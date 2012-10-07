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  • Эспрессо из свежемолотых кофейных зерен Эспрессо из свежемолотых кофейных зерен Эспрессо из свежемолотых кофейных зерен

    Saeco Intuita Автоматическая кофемашина

    HD8750/19

    Эспрессо из свежемолотых кофейных зерен

    Эспрессо-кофемашина Saeco Intuita позволяет наслаждаться вкусом эспрессо, приготовленного из свежемолотых кофейных зерен, одним нажатием кнопки. Модель также оснащена регулятором аромата, проста в использовании и настройке и удобна в очистке.

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    Saeco Intuita Автоматическая кофемашина

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    Эспрессо из свежемолотых кофейных зерен

    Эспрессо-кофемашина с регулировкой интенсивности аромата

    • Приготовление 3 видов кофе
    • Классический капучинатор
    • Черный
    • Регулируемая кофемолка, 5 степеней
    Автоматическая очистка каналов кофемашины

    Автоматическая очистка каналов кофемашины

    В Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе.

    Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

    Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

    В этой кофемашине Saeco используется на 100 % керамическая кофемолка — она обеспечивает однородный помол и не перегревает зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

    Кофе без лишнего ожидания благодаря быстрому нагреву бойлера

    Кофе без лишнего ожидания благодаря быстрому нагреву бойлера

    Технология быстрого нагрева бойлера Saeco обеспечит постоянную готовность кофемашины к работе. Больше не нужно ждать нагрева воды между несколькими порциями эспрессо.

    Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

    Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

    Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена классическим капучинатором, который бариста называют "панарелло". Для приготовления великолепной молочной пенки нужно просто погрузить его в молоко. Почувствуйте себя бариста — готовьте вкусный кофе традиционным способом!

    Сохраняйте предпочтительный объем и крепость кофе

    Сохраняйте предпочтительный объем и крепость кофе

    Благодаря функции памяти, вы можете запрограммировать предпочтительный объем кофе, чтобы всегда получать идеальный для вас эспрессо. Всего одно нажатие кнопки, и великолепный кофе, сваренный по вашему вкусу, готов.

    Регулируемый носик сохранит тепло и подойдет для любых чашек

    Регулируемый носик сохранит тепло и подойдет для любых чашек

    Регулируемый носик на наших эспрессо-кофемашинах обеспечит точный налив в чашку без разбрызгивания кофе и его остывания. Таким образом эспрессо всегда будет оптимальной температуры, а пространство возле кофемашины будет чистым.

    Простая очистка: компоненты можно мыть в посудомоечной машине

    Простая очистка: компоненты можно мыть в посудомоечной машине

    Поддон для капель Saeco и капучинатор либо молочный кувшин можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное и гигиеничное решение сэкономит вам время.

    Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

    Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

    Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 5 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.

    Съемная варочная группа для удобства очистки

    Съемная варочная группа для удобства очистки

    Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.

    • Особенности

      Совместимость с фильтром Brita
      Опционально
      Насадка панарелло
      Пластик
      Одновременное приготовление двух чашек
      Да

    • Идеальный эспрессо

      Технология приготовления эспрессо
      • Адаптируемая система Saeco
      • Система сохранения аромата: предварительное заваривание

    • Технические характеристики

      Поддерживаемые виды кофе
      Цельные кофейные зерна
      Мощность
      1850  W
      Длина шнура
      80  cm
      Страна изготовления
      • Разработано в Италии
      • Сделано в Европе
      Давление воды в насосе
      15 бар (идеальный эспрессо)
      Количество бойлеров
      1 бойлер
      Съемная варочная группа
      Да

    • Конструкция

      Цвет
      Матовый черный
      Материалы и отделка
      Пластик

    • Вес и размеры

      Размеры изделия (Д х Г х В)
      256 x 440 x 340  mm
      Емкость отсека для зерен
      300  g
      Емкость контейнера для отходов
      10  servings
      Вес изделия
      8  kg
      Максимальная высота чашки
      152  mm
      Объем резервуара для воды
      1,5  l

    • Простота использования

      Использование
      • Регулируемый диспенсер для кофе
      • Быстрый пар
      • Съемная варочная группа
      • Выбор обычного эспрессо/эспрессо лунго
      Очистка и обслуживание
      Автоматическое ополаскивание элементов циркуляции кофе

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