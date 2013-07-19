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  • Особенный оттенок вкуса для каждого момента Особенный оттенок вкуса для каждого момента Особенный оттенок вкуса для каждого момента

    Saeco Moltio Автоматическая кофемашина

    HD8768/09

    Особенный оттенок вкуса для каждого момента

    Moltio — настоящий шедевр среди эспрессо-кофемашин. Благодаря уникальной системе выбора кофейного зерна вы можете простым нажатием кнопки приготовить ваш идеальный кофе для любого настроения.

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    Saeco Moltio Автоматическая кофемашина

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    Особенный оттенок вкуса для каждого момента

    Замена зерен всего одним нажатием

    • Приготовление 7 видов кофе
    • Автоматический капучинатор
    • Черный
    • Регулируемая кофемолка, 5 степеней
    5 степеней помола для выбора крепости кофе

    5 степеней помола для выбора крепости кофе

    Эта кофемашина удовлетворит даже самые взыскательные требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из пяти регулируемых настроек помола: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до более крупного для кофе с более мягким вкусом.

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

    Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

    Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

    Эффективность и простота использования были основными критериями при разработке первой варочной группы Saeco 30 лет. Созданная нами технология оправдывает эти принципы и сегодня. Наша варочная группа невероятно удобна в очистке: просто извлеките ее, промойте под струей воды в течение нескольких секунд и снова установите в кофемашину.

    Кофемашина запоминает выбранную вами крепость кофе

    Кофемашина запоминает выбранную вами крепость кофе

    Выберите один из 5 уровней крепости, подходящие объем и температуру для каждого напитка и сохраните эти данные с помощью функции памяти. Кофемашина запомнит выбранные настройки, и вы всегда будете наслаждаться напитком нужного объема, приготовленным так, как нравится именно вам.

    • Страна происхождения

      Сделано:
      Европа

    • Емкость для воды

      Объем резервуара для воды
      1,9  l

    • Технические данные

      Мощность
      1850  W
      Напряжение
      230  V
      Давление помпы
      15  bar
      Частота
      50  Hz

    • Технические характеристики

      Емкость контейнера для кофейных зерен
      290  g
      Длина шнура
      0,8  m
      Напряжение
      230  V
      Частота
      50  Hz
      Время приготовления одной порции напитка
      От 45 (эспрессо) до 100 (кофе лунго)  s
      Емкость контейнера для отходов
      15  servings
      Вместительный резервуар для воды
      1,9  l
      Давление помпы
      15 бар
      Макс. высота чашки
      142  mm
      Бойлеры
      1

    • Конструкция

      Цвет
      Black
      Цвет
      Черный
      Materials and finishing
      Plastic

    • Вес и размеры

      Размеры изделия (Д х Г х В)
      256 x 470 x 350  mm
      Емкость отсека для зерен
      290  g
      Емкость контейнера для отходов
      15  servings
      Вес
      8,5  kg
      Вес изделия
      8,5  kg
      Размеры изделия (Ш x Г x В)
      256 x 470 x 350  mm

    • Общие характеристики

      Одновременное приготовление чашек кофе
      2
      Подходит для
      Цельные кофейные зерна, молотый кофе
      Настройки крепости кофе
      5
      Простая очистка и обслуживание
      • Совместимость с фильтром AquaClean
      • Дополнительно: фильтр для воды Brita
      • Автоматический цикл удаления накипи
      • Цикл автоматического ополаскивания
      • Съемная варочная группа
      Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
      • Регулировка уровня крепости кофе
      • Регулировка объема кофе
      • Регулировка температуры
      Настройки помола
      5
      Удобное и простое использование
      • Съемный носик
      • Автоматическое отключение
      • Автоматический переход в режим ожидания
      • Съемный поддон для капель
      Запрограммированные напитки
      3
      Настройки температуры
      3
      Тип бойлера
      Быстрый нагрев бойлера
      Особые функции
      • Предварительное заваривание
      • Кофемолка с керамическими жерновами
      • Опция пара
      • Ручной капучинатор с насадкой-панарелло
      • Встроенный молочный кувшин
      • Автоматический капучинатор
      • Опция кипятка
      Тип дисплея
      ЖК
      Кофейные напитки
      Эспрессо, капучино, горячая вода, Cafè Créme, молочная пена, эспрессо макиато, латте макиато

    • Обработка

      Материал основного корпуса
      Пластик
      Материал бойлера
      Нержавеющая сталь
      Материал поддона для капель
      Нержавеющая сталь
      Материал резервуара для воды
      Пластик

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Социальная ответственность

      Потребляемая мощность при заваривании
      1850  W

    Badge-D2C

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