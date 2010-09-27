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  • Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома

    Philips Saeco Syntia Автоматическая кофемашина

    HD8833/31

    Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома

    Syntia — это идеальное сочетание компактности, качества, дизайна и эксклюзивных материалов. Это все, что вам нужно для приготовления итальянского эспрессо одним нажатием.

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    Philips Saeco Syntia Автоматическая кофемашина

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    Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома

    Компактная и стильная система варки кофе из цельных зерен

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    Автоматическая очистка каналов кофемашины

    Автоматическая очистка каналов кофемашины

    В Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе.

    Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

    Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

    Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 5 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.

    Съемная варочная группа для удобства очистки

    Съемная варочная группа для удобства очистки

    Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.

    Эспрессо и кофе лунго одним нажатием кнопки

    Эспрессо и кофе лунго одним нажатием кнопки

    Хотите ли вы насладиться чашечкой эспрессо или кофе лунго — для приготовления достаточно одного нажатия кнопки

    Эргономичная работа день за днем

    Эргономичная работа день за днем

    Saeco является синонимом удобства: требуется ли добавить зерна или воду, очистить контейнер для использованного кофе или поддон для капель — все отсеки этой автоматической кофемашины легко доступны.

    Badge-D2C

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    • Saeco RI9127/12

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