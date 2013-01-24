Неограниченное управление мощностью: чем сильнее нажатие, тем выше скорость.
Однородная консистенция при смешивании и превосходный результат при приготовлении любых блюд и ингредиентов — одним нажатием кнопки.
Ключевые слова для поиска
Неограниченное управление мощностью: чем сильнее нажатие, тем выше скорость.
Однородная консистенция при смешивании и превосходный результат при приготовлении любых блюд и ингредиентов — одним нажатием кнопки.
Надежный мотор мощностью 800 Вт позволяет ручному блендеру Philips SpeedTouch одинаково эффективно и быстро обрабатывать твердые и мягкие ингредиенты и использовать разнообразные насадки.
Треугольная форма погружной насадки и специальное расположение ножей для более быстрого и эффективного смешивания и измельчения разнообразных ингредиентов.
Уникальная технология SpeedTouсh позволяет интуитивно контролировать и устанавливать скорости блендера буквально кончиками пальцев: чем сильнее нажатие, тем выше скорость! Технология позволяет начать с самой низкой скорости, предотвращая расплескивание, и затем постепенно и плавно достигнуть оптимальной для приготовления любого блюда скорости.
Использование широкой линейки насадок в сочетании с технологий SpeedTouch позволит полностью и до мельчайших нюансов контролировать процесс приготовления блюд и всегда быть уверенным в отличном финальном результате.
Блендеры Philips отличаются эргономичным дизайном – они легкие, удобно лежат в руке, и их очень приятно использовать.
Рукоятка блендеров Philips SpeedTouch и Philips Viva прорезиненные, что обеспечивает дополнительное удобство использования.
Блендеры Philips отличаются эргономичным дизайном – они легкие, удобно лежат в руке, и их очень приятно использовать.
Рукоятка блендеров Philips SpeedTouch и Philips Viva прорезиненные, что обеспечивает дополнительное удобство использования.
В сочетании с нужной скоростью большая чаша объемом 1,5 л, аналогичная кухонному комбайну, эффективно измельчит большое количество ингредиентов любой твердости.
В комплект также входит двусторонний диск для терки, нарезки ломтиками и шинковки – вы с легкостью подготовите зажарку для супа, салаты, основу для пирогов, запеканок и других блюд.
Чашу и ножи можно мыть в посудомоечной машине.
Специально разработанная насадка для пюре позволяет за секунды приготовить любимое многими нежнейшее пюре из картофеля, однородное и без комочков. Больше не нужно использовать толкушку и прилагать усилия.
Насадку также можно использовать для приготовления пюре из других мягких овощей.
Вместительная чаша комбайна для ручного блендера со специальной решеткой нарезает сырые и вареные овощи, фрукты, колбасу и другие ингредиенты аккуратными кубиками. Теперь вы можете приготовить, например, 5 кг любимого салата оливье буквально за 3 минуты!
Благодаря острым ножам и мощному мотору блендер с такой насадкой легко справится даже с сырой свеклой, тыквой и другими ингредиентами.
Кроме того, в комплект входит также диск из нержавеющей стали для нарезки и шинковки.
Уникальная насадка-миксер в сочетании с мощным мотором ручного блендера Philips позволяет за секунды готовить тесто для пышного бисквита, домашних блинчиков, густой крем даже со сливочным маслом и взбивать другие ингредиенты.
Насадку-миксер очень удобно использовать с блендером Philips SpeedTouch – вы сможете контролировать интенсивность взбивания силой нажатия на кнопку включения блендера и избежать расплескивания и разбрызгивания ингредиентов.
Насадка-венчик ползволяет лекго и быстро взбить яйца, сливки, приготовить легкий крем, муссы и другие блюда за секунды!
Насадку-венчик очень удобно использовать с блендером Philips SpeedTouch – вы сможете контролировать интенсивность взбивания силой нажатия на кнопку включения блендера и избежать расплескивания и разбрызгивания ингредиентов.
Уникальная технология ProMix разработана инженерами компании Philips
совместно со специалистами Штутгратского Университета, пользующегося международным признанием в области технических дисциплин.
Технология ProMix – это особая треугольная форма погружной насадки блендера с волнообразными краями, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание до однородной консистенции. При использовании треугольной формы расстояние от ножей до края насадки разное, ингредиенты лучше соприкасаются с ножами, а значит, измельчаются эффективнее и однороднее.
Технология ProMix - отличительная особенность всех ручных блендеров Philips.
Погружная насадка поможет вам за секунды приготовить любимые супы-пюре, коктейли, смузи, различные соусы (в т.ч. майонез), детское питание и другие блюда.
А погружная насадка блендера из нержавеющей стали позволяет обрабатывать даже горячие ингредиенты!
Благодаря титановому покрытию ножи ручного блендера Philips SpeedTouch серии HR167X в 6 раз прочнее обычных стальных, дольше остаются острыми и лучше справляются с измельчением твердых ингредиентов.
При этом в погружной насадке ручного блендера SpeedTouch ножи ограничены специальной перегородкой, которая обеспечивает в 2 раза более быстрое и эффективное измельчение*.
* По сравнению с ручным блендером Philips с конусообразной насадкой для измельчения; внутрикорпоративное тестирование с использованием помидоров и сырых овощей.
Измельчитель XL объемом 1 л отлично справится с обработкой большого объема ингредиентов - орехов, зелени, сыра и других. С его помощью вы можете приготовить фарш, соус, начинку для блинчиков или пирогов, паштет и многое другое.
А благодаря специальным прорезиненным ножкам измельчитель не будет скользить по столу.
Надежный мотор мощностью 800 Вт позволяет ручному блендеру Philips SpeedTouch одинаково быстро и эффективно обрабатывать ингредиенты любой твердости - например, приготовить суп-пюре, измельчить орехи или лед.
Также в линейке ручных блендеров Philips есть модели мощностью от 550 до 700 Вт. Чем выше мощность, тем быстрее блендер справляется с решением кулинарной задачи. Кроме того, высокая мощность позволяет использовать большое разнообразие аксессуаров.
Измельчитель XL объемом 1 л с уникальным двойным ножом идеально подходит для обработки большого объема ингредиентов и даже приготовления нежнейшего фарша из мяса без жил! Двухуровневый нож нож с 4 лезвиями за секунды измельчит ингредиенты до нужной консистенции, а тажке приготовит рубленое мясо. Кроме того, дополнительные лезвия можно снять и использовать нож с 2 лезвиями в стандартном режиме.
Кроме того, в комплект этого измельчителя входит специальный нож для колки льда, который позволит за секунды раздробить лёд, например, для освежающих коктейлей.
Компактный измельчитель легко и быстро обработает орехи, твердый сыр, зелень, лук, приготовит различные соусы, начинки для пирогов и т.п.
Ручные блендеры Philips SpeedTouch производятся в Европе. Инженеры европейских центров разработок Philips проводят множество тестов и создают удобные в использовании и надежные блендеры.
Линейка ручных блендеров Philips представлена моделями разных цветов, функционала, мощности и комплектации.
Линейка SpeedTouch включает самые мощные модели блендеров Philips в черном и белом цвете, которые отличаются плавной регулировкой скорости (чем сильнее нажатие на кнопку, тем выше скорость работы блендера) и возможностью докупать насадки отдельно, выбирая именно нужную вам комплектацию.
Линейка Viva представлена моделями с 25 скоростями и мощностью 700.
Блендеры Philips Daily+ подойдут вам, если вы не очень часто пользуетесь блендером: 2 скорости, мощность 650 Вт и основные насадки.
Блендеры Philips Daily идеальны для базовых кулинарных нужд: универсальная скорость работы, мощность 550 Вт и при этом разные насадки в комплекте.
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ProMix Avance SpeedTouch
Avance Collection
Инновации для кулинарных шедевров
HR1677/90
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ProMix Viva SpeedTouch
Viva Collection
Интуитивный контроль скорости для легкого приготовления любимых блюд
HR2645/40
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ProMix Viva
Viva Collection
Оптимальное сочетание функций и удобства использования
HR2633/90
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Promix Daily
Daily collection
Базоые функции для ежедневного использования
HR1607/00
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