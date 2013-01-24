Уникальная технология SpeedTouсh позволяет интуитивно контролировать и устанавливать скорости блендера буквально кончиками пальцев: чем сильнее нажатие, тем выше скорость! Технология позволяет начать с самой низкой скорости, предотвращая расплескивание, и затем постепенно и плавно достигнуть оптимальной для приготовления любого блюда скорости.

Использование широкой линейки насадок в сочетании с технологий SpeedTouch позволит полностью и до мельчайших нюансов контролировать процесс приготовления блюд и всегда быть уверенным в отличном финальном результате.