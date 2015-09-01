HD8975/01
Выберите один из 18 кофейных напитков
Благодаря усовершенствованным технологиям GranBaristo задает новый стандарт качества, позволяя легко приготовить любимые напитки так, как нравится именно вам. Запатентованная камера VariPresso регулирует давление для приготовления разнообразных напитков великолепного качества.Узнать обо всех преимуществах
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Наслаждаться настоящими капучино и латте макиато, приготовленными при идеальной температуре, теперь просто как никогда. Просто наполните молочный кувшин и присоедините его к кофемашине, затем выберите любимый напиток. От капучино до молочной пены — приготовление займет всего несколько секунд без какого-либо разбрызгивания.
Эта автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Попробуйте свои силы: экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!
Сохраняйте персональные настройки в удобных профилях. Вы сможете одним нажатием кнопки готовить эспрессо, классический кофе, капучино и любые другие напитки так, как нравится именно вам.
Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.
Каждый напиток будет украшен нежной молочной пеной, которая идеально дополнит вкус кофе. Молочный кувшин дважды взбивает молоко и подает нежную пену прямо в чашку без разбрызгивания и при оптимальной температуре. Кувшин обеспечивает гигиеничность, и его можно хранить в холодильнике.
Благодаря запатентованной камере VariPresso кофемашина Saeco GranBaristo готовит разнообразные напитки превосходного качества для любого случая. Главный секрет — это регулируемый уровень давления: выберите высокий уровень для насыщенного и крепкого эспрессо или более низкий для классического кофе.
Мы вложили душу и сердце в разработку каждой детали данной кофемашины. Высококачественная отделка из нержавеющей стали, на создание которой нас вдохновили итальянский дизайн и мастерство исполнения, выдержит испытание временем и прекрасно дополнит интерьер любой кухни — в классическом или современном стиле. Элегантный дизайн этой кофемашины не оставит вас равнодушными, как и кофе, приготовленный с ее помощью.
Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление накипи в контуре подачи воды: регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек* кофе без очистки кофемашины от накипи.
Благодаря уникальной функции быстрой очистки кувшина вы можете после каждого использования выполнять тщательную промывку простым нажатием кнопки.
Улучшенный дисплей показывает всю необходимую информацию для того, чтобы вы могли с легкостью управлять кофемашиной и в полной мере использовать все ее возможности. Индикация в виде текста и значков поможет разобраться в настройках и обслуживании.
Готовьте множество разнообразных напитков для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофейный напиток на основе молока — с помощью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!
Saeco GranBaristo — это единственная автоматическая кофемашина, оснащенная варочной группой, которая извлекается одним нажатием, что делает процесс очистки намного проще.
Индивидуальная настройка
Разнообразные функции
Другие функции
Технические характеристики
Общие характеристики
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