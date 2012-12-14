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Philips Avent

Крышка бутылочки для кормления

CP9927
  • Защищает соску бутылочки Natural Защищает соску бутылочки Natural Защищает соску бутылочки Natural
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    Philips Avent Крышка бутылочки для кормления

    CP9927

    Защищает соску бутылочки Natural

    Эта крышка обеспечивает гигиеничную защиту бутылочек для кормления и чашек-непроливаек Philips Avent Natural. Предназначено только для уплотнительного кольца Natural. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Крышка бутылочки для кормления

    Защищает соску бутылочки Natural

    Эта крышка обеспечивает гигиеничную защиту бутылочек для кормления и чашек-непроливаек Philips Avent Natural. Предназначено только для уплотнительного кольца Natural. Узнать обо всех преимуществах

    Защищает соску бутылочки Natural

    Эта крышка обеспечивает гигиеничную защиту бутылочек для кормления и чашек-непроливаек Philips Avent Natural. Предназначено только для уплотнительного кольца Natural. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Крышка бутылочки для кормления

    Защищает соску бутылочки Natural

    Эта крышка обеспечивает гигиеничную защиту бутылочек для кормления и чашек-непроливаек Philips Avent Natural. Предназначено только для уплотнительного кольца Natural. Узнать обо всех преимуществах

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    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите в руководстве

    Посмотрите в руководстве

      Защищает соску бутылочки Natural

      Проверьте совместимость ниже

      • Питье из бутылочки

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      • Запасные части

        Подходит для следующих продуктов
        • SCF396
        • SCF391
        • SCF398
        • SCF395
        • SCF397
        • SCF393
        • SCF394
        • SCF430
        • SCF441/01
        • SCF263/61
        • SCY670
        • SCY673
        • SCY900
        • SCY903
        • SCY906
        • SCY930
        • SCY933
        • SCY961
        • SCY963
        • SCY964
        • SCY966

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