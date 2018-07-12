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Кофемашины

 

Аромат свежесваренного кофе – что может быть лучше! Попробуйте любой из видов кофе: эспрессо, капучино, американо или латте макиато. Благодаря кофемашинам Philips наслаждайтесь каждый день в любое время изысканным ароматом и неизменным качеством любимого кофе.

Кофемашины


Аромат свежесваренного кофе – что может быть лучше! Попробуйте любой из видов кофе: эспрессо, капучино, американо или латте макиато. Благодаря кофемашинам Philips наслаждайтесь каждый день в любое время изысканным ароматом и неизменным качеством любимого кофе.
Автоматические кофемашины Philips
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Автоматические эспрессо-кофемашины
Автоматические эспрессо-кофемашины
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Автоматические кофемашины Saeco
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Кофемашины SENSEO® с системой фильтр-пакетов
Кофемашины SENSEO® с системой фильтр-пакетов
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Капельные кофеварки
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Капельные кофеварки
Капельные кофеварки
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Автоматические кофемашины Philips
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Автоматические кофемашины Saeco
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Капельные кофеварки
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Уход и аксессуары

Уход и аксессуары

Узнайте больше о капучинаторах, фильтрах для воды, средствах очистки от накипи и наборах по уходу для максимально эффективного использования кофемашины.
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Работа с автоматическими эспрессо-кофемашинами
Ваши преимущества

Ваши преимущества

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Удаление накипи

Удаление накипи

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Информация об удалении накипи

Мир кофемашин богат и разнообразен.

 

Найдите кофемашину, которая соответствует вашим индивидуальным потребностям.

Виды кофе
Знакомство с различными видами кофе

Наши автоматические эспрессо-кофемашины — идеальный выбор для тех, кто любит и ценит вкус свежемолотых кофейных зёрен. Настройте любимый кофе в соответствии с вашими предпочтениями. Кофемашина Philips или Saeco приготовит кофе одним нажатием кнопки.

Кофемашины и кофеварки с системой фильтр-пакетов идеально подходят для периодического приготовления заварного кофе в домашних условиях и не требуют особого ухода. Они позволяют за считанные секунды готовить ароматный кофе. Ценители традиционного кофе, возможно, отдадут предпочтение капельным кофемашинам и кофеваркам. Просто выберите предпочитаемый тип кофе, приготовьте нужное количество напитка и наслаждайтесь потрясающим ароматом и вкусом.

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Терминология кофе

Терминология кофе

 

Говорите на языке кофе с помощью нашего практичного глоссария кофейных терминов.

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Кофейное зерно

Знаете ли Вы?

 

Интересные и неожиданные факты о самых популярных напитках в мире.

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Наши кофемашины

 

Ценители кофе давно знают секрет настоящего вкуса: свежемолотые кофейные зёрна лучше предварительно молотого кофе.

Типы кофемашин

Вы не можете устоять перед изысканным ароматом кофейных зёрен? Насладиться им помогают встроенные керамические жернова в наших кофемашинах. Они бережно перемалывают кофейные зёрна, сохраняя их вкус и аромат. Вы можете выбрать нужную степень помола зёрен и крепость кофе.


Для создания ароматного и свежего кофе необходимо использовать чистейшую воду. Запатентованный фильтр AquaClean очищает воду благодаря тройной системе очистки и помогает защитить кофемашину от образования накипи. Вы сможете приготовить до 5000 чашек кофе* без очистки от накипи. Благодаря этому наши автоматические эспрессо-кофемашины Philips и Saeco позволяют каждый день наслаждаться свежим ароматным кофе.

 

*На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного вида кофе, циклов промывки и очистки.

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Долгое наслаждение: кофемашины с термокувшином

Кофемашины с термокувшином

Кофе дарит незабываемые моменты, когда вы сможете расслабиться и отдохнуть после загруженного дня. Важно учитывать температуру кофе — прохладный напиток может быть уже не таким вкусным. В этой модели есть термокувшин, который позволяет наслаждаться неизменно горячим кофе.

 

Встроенный термокувшин сохраняет тепло и аромат в течение нескольких часов, также его можно закрыть после приготовления кофе и взять с собой.

Подробнее о капельных кофеварках

Для чашки классического заварного кофе

 

Для многих из нас кофе — это источник энергии, необходимой нам весь день, как дома, так и в пути

Кофемашины Senseo с системой фильтр-пакетов

Для тех, кто предпочитает классический заварной кофе подойдут капельные кофеварки Philips, которые неизменно готовят горячий кофе в больших количествах. Кофемашины и кофеварки  подогревом кувшина сохраняют тепло и аромат кофе в течение нескольких часов.


Если вам нравится вкус свежемолотого кофе, обратите внимание на кофемашины Grind & Brew которые варят кофе из свежих  цельных зёрен благодаря встроенной кофемолке. Вы так же можете настроить крепость вашего кофе и степень помола зёрен. А в версиях с двойным контейнером вы можете не просто насладиться ароматом свежего кофе, но и настроить его на свой вкус смешивая разные типы зёрен.

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Подробнее о капельных кофеварках

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