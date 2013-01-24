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Евровилка

CP0925
  • Зарядное устройство для вашего прибора. Зарядное устройство для вашего прибора. Зарядное устройство для вашего прибора.
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    Евровилка

    CP0925

    Зарядное устройство для вашего прибора.

    Используйте этот адаптер для эффективной зарядки устройства. Эта вилка электросети соответствует европейскому стандарту. Узнать обо всех преимуществах

    Евровилка

    Зарядное устройство для вашего прибора.

    Используйте этот адаптер для эффективной зарядки устройства. Эта вилка электросети соответствует европейскому стандарту. Узнать обо всех преимуществах

    Зарядное устройство для вашего прибора.

    Используйте этот адаптер для эффективной зарядки устройства. Эта вилка электросети соответствует европейскому стандарту. Узнать обо всех преимуществах

    Евровилка

    Зарядное устройство для вашего прибора.

    Используйте этот адаптер для эффективной зарядки устройства. Эта вилка электросети соответствует европейскому стандарту. Узнать обо всех преимуществах

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    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве

      Зарядное устройство для вашего прибора.

      Совместимость устройств см. на вкладке с техническими характеристиками

      • Тип A00390

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Для приборов для ухода за волосами
        • BT3203
        • BT3215
        • MG3710
        • MG3720
        • MG3740
        • MG3747
        • MG5720
        • MG7715
        • QP2510
        • QP2511
        • QP2520
        • QP2521
        • QP2522
        • QP2620
        • QT4000
        • QT4005

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