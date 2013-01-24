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Saeco Moltio

Автоматическая кофемашина

HD8768/09
Saeco
Общая оценка / 5
1 награда
Saeco
  • Особенный оттенок вкуса для каждого момента Особенный оттенок вкуса для каждого момента Особенный оттенок вкуса для каждого момента
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    Saeco Moltio Автоматическая кофемашина

    HD8768/09
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Особенный оттенок вкуса для каждого момента

    Moltio — настоящий шедевр среди эспрессо-кофемашин. Благодаря уникальной системе выбора кофейного зерна вы можете простым нажатием кнопки приготовить ваш идеальный кофе для любого настроения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Saeco Moltio Автоматическая кофемашина

    Особенный оттенок вкуса для каждого момента

    Moltio — настоящий шедевр среди эспрессо-кофемашин. Благодаря уникальной системе выбора кофейного зерна вы можете простым нажатием кнопки приготовить ваш идеальный кофе для любого настроения. Узнать обо всех преимуществах

    Особенный оттенок вкуса для каждого момента

    Moltio — настоящий шедевр среди эспрессо-кофемашин. Благодаря уникальной системе выбора кофейного зерна вы можете простым нажатием кнопки приготовить ваш идеальный кофе для любого настроения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Saeco Moltio Автоматическая кофемашина

    Особенный оттенок вкуса для каждого момента

    Moltio — настоящий шедевр среди эспрессо-кофемашин. Благодаря уникальной системе выбора кофейного зерна вы можете простым нажатием кнопки приготовить ваш идеальный кофе для любого настроения. Узнать обо всех преимуществах

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      Особенный оттенок вкуса для каждого момента

      Замена зерен всего одним нажатием

      • Приготовление 7 видов кофе
      • Автоматический капучинатор
      • Черный
      • Регулируемая кофемолка, 5 степеней
      5 степеней помола для выбора крепости кофе

      5 степеней помола для выбора крепости кофе

      Эта кофемашина удовлетворит даже самые взыскательные требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из пяти регулируемых настроек помола: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до более крупного для кофе с более мягким вкусом.

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

      Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

      Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

      Эффективность и простота использования были основными критериями при разработке первой варочной группы Saeco 30 лет. Созданная нами технология оправдывает эти принципы и сегодня. Наша варочная группа невероятно удобна в очистке: просто извлеките ее, промойте под струей воды в течение нескольких секунд и снова установите в кофемашину.

      Кофемашина запоминает выбранную вами крепость кофе

      Кофемашина запоминает выбранную вами крепость кофе

      Выберите один из 5 уровней крепости, подходящие объем и температуру для каждого напитка и сохраните эти данные с помощью функции памяти. Кофемашина запомнит выбранные настройки, и вы всегда будете наслаждаться напитком нужного объема, приготовленным так, как нравится именно вам.

      Технические характеристики

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Общие характеристики

        Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
        • Регулировка уровня крепости кофе
        • Регулировка объема кофе
        • Регулируемая температура
        Емкость контейнера для кофейных зерен
        290 g
        Размеры изделия (Д х Г х В)
        256 x 470 x 350 mm
        Одновременное приготовление чашек кофе
        2
        Простая очистка и обслуживание
        • Совместимость с фильтром AquaClean
        • Дополнительно: фильтр для воды Brita
        • Автоматический цикл удаления накипи
        • Цикл автоматического ополаскивания
        • Съемная варочная группа
        Емкость контейнера для отходов
        15 порций
        Настройки помола
        5
        Запрограммированные напитки
        3
        Вес
        8,5 kg
        Время приготовления одной порции напитка
        От 45 (эспрессо) до 100 (кофе лунго) с
        Длина шнура
        0,8 m
        напряжение
        230 V
        Частота
        50 Hz
        Размеры изделия (Ш x Г x В)
        256 x 470 x 350 mm
        Настройки крепости кофе
        5
        цвет
        Черный
        Тип бойлера
        Быстрый нагрев бойлера
        Емкость контейнера для отходов
        15 порций
        Кофейные напитки
        Эспрессо, капучино, горячая вода, Cafè Créme, молочная пена, эспрессо макиато, латте макиато
        Особые функции
        • Предварительное заваривание
        • Кофемолка с керамическими жерновами
        • Опция пара
        • Ручной капучинатор с насадкой-панарелло
        • Встроенный молочный кувшин
        • Автоматический капучинатор
        • Опция кипятка
        Сделано в
        Европа
        Настройки температуры
        3
        Удобное и простое использование
        • Съемный носик
        • Автоматическое отключение
        • Автоматический переход в режим ожидания
        • Съемный поддон для капель
        Вес изделия
        8,5 kg
        Тип дисплея
        ЖК
        Высота чашки (макс.)
        142 mm
        Подходит для
        Цельные кофейные зерна, молотый кофе
        Емкость для зерен
        290 g
        Материалы и отделка
        Plastic
        Бойлеры
        1
        Вместительный резервуар для воды
        1,9 л
        Цвет
        Black

      • Логистические данные

        Количество единиц на палете
        15

      • Отделка

        Материал резервуара для воды
        Пластик
        Материал бойлера
        Нержавеющая сталь
        Материал основного корпуса
        Пластик
        Материал поддона для капель
        Нержавеющая сталь

      • Забота об окружающей среде

        Потребляемая мощность при заваривании
        1850 W

      • Технические характеристики

        Питание
        1850 W
        Давление помпы
        15 бар
        Частота
        50 Hz
        напряжение
        230 V

      • Емкость для воды

        Объем резервуара для воды
        1,9 л

      • Technical specifications

        Pump pressure
        15 бар

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