе любого помола.

    Два элемента, ни одной трубки — систему LatteGo невероятно легко очищать

    Два элемента, ни одной трубки — систему LatteGo невероятно легко очищать

    Поддон для капель LatteGo и контейнер для кофейной гущи можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение поможет поддерживать чистоту и сэкономит вам время.

    До 5000 чашек*** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

    До 5000 чашек*** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

    При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек***, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

    Элегантное устройство премиум-класса для вашей кухни

    Элегантное устройство премиум-класса для вашей кухни

    Благодаря элегантному дизайну ваши гости обязательно решат попробовать кофе. Хромированная передняя панель придает кофемашине премиальный внешний вид и станет украшением для кухни с любым интерьером.

    Капучино с кремовой текстурой; свежий кофе, сваренный вами у себя дома.

    Капучино с кремовой текстурой; свежий кофе, сваренный вами у себя дома.

    Наслаждайтесь капучино с кремовой текстурой, в том числе с использованием ваших любимых видов растительного молока. Благодаря технологии циклонного вспенивания LatteGo преобразует разные виды молока (в том числе растительного) с разными содержанием белков и жиров в идеальную плотную пену.

    • Общие характеристики

      Тип кофе
      Свежеобжаренный кофе
      Вовлеченность пользователя
      Касание кнопки
      Тип продукта
      Полностью автоматическая кофемашина
      Виды кофе
      Эспрессо, кофе, американо, капучино, латте макиато, флэт уайт, Café au Lait, латте, Caffé crema, ристретто, лунго, функция кофе с собой, вспененное молоко, горячая вода
      Предустановленные рецепты напитков
      12
      Количество порций
      2
      Давление
      15 бар
      Встроенная кофемолка
      Да
      Настройки помола
      12
      Емкость контейнера для зерен
      275 г
      Взбивание молока
      Да
      Решение для напитков с молоком
      LatteGo
      Контейнер для молока
      0,26 л
      Емкость резервуара для воды
      1,8 л
      Профили
      4
      Основной материал
      Пластик
      Дополнительный материал
      Металл
      Технология
      QuickStart, LatteGo, SilentBrew
      Интерфейс
      Интуитивный TFT-дисплей
      Гарантия
      2 г
      Подключения
      Нет
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Да

    • Технические характеристики

      Класс энергоэффективности
      Класс A
      Мощность
      1500 Вт
      Напряжение
      230 В
      Частота
      50 Гц
      Кол-во в упаковке
      1

    • Функция безопасности

      Таймер автоматического отключения
      Да
      Сертификация безопасности
      Да

    • Вес и габариты

      Длина изделия
      433 мм
      Ширина изделия
      246 мм
      Высота изделия
      372 мм
      Вес продукта
      8 кг
      Длина упаковки
      491,5 мм
      Ширина упаковки
      287,5 мм
      Высота упаковки
      487 мм
      Вес в упаковке
      10-12,3 кг

    • Совместимость

      Аксессуары в комплекте 1
      Тюбик со смазкой
      Аксессуары в комплекте 2
      Мерная ложечка
      Аксессуары в комплекте 3
      Тестовая полоска для проверки жесткости воды
      Аксессуары в комплекте 4
      Фильтр AquaClean
      Аксессуары в комплекте 5
      Крышка для хранения LatteGo
      Связанные аксессуары 1
      Таблетки для удаления масляного налета
      Связанные аксессуары 2
      Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин
      Связанные аксессуары 3
      Щеточка для чистки
      Связанные аксессуары 4
      Смазка Philips для варочной группы

    • Срок службы

      Инструкция по эксплуатации
      > 75 % переработанной бумаги
      Упаковка
      >95 % переработанного сырья

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Румыния

    • Энергоэффективность

      Энергопотребление в режиме ожидания
      0,2 Вт
      Энергопотребление в выключенном состоянии
      n/a
      Энергопотребление в режиме ожидания (подключено к сети)
      n/a
      Время до автоматического перехода в режим ожидания
      30 мин
      Стандарт измерения
      EN 50564:2011

    Badge-D2C

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    • *Для температуры от 70 до 82 °C.
    • **На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.

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