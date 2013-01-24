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Металлическая трубка подачи молока

CP0597
Общая оценка / 5
  • Металлическая трубка подачи молока Металлическая трубка подачи молока Металлическая трубка подачи молока
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    Металлическая трубка подачи молока

    CP0597
    Общая оценка / 5

    Металлическая трубка подачи молока

    Металлическая трубка подачи молока для молочного кувшина. Совместима с молочным кувшином в кофемашинах Xelsis, выпущенных в 2017 году Узнать обо всех преимуществах

    Металлическая трубка подачи молока

    Металлическая трубка подачи молока

    Металлическая трубка подачи молока для молочного кувшина. Совместима с молочным кувшином в кофемашинах Xelsis, выпущенных в 2017 году Узнать обо всех преимуществах

    Металлическая трубка подачи молока

    Металлическая трубка подачи молока для молочного кувшина. Совместима с молочным кувшином в кофемашинах Xelsis, выпущенных в 2017 году Узнать обо всех преимуществах

    Металлическая трубка подачи молока

    Металлическая трубка подачи молока

    Металлическая трубка подачи молока для молочного кувшина. Совместима с молочным кувшином в кофемашинах Xelsis, выпущенных в 2017 году Узнать обо всех преимуществах

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    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве

      Металлическая трубка подачи молока

      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      • Xelsis

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для кофемашин
        • SM7580/00
        • SM7581/00
        • SM7680/00
        • SM7683/00
        • SM7684/00
        • SM7685/00
        • SM7686/00

      • Подходит для:

        XELSIS 2017 года выпуска
        Новые Xelsis 2017 года выпуска
        • SM7580/00
        • SM7581/00
        • SM7680/00
        • SM7682/00
        • SM7683/00
        • SM7684/00
        • SM7685/00
        • SM7686/00

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