Ключевые слова для поиска

  • Выберите один из 18 кофейных напитков Выберите один из 18 кофейных напитков Выберите один из 18 кофейных напитков

    Saeco GranBaristo Автоматическая кофемашина

    HD8975/01

    Выберите один из 18 кофейных напитков

    Благодаря усовершенствованным технологиям GranBaristo задает новый стандарт качества, позволяя легко приготовить любимые напитки так, как нравится именно вам. Запатентованная камера VariPresso регулирует давление для приготовления разнообразных напитков великолепного качества.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Saeco GranBaristo Автоматическая кофемашина

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Выберите один из 18 кофейных напитков

    Всегда идеальный результат

    • 18 напитков
    • Встроенный кувшин для молока
    • Нержавеющая сталь
    • AquaClean
    Капучино и латте макиато одним нажатием кнопки благодаря кувшину для молока

    Капучино и латте макиато одним нажатием кнопки благодаря кувшину для молока

    Наслаждаться настоящими капучино и латте макиато, приготовленными при идеальной температуре, теперь просто как никогда. Просто наполните молочный кувшин и присоедините его к кофемашине, затем выберите любимый напиток. От капучино до молочной пены — приготовление займет всего несколько секунд без какого-либо разбрызгивания.

    Выбор объема напитка, 6 настроек крепости и 5 степеней помола

    Выбор объема напитка, 6 настроек крепости и 5 степеней помола

    Эта автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Попробуйте свои силы: экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!

    Настраивайте и сохраняйте до 6 профилей

    Настраивайте и сохраняйте до 6 профилей

    Сохраняйте персональные настройки в удобных профилях. Вы сможете одним нажатием кнопки готовить эспрессо, классический кофе, капучино и любые другие напитки так, как нравится именно вам.

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

    Идеальная молочная пена благодаря технологии Latte Perfetto

    Идеальная молочная пена благодаря технологии Latte Perfetto

    Каждый напиток будет украшен нежной молочной пеной, которая идеально дополнит вкус кофе. Молочный кувшин дважды взбивает молоко и подает нежную пену прямо в чашку без разбрызгивания и при оптимальной температуре. Кувшин обеспечивает гигиеничность, и его можно хранить в холодильнике.

    Регулируемое давление для приготовления заварного кофе и эспрессо

    Регулируемое давление для приготовления заварного кофе и эспрессо

    Благодаря запатентованной камере VariPresso кофемашина Saeco GranBaristo готовит разнообразные напитки превосходного качества для любого случая. Главный секрет — это регулируемый уровень давления: выберите высокий уровень для насыщенного и крепкого эспрессо или более низкий для классического кофе.

    Отделка из нержавеющей стали: традиционный дизайн и безупречное исполнение

    Отделка из нержавеющей стали: традиционный дизайн и безупречное исполнение

    Мы вложили душу и сердце в разработку каждой детали данной кофемашины. Высококачественная отделка из нержавеющей стали, на создание которой нас вдохновили итальянский дизайн и мастерство исполнения, выдержит испытание временем и прекрасно дополнит интерьер любой кухни — в классическом или современном стиле. Элегантный дизайн этой кофемашины не оставит вас равнодушными, как и кофе, приготовленный с ее помощью.

    Фильтр AquaClean позволяет готовить до 5000 чашек* без очистки от накипи

    Фильтр AquaClean позволяет готовить до 5000 чашек* без очистки от накипи

    Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление накипи в контуре подачи воды: регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек* кофе без очистки кофемашины от накипи.

    Удаляйте остатки молока после использования с помощью функции быстрой очистки

    Удаляйте остатки молока после использования с помощью функции быстрой очистки

    Благодаря уникальной функции быстрой очистки кувшина вы можете после каждого использования выполнять тщательную промывку простым нажатием кнопки.

    Более удобное управление с помощью улучшенного дисплея

    Более удобное управление с помощью улучшенного дисплея

    Улучшенный дисплей показывает всю необходимую информацию для того, чтобы вы могли с легкостью управлять кофемашиной и в полной мере использовать все ее возможности. Индикация в виде текста и значков поможет разобраться в настройках и обслуживании.

    Восемнадцать превосходных напитков на выбор — в вашем распоряжении

    Готовьте множество разнообразных напитков для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофейный напиток на основе молока — с помощью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!

    Варочная группа извлекается одним движением для простой очистки

    Saeco GranBaristo — это единственная автоматическая кофемашина, оснащенная варочной группой, которая извлекается одним нажатием, что делает процесс очистки намного проще.

    • Индивидуальная настройка

      Настройки уровня крепости
      6
      Степени помола
      5
      Объем кофе и молока
      Регулируется
      Регулировка крепости перед приготовлением
      Да
      Профили пользователя
      6
      Настройки температуры
      3

    • Разнообразные функции

      Кофе и другие напитки
      • Кофе Crema
      • Капучино
      • Эспрессо
      • Двойной эспрессо
      • Эспрессо лунго
      • Эспрессо макиато
      • Флэт уайт
      • Горячая вода
      • Латте макиато
      • Молочная пена
      • Ристретто
      Приготовление молотого кофе
      Да
      Двойная порция
      Да
      Двойная порция молочного напитка
      Нет

    • Другие функции

      Gusto perfetto
      Да
      Съемная варочная группа
      Да
      Автопромывка и удаление накипи
      Да
      Основной переключатель питания
      Да
      Быстрый нагрев бойлера
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      230  V
      Длина шнура
      > 100  cm
      Страна изготовления
      Италия
      Частота
      50  Hz
      Емкость кувшина для молока
      0,5  l
      Емкость контейнера для отходов
      20  servings
      Вместительный резервуар для воды
      1,7  l
      Емкость отсека для зерен
      270  g
      Вес изделия
      13  kg
      Контейнер для отходов
      Доступ с передней панели
      Резервуар для воды
      Доступ с верхней панели
      Макс. высота чашки
      165  mm
      Совместимость с фильтром
      AquaClean
      Цвет и отделка
      Нержавеющая сталь
      Габариты изделия
      205 x 360 x 460  mm

    • Общие характеристики

      Система подачи молока
      • Встроенный кувшин для молока
      • Быстрая очистка от остатков молока
      Пользовательский интерфейс
      Улучшенный дисплей

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.
    Clippin

    Найдите запасную часть или аксессуар

    Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

    Аксессуары

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофейного напитка, циклов промывки и очистки.

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.