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Saeco GranBaristo

Автоматическая кофемашина

HD8975/01
Saeco
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Saeco
  • Выберите один из 18 кофейных напитков Выберите один из 18 кофейных напитков Выберите один из 18 кофейных напитков
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    Saeco GranBaristo Автоматическая кофемашина

    HD8975/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Выберите один из 18 кофейных напитков

    Благодаря усовершенствованным технологиям GranBaristo задает новый стандарт качества, позволяя легко приготовить любимые напитки так, как нравится именно вам. Запатентованная камера VariPresso регулирует давление для приготовления разнообразных напитков великолепного качества. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Saeco GranBaristo Автоматическая кофемашина

    Выберите один из 18 кофейных напитков

    Благодаря усовершенствованным технологиям GranBaristo задает новый стандарт качества, позволяя легко приготовить любимые напитки так, как нравится именно вам. Запатентованная камера VariPresso регулирует давление для приготовления разнообразных напитков великолепного качества. Узнать обо всех преимуществах

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      Выберите один из 18 кофейных напитков

      Всегда идеальный результат

      • 18 напитков
      • Встроенный кувшин для молока
      • Нержавеющая сталь
      • AquaClean
      Капучино и латте макиато одним нажатием кнопки благодаря молочному кувшину

      Капучино и латте макиато одним нажатием кнопки благодаря молочному кувшину

      Наслаждаться настоящими капучино и латте макиато, приготовленными при идеальной температуре, теперь просто как никогда. Просто наполните молочный кувшин и присоедините его к кофемашине, затем выберите любимый напиток. Будет ли это капучино или просто взбитое молоко, приготовление займет всего несколько секунд, без разбрызгивания.

      Выбор объема напитка, 6 настроек крепости и 5 степеней помола

      Выбор объема напитка, 6 настроек крепости и 5 степеней помола

      Эта автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Попробуйте свои силы: экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!

      Настраивайте и сохраняйте до 6 профилей

      Настраивайте и сохраняйте до 6 профилей

      Сохраняйте персональные настройки в удобных профилях. Вы сможете одним нажатием кнопки готовить эспрессо, классический кофе, капучино и любые другие напитки так, как нравится именно вам.

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

      Идеальная молочная пена благодаря технологии Latte Perfetto

      Идеальная молочная пена благодаря технологии Latte Perfetto

      Каждый напиток будет украшен нежной молочной пеной, которая идеально дополнит вкус кофе. Молочный кувшин дважды взбивает молоко и подает нежную пену прямо в чашку без разбрызгивания и при оптимальной температуре. Кувшин обеспечивает гигиеничность, и его можно хранить в холодильнике.

      Регулируемое давление для приготовления заварного кофе и эспрессо

      Регулируемое давление для приготовления заварного кофе и эспрессо

      Благодаря запатентованной камере VariPresso кофемашина Saeco GranBaristo готовит разнообразные напитки превосходного качества для любого случая. Главный секрет — это регулируемый уровень давления: выберите высокий уровень для насыщенного и крепкого эспрессо или более низкий для классического кофе.

      Отделка из нержавеющей стали: традиционный дизайн и безупречное исполнение

      Отделка из нержавеющей стали: традиционный дизайн и безупречное исполнение

      Мы вложили душу и сердце в разработку каждой детали данной кофемашины. Высококачественная отделка из нержавеющей стали, на создание которой нас вдохновили итальянский дизайн и мастерство исполнения, выдержит испытание временем и прекрасно дополнит интерьер любой кухни — в классическом или современном стиле. Элегантный дизайн этой кофемашины не оставит вас равнодушными, как и кофе, приготовленный с ее помощью.

      Фильтр AquaClean, позволяющий приготовить до 5000 чашек*, не выполняя очистку от накипи

      Фильтр AquaClean, позволяющий приготовить до 5000 чашек*, не выполняя очистку от накипи

      Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление известкового налета в контуре подачи воды: регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек* кофе без очистки кофемашины от накипи.

      Удаляйте остатки молока после каждого использования с помощью функции быстрой очистки

      Удаляйте остатки молока после каждого использования с помощью функции быстрой очистки

      Благодаря уникальной функции быстрой очистки кувшина вы можете после каждого использования выполнять тщательную промывку простым нажатием кнопки.

      Более удобное управление с помощью улучшенного дисплея

      Более удобное управление с помощью улучшенного дисплея

      Улучшенный дисплей показывает всю необходимую информацию для того, чтобы вы могли с легкостью управлять кофемашиной и в полной мере использовать все ее возможности. Индикация в виде текста и значков поможет разобраться в настройках и обслуживании.

      Восемнадцать превосходных напитков на выбор — в вашем распоряжении

      Готовьте множество разнообразных напитков для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофейный напиток на основе молока — с помощью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!

      Варочная группа извлекается одним движением для простой очистки

      Saeco GranBaristo — это единственная автоматическая кофемашина, оснащенная варочной группой, которая извлекается одним нажатием, что делает процесс очистки намного проще.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Решение для напитков с молоком
        • Встроенный кувшин для молока
        • Быстрая очистка от остатков молока
        Пользовательский интерфейс
        Улучшенный дисплей

      • Технические характеристики

        Емкость кувшина для молока
        0,5  л
        Емкость контейнера для отходов
        20  порций
        Вместительный резервуар для воды
        1,7  л
        Емкость для зерен
        270  г
        Цвет и отделка
        Нержавеющая сталь
        Длина шнура
        > 100  см
        Страна изготовления
        Италия
        Совместимость с фильтром
        AquaClean
        Частота
        50  Гц
        Высота чашки (макс.)
        165  мм
        Габариты изделия
        205 x 360 x 460  мм
        напряжение
        230  В
        Контейнер для отходов
        Доступ с передней панели
        Емкость для воды
        Доступ с верхней панели
        Вес изделия
        13  кг

      • Пользовательские настройки

        Настройки крепости
        6
        Объем кофе и молока
        Регулируемый
        Степени помола
        5
        Регулировка крепости перед приготовлением
        Да
        Настройки температуры
        3
        Профили пользователя
        6

      • Другие возможности

        Автоматическая промывка и инструкции по удалению накипи
        Да
        Gusto perfetto
        Да
        Основной переключатель ON/OFF
        Да
        Быстрый нагрев бойлера
        Да
        Съемная варочная группа
        Да

      • Разнообразные функции

        Напитки
        • Кофе Crema
        • Капучино
        • Эспрессо
        • Двойной эспрессо
        • Эспрессо лунго
        • Эспрессо макиато
        • Флэт уайт
        • Горячая вода
        • Латте макиато
        • Молочная пена
        • Ристретто
        Приготовление молотого кофе
        Да
        Двойная порция
        Да
        Двойная порция молочного напитка
        нет

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            • На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофейного напитка, циклов промывки и очистки.