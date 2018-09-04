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Philips Avent

Ручной молокоотсос серии Natural¹

SCF330/20
Avent
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Общая оценка / 5
3 награды
Avent
  • Больше комфорта, больше молока**, удобство в пути Больше комфорта, больше молока**, удобство в пути Больше комфорта, больше молока**, удобство в пути
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    Philips Avent Ручной молокоотсос серии Natural¹

    SCF330/20
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Больше комфорта, больше молока**, удобство в пути

    Больше не нужно наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать околососковую область, увеличивая отток молока. Ручной молокоотсос Avent состоит из небольшого количества элементов, поэтому его легко собирать, использовать и очищать. Благодаря небольшому весу и компактному дизайну можно легко сцеживать молоко, где бы вы ни находились. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Ручной молокоотсос серии Natural¹

    Больше комфорта, больше молока**, удобство в пути

    Больше не нужно наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать околососковую область, увеличивая отток молока. Ручной молокоотсос Avent состоит из небольшого количества элементов, поэтому его легко собирать, использовать и очищать. Благодаря небольшому весу и компактному дизайну можно легко сцеживать молоко, где бы вы ни находились. Узнать обо всех преимуществах

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      Больше комфорта, больше молока**, удобство в пути

      Ручной молокоотсос с массажными лепестками

      • Удобство использования в пути
      • Мягкие массажные лепестки
      • Бутылочка и соска в комплекте
      • Дорожная крышка и уплотнительный диск
      Более удобное положение во время сцеживания повышает эффективность процесса, позволяя сцеживать больше молока за меньшее время.***

      Более удобное положение во время сцеживания повышает эффективность процесса, позволяя сцеживать больше молока за меньшее время.***

      Благодаря уникальной форме молокоотсоса молоко из груди поступает прямо в бутылочку, даже если вы сидите ровно. Это значит, что вы можете занять более удобное положение во время сцеживания — больше не нужно наклоняться вперед, чтобы все молоко попадало в бутылочку. Удобное положение и чувство расслабленности облегчают процесс сцеживания.

      Мягкая массажная насадка с лепестками

      Мягкая массажная насадка с лепестками

      Мягкое бархатистое покрытие массажной насадки оставляет на коже ощущение тепла, комфорта и способствует оттоку молока. Уникальная насадка с лепестками бережно стимулирует процесс лактации.

      Компактный легкий дизайн

      Компактный легкий дизайн

      Благодаря небольшим размерам и легкому весу молокоотсос удобно хранить и брать с собой в дорогу, что делает процесс сцеживания в пути более незаметным.

      Несколько съемных деталей и продуманный дизайн

      Несколько съемных деталей и продуманный дизайн

      Всего несколько съемных деталей и продуманный дизайн. С легкостью сцеживайте молоко для малыша в любое время.

      Бутылочка и соска серии Natural в комплекте

      Бутылочка и соска серии Natural в комплекте

      Клинические исследования показали, что благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, большенство детей легко сочетают кормление грудью и кормление из бутылочки.****

      Технические характеристики

      • Материал

        Молокоотсос
        Без бисфенола-А* (только детали, контактирующие с пищей)
        Бутылочка
        • Не содержит бисфенол-А*
        • полипропилен
        Соска
        • Не содержит бисфенол-А*
        • силикон

      • В комплект входят:

        Корпус молокоотсоса с ручкой
        1  шт.
        Массажная насадка стандартного размера
        1 шт. (19,5 мм, насадка большего размера приобретается отдельно)
        Бутылочка серии Natural 125 мл
        1  шт.
        Ультрамягкая соска для новорожденных
        1  шт.
        Крышка для транспортировки
        1  шт.
        Крышка для хранения молока
        1  шт.
        Пробный комплект вкладышей для бюстгальтера
        1 упаковка (2 шт.)

      • Дизайн

        Дизайн молокоотсоса
        Компактный дизайн
        Дизайн бутылочки
        • Эргономичная форма
        • Широкое горлышко

      • Удобство использования

        Использование молокоотсоса
        • Простота очистки
        • Полная совместимость со всеми сериями
        • Простая сборка

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–6 месяцев

      • Функции

        Не нужно наклоняться вперед
        Сцеживание в удобном положении
        Мягкая массажная насадка
        Деликатная стимуляция

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            • *1. Молокоотсос ручной Philips Avent, модель SCF330 с принадлежностями РУ № ФСЗ 2012/13199 от 04.09.2018 Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
            • **2. Fewtrell M, Kennedy K, Lukoyanova O, et al. Short‐term efficacy of two breast pumps and impact on breastfeeding outcomes at 6 months in exclusively breastfeeding mothers: A randomised trial. Matern Child Nutr. 2019;e12779. https://doi.org/10.1111/mcn.12779
            • *** Оценка эффективности и комфорта применения ручного молокоотсоса Philips Avent серии Natural у кормящих женщин в условиях совместного пребывания с ребенком в стационаре. Авторы: Лукоянова О. Л., Боровик Т.Э., Беляева И.А., Научный центр здоровья детей РАМН, Москва.
            • ****Клиническая оценка эффективности использования новых бутылочекPhilips AVENT серии Natural у доношенных детей первых месяцев жизни, находящихся на смешанном вскармливании Лукоянова О.Л¹., Боровик Т.Э¹., Беляева И.А¹., Фурцев В.И.²¹ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН, Москва.²Красноярский государственный медицинский университет, Красноярский центр грудного вскармливания.