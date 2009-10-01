SCF870/22
Полезные блюда на пару, простое измельчение
С пароваркой-блендером Philips Avent «2 в 1» вы легко приготовите питательную домашнюю еду для малыша — овощи, фрукты, рыбу или мясо. Сначала обработайте ингредиенты паром, а затем просто поднимите и переверните кувшин, чтобы измельчить еду без необходимости ее перекладывать!Узнать обо всех преимуществах
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Прибор для приготовления детского питания "4 в 1"
Для приготовления полезных блюд лучше всего использовать пар. Благодаря нашей уникальной технологии циркуляции пар поднимается снизу вверх, поэтому нет необходимости варить ингредиенты для их равномерной обработки. Полезные вещества, текстура и соки продуктов сохраняются для дальнейшего смешивания.
Теперь у вас под рукой будет все необходимое для приготовления питательных и полезных детских блюд. После обработки ингредиентов на пару приподнимите кувшин, переверните его и зафиксируйте в этом положении для измельчения продуктов до нужной консистенции.
Тщательно измельчайте фрукты и овощи или сочетайте мясо, рыбу и зернобобовые для блюд с более плотной текстурой. Прибор для приготовления детского питания «2 в 1» позволяет готовить блюда для любой стадии прикорма и кормления.
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При разработке прибора для приготовления детского питания «2 в 1» мы руководствовались двумя принципами — простота использования и практичность. Понятные настройки, удобное наполнение водой и небольшое количество деталей, что значительно упрощает очистку и хранение.
Этот прибор для приготовления детского питания не занимает много места на кухне при установке на столешнице или при хранении в шкафу.
Не нужно ждать и следить за приготовлением. Когда блюдо готово, прибор подает звуковой сигнал. Просто переверните кувшин и смешайте продукты. Теперь блюдо готово — подавайте его на стол или уберите на хранение.
Технические характеристики
Вес и габариты
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления
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