Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Shaver series 9000 SensoTouch

Бритвенный блок

RQ12/60
Общая оценка / 5
  • Ваша бритва снова как новая Ваша бритва снова как новая Ваша бритва снова как новая
    -{discount-value}

    Shaver series 9000 SensoTouch Бритвенный блок

    RQ12/60
    Общая оценка / 5

    Ваша бритва снова как новая

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    Shaver series 9000 SensoTouch Бритвенный блок

    Ваша бритва снова как новая

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    Ваша бритва снова как новая

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    Shaver series 9000 SensoTouch Бритвенный блок

    Ваша бритва снова как новая

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    Ваша бритва снова как новая

    Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

    • Больше не продается
    • Купите SH70
    Сменный бритвенный блок для бритв SensoTouch 3D

    Сменный бритвенный блок для бритв SensoTouch 3D

    Бритвенный блок RQ12 совместим с бритвами SensoTouch 3D (RQ12xx) и Arcitec (RQ10xx).

    Лезвия V-Track идеально направляют волоски для гладкого бритья

    Лезвия V-Track идеально направляют волоски для гладкого бритья

    Запатентованные лезвия V-Track Precision аккуратно приподнимают под оптимальным углом даже прилегающие к коже волоски и волоски разной длины. Это обеспечивает на 30 % более тщательное бритье одним движением для идеально гладкой кожи.

    Головки движутся в 8 направлениях для достижения наилучшего результата

    Головки движутся в 8 направлениях для достижения наилучшего результата

    Головки ContourDetect, движущиеся в 8 направлениях, точно повторяют изгибы лица и шеи. При каждом движении они захватывают на 20 % больше волосков, позволяя добиться невероятно чистого и гладкого бритья.

    Приподнимает волоски для более чистого и комфортного бритья

    Приподнимает волоски для более чистого и комфортного бритья

    Система двойных лезвий Super Lift & Cut обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье. Первое лезвие приподнимает волоски, а второе — аккуратно срезает их у самого основания.

    Удобная замена бритвенных головок

    Удобная замена бритвенных головок

    С легкостью заменить бритвенный блок с помощью простой системы снятия/фиксации.

    Сбросьте настройки бритвы после замены бритвенных головок

    Сбросьте настройки бритвы после замены бритвенных головок

    Последние модели бритв Philips оснащены встроенным индикатором, который напоминает о необходимости замены бритвенных головок. После замены бритвенных головок вы можете сбросить напоминание, нажав и удерживая кнопку включения/выключения не менее 5 секунд. В противном случае индикатор замены выключится автоматически после 9 сеансов бритья.

    Ваша бритва снова как новая

    Ваша бритва снова как новая

    Чтобы поддерживать оптимальные результаты бритья, заменяйте бритвенные головки раз в два года.

    Технические характеристики

    • Бритвенные головки

      Совместимость:
      • arcitec (RQ10xx)
      • SensoTouch 3D (RQ12xx)

    • Аксессуары

      Включено в комплект
      • Удерживающее кольцо с держателем
      • Защитный колпачок

    Получите поддержку по этому продукту

    Перейти к разделу поддержки потребителей

    Предлагаемые продукты

      Недавно просмотренные продукты

        Отзывы

        Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии