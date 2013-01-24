Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
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Металлическая трубка подачи молока
Металлическая трубка подачи молока для молочного кувшина. Совместима с молочным кувшином в кофемашинах Xelsis, выпущенных в 2017 году Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Металлическая трубка подачи молока
Металлическая трубка подачи молока для молочного кувшина. Совместима с молочным кувшином в кофемашинах Xelsis, выпущенных в 2017 году Узнать обо всех преимуществах
Металлическая трубка подачи молока
Металлическая трубка подачи молока для молочного кувшина. Совместима с молочным кувшином в кофемашинах Xelsis, выпущенных в 2017 году Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Металлическая трубка подачи молока
Металлическая трубка подачи молока для молочного кувшина. Совместима с молочным кувшином в кофемашинах Xelsis, выпущенных в 2017 году Узнать обо всех преимуществах
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
SM7685/00
SM7580/00
SM7683/00
SM7684/00
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь
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