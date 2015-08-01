Идеальный капучино нажатием кнопки благодаря встроенному молочному кувшину

Наслаждаться превосходным капучино, приготовленным при идеальной температуре, теперь просто как никогда: наполните молочный кувшин и присоедините его к кофемашине, а затем выберите свой напиток. Будет ли это капучино или просто взбитое молоко, приготовление займет всего несколько секунд. При этом не будет никаких брызг.