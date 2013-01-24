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Saeco Intuita

Автоматическая кофемашина

HD8750/99
Saeco
Общая оценка / 5
1 награда
Saeco
  • Эспрессо и капучино из свежемолотых кофейных зерен Эспрессо и капучино из свежемолотых кофейных зерен Эспрессо и капучино из свежемолотых кофейных зерен
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    Saeco Intuita Автоматическая кофемашина

    HD8750/99
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Эспрессо и капучино из свежемолотых кофейных зерен

    Эспрессо-кофемашина Saeco Intuita позволяет наслаждаться вкусом эспрессо, приготовленного из свежемолотых кофейных зерен, одним нажатием кнопки. Модель также оснащена регулятором аромата, проста в использовании и настройке и удобна в очистке. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Saeco Intuita Автоматическая кофемашина

    Эспрессо и капучино из свежемолотых кофейных зерен

    Эспрессо-кофемашина Saeco Intuita позволяет наслаждаться вкусом эспрессо, приготовленного из свежемолотых кофейных зерен, одним нажатием кнопки. Модель также оснащена регулятором аромата, проста в использовании и настройке и удобна в очистке. Узнать обо всех преимуществах

    Эспрессо и капучино из свежемолотых кофейных зерен

    Эспрессо-кофемашина Saeco Intuita позволяет наслаждаться вкусом эспрессо, приготовленного из свежемолотых кофейных зерен, одним нажатием кнопки. Модель также оснащена регулятором аромата, проста в использовании и настройке и удобна в очистке. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Saeco Intuita Автоматическая кофемашина

    Эспрессо и капучино из свежемолотых кофейных зерен

    Эспрессо-кофемашина Saeco Intuita позволяет наслаждаться вкусом эспрессо, приготовленного из свежемолотых кофейных зерен, одним нажатием кнопки. Модель также оснащена регулятором аромата, проста в использовании и настройке и удобна в очистке. Узнать обо всех преимуществах

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      Эспрессо и капучино из свежемолотых кофейных зерен

      Эспрессо-кофемашина с регулировкой интенсивности аромата

      • Приготовление 3 видов кофе
      • Автоматический капучинатор
      • Серебристый
      • Регулируемая кофемолка, 5 степеней
      Автоматическая очистка каналов кофемашины

      Автоматическая очистка каналов кофемашины

      В Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе.

      Кофе без жженого привкуса благодаря 100%-но керамическим жерновам

      Кофе без жженого привкуса благодаря 100%-но керамическим жерновам

      В этой кофемашине Saeco используются 100%-но керамические жернова — они обеспечивают однородный помол и не перегревают зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

      Быстрый нагрев бойлера для моментального приготовления кофе

      Быстрый нагрев бойлера для моментального приготовления кофе

      Благодаря технологии быстрого нагрева бойлера ваша кофемашина Saeco всегда готова к работе. Не нужно ждать перед приготовлением каждого эспрессо, ведь теперь вы сможете готовить свой любимый кофе чашка за чашкой.

      Сохраните настройки и готовьте кофе нужного объема и крепости

      Сохраните настройки и готовьте кофе нужного объема и крепости

      Благодаря функции памяти вы можете запрограммировать нужные объем и крепость кофе, чтобы всегда готовить эспрессо по вашему вкусу. Всего одно нажатие кнопки, и ваш любимый великолепный эспрессо в вашей чашке.

      Регулируемый носик сохраняет тепло и подходит для любых чашек

      Регулируемый носик сохраняет тепло и подходит для любых чашек

      Регулируемый носик наших эспрессо-кофемашин подходит для любых чашек, к тому же он исключает разливание и охлаждение напитка. Подавайте кофе идеальной температуры и поддерживайте чистоту кофемашины.

      Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Капучинатор и кувшин для молока кофемашин Saeco можно мыть в посудомоечной машине, а значит, вы можете поддерживать чистоту без лишних хлопот.

      Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

      Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

      Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 5 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.

      Съемная варочная группа для удобства очистки

      Съемная варочная группа для удобства очистки

      Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.

      Автоматический капучинатор для вкусной молочной пенки

      Автоматический капучинатор для вкусной молочной пенки

      Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена удобным приспособлением для взбивания молока, который бариста называют капучинатором. Молоко поступает в капучинатор непосредственно из пакета или кувшина, автоматически взбивается и наливается в чашку. Всего одно касание кнопки — и вы мгновенно получаете густую вкусную пенку.

      Технические характеристики

      • Идеальный эспрессо

        Технология приготовления эспрессо
        • Адаптируемая система Saeco
        • Система сохранения аромата: предварительное заваривание

      • Легко использовать

        Очистка и обслуживание
        Автоматическое ополаскивание элементов циркуляции кофе
        Использование
        • Регулируемый диспенсер для кофе
        • Быстрый пар
        • Съемная варочная группа
        • Выбор обычного эспрессо/эспрессо лунго

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (Д х Г х В)
        256 x 440 x 340  миллиметра
        Емкость для зерен
        300  г
        Емкость контейнера для отходов
        10  порций
        Объем резервуара для воды
        1,5  Д
        Максимальная высота чашки
        152  миллиметра
        Вес продукта
        8  кг

      • Особенности

        Одновременное приготовление двух чашек
        Да
        Совместимость с фильтром Brita
        Опционально

      • Дизайн

        Цвет
        Серебристый и матовый черный
        Материалы и отделка
        Пластик

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        80  см
        Питание
        1850  Вт
        Количество бойлеров
        1 бойлер
        Страна изготовления
        • Разработано в Италии
        • Сделано в Европе
        Съемная варочная группа
        Да
        Поддерживаемые виды кофе
        Цельные кофейные зерна
        Давление воды в насосе
        15 бар (идеальный эспрессо)

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