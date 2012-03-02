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    Philips Saeco Intelia Автоматическая кофемашина

    HD8753/19

    Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки

    Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Intelia — ваш надежный помощник в приготовлении безукоризненного кофе. Машина проста в использовании и настройке, удобна в очистке. Превосходный капучино или эспрессо всего одним нажатием кнопки.

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    Philips Saeco Intelia Автоматическая кофемашина

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    Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки

    Благодаря новейшей технологии Saeco Latte Perfetto

    • Приготовление 7 видов кофе
    • Встроен. кувшин д/молока, капучинатор
    • Черный
    • Регулируемая кофемолка, 5 степеней
    5 степеней помола для выбора крепости кофе

    5 степеней помола для выбора крепости кофе

    Эта кофемашина удовлетворит даже самые взыскательные требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из пяти регулируемых настроек помола: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до более крупного для кофе с более мягким вкусом.

    100%-но керамические жернова помогут раскрыть вкус зерен

    100%-но керамические жернова помогут раскрыть вкус зерен

    Надежные 100%-но керамические жернова гарантируют наслаждение отличным кофе в течение долгих лет. Керамика обеспечивает идеальный помол зерен, благодаря чему вода равномерно проникает в них, впитывая вкус и аромат. В отличие от обычных, керамические жернова не перегревают зерна и устраняют жженый привкус напитка.

    Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

    Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

    Эффективность и простота использования были основными критериями при разработке первой варочной группы Saeco 30 лет. Созданная нами технология оправдывает эти принципы и сегодня. Наша варочная группа невероятно удобна в очистке: просто извлеките ее, промойте под струей воды в течение нескольких секунд и снова установите в кофемашину.

    Кофемашина запоминает выбранную вами крепость кофе

    Кофемашина запоминает выбранную вами крепость кофе

    Выберите один из 5 уровней крепости, подходящие объем и температуру для каждого напитка и сохраните эти данные с помощью функции памяти. Кофемашина запомнит выбранные настройки, и вы всегда будете наслаждаться напитком нужного объема, приготовленным так, как нравится именно вам.

    • Страна происхождения

      Страна производства
      Европа

    • Логистические данные

      Размер палеты
      80x204,4x120  cm
      Вес палеты (Европа)
      162  kg
      Количество единиц на палете
      15

    • Емкость для воды

      Объем резервуара для воды
      1,5  l

    • Технические данные

      Мощность
      1900  W
      Давление помпы
      15  bar

    • Технические характеристики

      Емкость контейнера для кофейных зерен
      300  g
      Длина шнура
      0,8  m
      Напряжение
      230  V
      Частота
      50  Hz
      Время приготовления одной порции напитка
      От 45 (эспрессо) до 100 (кофе лунго)  s
      Емкость кувшина для молока
      500  l
      Емкость контейнера для отходов
      10  servings
      Емкость резервуара для воды
      1,5  l
      Макс. высота чашки
      110  mm
      Бойлеры
      1
      Давление помпы
      15  bar

    • Конструкция

      Цвет
      Black
      Цвет
      Черный
      Материалы и отделка
      ABS plastic body, stainless steel grid, stainless steel cup holder

    • Вес и размеры

      Размеры изделия (Д х Г х В)
      256x340x444  mm
      Емкость отсека для зерен
      300  g
      Емкость контейнера для отходов
      10  servings
      Вес
      10,8  kg
      Вес изделия
      8,9  kg
      Размеры изделия (Ш x Г x В)
      256 x 340 x 444  mm

    • Общие характеристики

      Одновременное приготовление чашек кофе
      2
      Подходит для
      Цельные кофейные зерна, молотый кофе
      Настройки крепости кофе
      3
      Простая очистка и обслуживание
      • Автоматический цикл удаления накипи
      • Цикл автоматического ополаскивания
      • Дополнительно: фильтр для воды Brita
      • Съемная варочная группа
      Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
      • Регулировка уровня крепости кофе
      • Регулировка объема кофе
      • Регулировка температуры
      Настройки помола
      5
      Удобное и простое использование
      • Съемный поддон для капель
      • Съемный носик
      • Автоматический переход в режим ожидания
      • Автоматическое отключение
      Запрограммированные напитки
      7
      Настройки температуры
      3
      Тип бойлера
      Быстрый нагрев бойлера
      Особые функции
      • Кофемолка с керамическими жерновами
      • Опция кипятка
      • Встроенный молочный кувшин
      • Ручной капучинатор с насадкой-панарелло
      • Предварительное заваривание
      Тип кувшина
      Стандартный кувшин
      Тип дисплея
      ЖК
      Кофейные напитки
      Эспрессо, капучино, горячая вода, Cafè Créme, молочная пена, эспрессо макиато, латте макиато

    • Обработка

      Материал основного корпуса
      Нержавеющая сталь и пластик
      Материал бойлера
      Нержавеющая сталь
      Материал поддона для капель
      Нержавеющая сталь
      Материал резервуара для воды
      Пластик

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Социальная ответственность

      Потребляемая мощность при заваривании
      1900  W

    Badge-D2C

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