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BHS830/00
- Индивидуальный подход к вашим волосам
- Сохраняет силу волос*
- Сохраняет до 70 % влаги**
- В 4 раза больше ионов для блеска***
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HPS930/00
- "Плавающие" титановые пластины
- Точный контроль температуры (230 C)
- Система ионизации для сияния волос
- Быстрый нагрев за 10 секунд
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HP8361/00
- Пластины с кератиновым покрытием
- Вибрирующие пластины
- Ионизация
- Профессиональная температура 230 °C
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BHS675/00
- с технологией SplitStop
- для предотвращения секущихся кончиков
- Ионизация
- Кератиновое покрытие
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HP8362/00
- Керамические пластины
- Равномерный нагрев 199 C
- Ионизация
- Время нагрева — 15 секунд
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BHS674/00
- 10 цифровых настроек
- для всех типов волос
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BHH880/00
- Увеличенная площадь щетки
- Технология ThermoProtect
- Турмалиновое керамическое покрытие
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Рекомендуемая розничная цена