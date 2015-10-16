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  • Компактная кофемашина позволяет готовить разнообразные напитки Компактная кофемашина позволяет готовить разнообразные напитки Компактная кофемашина позволяет готовить разнообразные напитки
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    Saeco PicoBaristo Автоматическая кофемашина

    HD8928/09

    Компактная кофемашина позволяет готовить разнообразные напитки

    PicoBaristo — компактная кофемашина, позволяющая ценителям кофе готовить самые разнообразные напитки. Удобный интерфейс обеспечивает удобный выбор любого из множества рецептов одним нажатием. Благодаря фильтру AquaClean можно приготовить до 5000 чашек*, не выполняя очистку от накипи.

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    Saeco PicoBaristo Автоматическая кофемашина

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    Компактная кофемашина позволяет готовить разнообразные напитки

    Готовьте до 5000 чашек* кофе без проведения очистки от накипи

    • 11 напитков
    • Встроенный кувшин для молока
    • Нержавеющая сталь
    • AquaClean
    Капучино и латте макиато одним нажатием кнопки благодаря кувшину для молока

    Капучино и латте макиато одним нажатием кнопки благодаря кувшину для молока

    Наслаждаться настоящими капучино и латте макиато, приготовленными при идеальной температуре, теперь просто как никогда. Просто наполните молочный кувшин и присоедините его к кофемашине, затем выберите любимый напиток. От капучино до молочной пены — приготовление займет всего несколько секунд без какого-либо разбрызгивания.

    Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 10 степеней помола

    Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 10 степеней помола

    Эта автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Попробуйте свои силы: экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

    Идеальная молочная пена благодаря технологии Latte Perfetto

    Идеальная молочная пена благодаря технологии Latte Perfetto

    Каждый напиток будет украшен нежной молочной пеной, которая идеально дополнит вкус кофе. Молочный кувшин дважды взбивает молоко и подает нежную пену прямо в чашку без разбрызгивания и при оптимальной температуре. Кувшин обеспечивает гигиеничность, и его можно хранить в холодильнике.

    Отделка из нержавеющей стали: традиционный дизайн и безупречное исполнение

    Отделка из нержавеющей стали: традиционный дизайн и безупречное исполнение

    Мы вложили душу и сердце в разработку каждой детали данной кофемашины. Высококачественная отделка из нержавеющей стали, на создание которой нас вдохновили итальянский дизайн и мастерство исполнения, выдержит испытание временем и прекрасно дополнит интерьер любой кухни — в классическом или современном стиле. Элегантный дизайн этой кофемашины не оставит вас равнодушными, как и кофе, приготовленный с ее помощью.

    Термоблок: горячий кофе с первой чашки

    Термоблок: горячий кофе с первой чашки

    Забудьте о едва теплом кофе. Термоблок кофемашины быстро нагревается, поэтому даже первая чашка будет горячей и ароматной. Больше не нужно ждать — готовьте горячий кофе и капучино для всей семьи. Секрет заключается в легком корпусе из алюминия и нержавеющей стали: он быстро нагревается до нужной температуры.

    Фильтр AquaClean позволяет готовить до 5000 чашек* без очистки от накипи

    Фильтр AquaClean позволяет готовить до 5000 чашек* без очистки от накипи

    Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление накипи в контуре подачи воды: регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек* кофе без очистки кофемашины от накипи.

    Удаляйте остатки молока после использования с помощью функции быстрой очистки

    Удаляйте остатки молока после использования с помощью функции быстрой очистки

    Благодаря уникальной функции быстрой очистки кувшина вы можете после каждого использования выполнять тщательную промывку простым нажатием кнопки.

    Более удобное управление с помощью улучшенного дисплея

    Более удобное управление с помощью улучшенного дисплея

    Улучшенный дисплей показывает всю необходимую информацию для того, чтобы вы могли с легкостью управлять кофемашиной и в полной мере использовать все ее возможности. Индикация в виде текста и значков поможет разобраться в настройках и обслуживании.

    Большие возможности в компактном решении

    Большие возможности в компактном решении

    Кофемашина не занимает много места благодаря компактной конструкции, а вместительные контейнеры для зерен, отходов и резервуар для воды не требуют частого наполнения или опустошения. Интеллектуальная автоматическая кофемашина гарантирует максимальное удобство использования и производительность благодаря высокой емкости резервуара для воды, контейнера для кофейных зерен и контейнера для отходов.

    Оцените великолепный кофе с автопромывкой и инструкциям по удалению накипи

    Оцените великолепный кофе с автопромывкой и инструкциям по удалению накипи

    Эта кофемашина оснащена технологией автоматической очистки контура водой перед включением и выключением, поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлевает срок службы прибора. Кофемашина не только сообщает о необходимости проведения очистки от накипи — на дисплее отображаются пошаговые инструкции, помогающие ее выполнить.

    Одиннадцать превосходных напитков на выбор в вашем распоряжении

    Готовьте множество видов кофе для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!

    Настройте и сохраните свой собственный профиль

    Сохраните оптимальный объем для любого вида кофе или кофейного напитка на основе молока. Вы сможете одним нажатием кнопки готовить эспрессо, классический кофе и любые другие напитки так, как нравится именно вам.

    • Персональная настройка

      Настройки уровня крепости
      5
      Степени помола
      10
      Объем кофе и молока
      Регулируется
      Регулировка крепости перед приготовлением
      Нет
      Профили пользователя
      1
      Настройки температуры
      3

    • Разнообразные функции

      Кофе и другие напитки
      • Мини-капучино
      • Кофе Crema
      • Капучино
      • Эспрессо
      • Двойной эспрессо
      • Эспрессо лунго
      • Флэт уайт
      • Горячая вода
      • Латте макиато
      • Молочная пена
      • Ристретто
      • Эспрессо макиато
      Приготовление молотого кофе
      Да
      Двойная порция
      Да
      Двойная порция молочного напитка
      Нет

    • Другие возможности

      Gusto perfetto
      Да
      Съемная варочная группа
      Да
      Автопромывка и удаление накипи
      Да
      Основной переключатель питания
      Да
      Быстрый нагрев бойлера
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      120  V
      Длина шнура
      > 100  cm
      Частота
      60  Hz
      Емкость кувшина для молока
      0,5  l
      Емкость контейнера для отходов
      15  servings
      Вместительный резервуар для воды
      1,8  l
      Емкость отсека для зерен
      250  g
      Вес изделия
      7.2  kg
      Контейнер для отходов
      Доступ с передней панели
      Резервуар для воды
      Доступ с верхней панели
      Макс. высота чашки
      163  mm
      Совместимость с фильтром
      AquaClean
      Цвет и отделка
      Нержавеющая сталь
      Габариты изделия
      221 x 340 x 430  mm

    • Общие характеристики

      Система подачи молока
      • Встроенный кувшин для молока
      • Быстрая очистка от остатков молока
      Простая очистка и обслуживание
      Совместимость с фильтром AquaClean
      Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
      • Регулировка объема кофе
      • Регулировка температуры
      • Регулировка уровня крепости кофе
      Удобное и простое использование
      Съемный носик
      Особые функции
      Встроенный молочный кувшин
      Пользовательский интерфейс
      Улучшенный дисплей

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    • На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
    • Точное количество чашек зависит от выбранного вида кофе, циклов промывки и очистки

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