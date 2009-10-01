Ключевые слова для поиска

  • Полезные блюда на пару, простое измельчение Полезные блюда на пару, простое измельчение Полезные блюда на пару, простое измельчение
  • Play Pause

    Advanced Пароварка-блендер «2 в 1»

    SCF870/22

    Полезные блюда на пару, простое измельчение

    С пароваркой-блендером Philips Avent «2 в 1» вы легко приготовите питательную домашнюю еду для малыша — овощи, фрукты, рыбу или мясо. Сначала обработайте ингредиенты паром, а затем просто поднимите и переверните кувшин, чтобы измельчить еду без необходимости ее перекладывать!

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Advanced Пароварка-блендер «2 в 1»

    Похожие продукты

    Смотреть все

     

    Прибор для приготовления детского питания "4 в 1"

     

    • Пар, измельчение, разморозка, подогрев
    • Приготовление полезных блюд на пару
    • Готовка и измельчение в одном кувшине
    • Рецепты и советы по введению прикорма

     

    Узнайте подробную информацию

    Полезные блюда на пару, простое измельчение

    Прибор для приготовления детского питания — питательная еда для вашего малыша

    • Приготовление полезных блюд на пару
    • Готовка и измельчение в одном кувшине
    • Простота использования и очистки
    • Рецепты и советы по введению прикорма
    Уникальная технология приготовления полезных блюд на пару

    Уникальная технология приготовления полезных блюд на пару

    Для приготовления полезных блюд лучше всего использовать пар. Благодаря нашей уникальной технологии циркуляции пар поднимается снизу вверх, поэтому нет необходимости варить ингредиенты для их равномерной обработки. Полезные вещества, текстура и соки продуктов сохраняются для дальнейшего смешивания.

    Один кувшин для всех этапов — от приготовления на пару до измельчения

    Один кувшин для всех этапов — от приготовления на пару до измельчения

    Теперь у вас под рукой будет все необходимое для приготовления питательных и полезных детских блюд. После обработки ингредиентов на пару приподнимите кувшин, переверните его и зафиксируйте в этом положении для измельчения продуктов до нужной консистенции.

    Приготовление блюд на всех этапах — от пюре до блюд с кусочками

    Приготовление блюд на всех этапах — от пюре до блюд с кусочками

    Тщательно измельчайте фрукты и овощи или сочетайте мясо, рыбу и зернобобовые для блюд с более плотной текстурой. Прибор для приготовления детского питания «2 в 1» позволяет готовить блюда для любой стадии прикорма и кормления.

    Правильные рецепты для 12 возрастных групп

    Правильные рецепты для 12 возрастных групп

    Откройте для себя 12 соответствующих возрасту рецептов и советы по отлучению от груди, которые помогут вам заложить ребенку хорошие пищевые привычки на всю жизнь.

    Удобное наполнение водой, понятные настройки и всего несколько деталей для очистки

    Удобное наполнение водой, понятные настройки и всего несколько деталей для очистки

    При разработке прибора для приготовления детского питания «2 в 1» мы руководствовались двумя принципами — простота использования и практичность. Понятные настройки, удобное наполнение водой и небольшое количество деталей, что значительно упрощает очистку и хранение.

    Компактная конструкция не занимает много места на кухне

    Компактная конструкция не занимает много места на кухне

    Этот прибор для приготовления детского питания не занимает много места на кухне при установке на столешнице или при хранении в шкафу.

    Звуковые оповещения

    Не нужно ждать и следить за приготовлением. Когда блюдо готово, прибор подает звуковой сигнал. Просто переверните кувшин и смешайте продукты. Теперь блюдо готово — подавайте его на стол или уберите на хранение.

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      70 м  м
      Напряжение
      220–240  В
      Мощность
      400  Вт
      Цвет/отделка
      Белый/Зеленый
      Частота
      50—60  Гц
      Скорость
      1
      Емкость
      800 (сыпучие) / 450 (жидкость)  мл
      Классификация по степени безопасности
      Класс 1
      Безопасность
      Система определения безопасной установки крышки и емкости
      Объем емкости для воды
      200 мл

    • Вес и габариты

      Вес продукта
      2 кг  кг
      Размеры F-box
      193 Г x 243 Ш x 344 В мм  миллиметра
      Габариты изделия
      16,50 (основание) 30,8 (высота) см  см
      Количество F-boxes в A-box
      2

    • Страна изготовления

      Турции
      Да

    • В комплект входят:

      Мерная чашка
      1
      Буклет с рецептами
      1
      Лопатка
      1
      Пароварка/блендер
      1

    • Этапы взросления

      Этап
      • C 6 месяцев
      • С 1 года
      • 6–12 месяцев

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.
    Clippin

    Найдите запасную часть или аксессуар

    Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

    Аксессуары

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.