Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
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Зарядное устройство для вашего прибора.
Используйте этот адаптер для эффективной зарядки устройства. Эта вилка электросети соответствует европейскому стандарту. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Зарядное устройство для вашего прибора.
Используйте этот адаптер для эффективной зарядки устройства. Эта вилка электросети соответствует европейскому стандарту. Узнать обо всех преимуществах
Зарядное устройство для вашего прибора.
Используйте этот адаптер для эффективной зарядки устройства. Эта вилка электросети соответствует европейскому стандарту. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Зарядное устройство для вашего прибора.
Используйте этот адаптер для эффективной зарядки устройства. Эта вилка электросети соответствует европейскому стандарту. Узнать обо всех преимуществах
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
QP2510/11
MG3710/15
QP2520/20
QP2620/20
QP2520/65
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь