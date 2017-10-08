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  • Металлическая трубка подачи молока Металлическая трубка подачи молока Металлическая трубка подачи молока

    Металлическая трубка подачи молока

    CP0597

    Металлическая трубка подачи молока

    Металлическая трубка подачи молока для молочного кувшина. Совместима с молочным кувшином в кофемашинах Xelsis, выпущенных в 2017 году

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    Металлическая трубка подачи молока

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    Металлическая трубка подачи молока

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    • Xelsis

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Сменная деталь

      Подходит для кофемашин
      • SM7580/00
      • SM7581/00
      • SM7680/00
      • SM7683/00
      • SM7684/00
      • SM7685/00
      • SM7686/00
      • SM6480/00
      • SM6580/00
      • SM6580/10
      • SM6580/20
      • SM6582/10
      • SM6582/30
      • SM6585/00
      • SM6580/50

    • Подходит для:

      XELSIS 2017 года выпуска
      • SM7580/00
      • SM7581/00
      • SM7680/00
      • SM7682/00
      • SM7683/00
      • SM7684/00
      • SM7685/00
      • SM7686/00
      • SM7581/04
      • SM7684/04
      • SM7685/04
      • SM7685/07
    Badge-D2C

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