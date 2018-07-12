Наши автоматические эспрессо-кофемашины — идеальный выбор для тех, кто любит и ценит вкус свежемолотых кофейных зёрен. Настройте любимый кофе в соответствии с вашими предпочтениями. Кофемашина Philips или Saeco приготовит кофе одним нажатием кнопки.

Кофемашины и кофеварки с системой фильтр-пакетов идеально подходят для периодического приготовления заварного кофе в домашних условиях и не требуют особого ухода. Они позволяют за считанные секунды готовить ароматный кофе. Ценители традиционного кофе, возможно, отдадут предпочтение капельным кофемашинам и кофеваркам. Просто выберите предпочитаемый тип кофе, приготовьте нужное количество напитка и наслаждайтесь потрясающим ароматом и вкусом. Узнать большеЗакрыть