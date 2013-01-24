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Ручной блендер

Ручной блендер Philips SpeedTouch с технологией ProMix:  
Готовьте свои любимые блюда простым нажатием кнопки

Ручной блендер

Ручной блендер SpeedTouch HR1676

Технология SpeedTouch позволяет контролировать скорость работы блендера от «0» до «Турбо» одним нажатием кнопки
Широкий ассортимент насадок для приготовления разнообразных вкусных домашних блюд
Технология ProMix: треугольная форма погружной насадки для более быстрого и эффективного смешивания
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Multivane XD

Технология SpeedTouch

 

Неограниченное управление мощностью: чем сильнее нажатие, тем выше скорость.

Однородная консистенция при смешивании и превосходный результат при приготовлении любых блюд и ингредиентов — одним нажатием кнопки.

Надежный мощный мотор

 

Надежный мотор мощностью 800 Вт позволяет ручному блендеру Philips SpeedTouch одинаково эффективно и быстро обрабатывать твердые и мягкие ингредиенты и использовать разнообразные насадки.

Технология ProMix

 

Треугольная форма погружной насадки и специальное расположение ножей для более быстрого и эффективного смешивания и измельчения разнообразных ингредиентов. 

Узнайте больше о достоинствах ручных блендеров Philips


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      Технология SpeedTouch - контроль скорости от 0 до Турбо одним нажатием кнопки!

      Уникальная технология SpeedTouсh позволяет интуитивно контролировать и устанавливать скорости блендера буквально кончиками пальцев: чем сильнее нажатие, тем выше скорость! Технология позволяет начать с самой низкой скорости, предотвращая расплескивание, и затем постепенно и плавно достигнуть оптимальной для приготовления любого блюда скорости.

      Использование широкой линейки насадок в сочетании с технологий SpeedTouch позволит полностью и до мельчайших нюансов контролировать процесс приготовления блюд и всегда быть уверенным в отличном финальном результате.
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      Технология SpeedTouch - контроль скорости от 0 до Турбо одним нажатием кнопки!

       

      Блендеры Philips отличаются эргономичным дизайном – они легкие, удобно лежат в руке, и их очень приятно использовать.

      Рукоятка блендеров Philips SpeedTouch и Philips Viva прорезиненные, что обеспечивает дополнительное удобство использования.
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      Удобное присоединение насадок

       

      Блендеры Philips отличаются эргономичным дизайном – они легкие, удобно лежат в руке, и их очень приятно использовать.

      Рукоятка блендеров Philips SpeedTouch и Philips Viva прорезиненные, что обеспечивает дополнительное удобство использования.

       
      Купить блендер Philips SpeedTouch
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      Измельчает, шинкует, нарезает ломтиками

      В сочетании с нужной скоростью большая чаша объемом 1,5 л, аналогичная кухонному комбайну, эффективно измельчит большое количество ингредиентов любой твердости.

       

      В комплект также входит двусторонний диск для терки, нарезки ломтиками и шинковки – вы с легкостью подготовите зажарку для супа, салаты, основу для пирогов, запеканок и других блюд.

       

      Чашу и ножи можно мыть в посудомоечной машине.
      Купить блендер Philips SpeedTouch с чашей комбайна
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      Удобный стакан для приготовления и хранения

      В комплект ручного блендера Philips SpeedTouch входит стакан емкостью 1 л с удобным носиком и мерной шкалой. Он имеет треугольную форму, как и погружная насадка блендера. Благодаря такой форме создается вихревой поток, и ингредиенты измельчаются и перемешиваются наиболее эффективно. Кроме того, треугольный стакан удобнее держать в руке.
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      Нежное картофельное пюре за секунды

      Специально разработанная насадка для пюре позволяет за секунды приготовить любимое многими нежнейшее пюре из картофеля, однородное и без комочков. Больше не нужно использовать толкушку и прилагать усилия.

      Насадку также можно использовать для приготовления пюре из других мягких овощей.
      купить блендер Philips с этой насадкой
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      Винегрет, салат оливье, окрошка - за секунды!

       

      Вместительная чаша комбайна для ручного блендера со специальной решеткой нарезает сырые и вареные овощи, фрукты, колбасу и другие ингредиенты аккуратными кубиками. Теперь вы можете приготовить, например, 5 кг любимого салата оливье буквально за 3 минуты!

      Благодаря острым ножам и мощному мотору блендер с такой насадкой легко справится даже с сырой свеклой, тыквой и другими ингредиентами.

      Кроме того, в комплект входит также диск из нержавеющей стали для нарезки и шинковки.
      Купить блендер Philips SpeedTouch с этим аксессуаром
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      Тесто для бисквита, блинчиков, густой крем - за секунды!

       

      Уникальная насадка-миксер в сочетании с мощным мотором ручного блендера Philips позволяет за секунды готовить тесто для пышного бисквита, домашних блинчиков, густой крем даже со сливочным маслом и взбивать другие ингредиенты.

       

      Насадку-миксер очень удобно использовать с блендером Philips SpeedTouch – вы сможете контролировать интенсивность взбивания силой нажатия на кнопку включения блендера и избежать расплескивания и разбрызгивания ингредиентов.
      Купить блендер Philips SpeedTouch с этим аксессуаром
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      Взбитые яйца, сливки, легкий крем - за секунды!

       

      Насадка-венчик ползволяет лекго и быстро взбить яйца, сливки, приготовить легкий крем, муссы и другие блюда за секунды!

       

      Насадку-венчик очень удобно использовать с блендером Philips SpeedTouch – вы сможете контролировать интенсивность взбивания силой нажатия на кнопку включения блендера и избежать расплескивания и разбрызгивания ингредиентов.
      Купить блендер Philips с этой насадкой
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      Винегрет, салат оливье, окрошка - за секунды!

       

      Уникальная технология ProMix разработана инженерами компании Philips

      совместно со специалистами Штутгратского Университета, пользующегося международным признанием в области технических дисциплин.

      Технология ProMix – это особая треугольная форма погружной насадки блендера с волнообразными краями, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание до однородной консистенции. При использовании треугольной формы расстояние от ножей до края насадки разное, ингредиенты лучше соприкасаются с ножами, а значит, измельчаются эффективнее и однороднее.

      Технология ProMix - отличительная особенность всех ручных блендеров Philips.
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      Супы-пюре, коктейли, детское питание - за секунды!

       

      Погружная насадка поможет вам за секунды приготовить любимые супы-пюре, коктейли, смузи, различные соусы (в т.ч. майонез), детское питание и другие блюда.

      А погружная насадка блендера из нержавеющей стали позволяет обрабатывать даже горячие ингредиенты!
      Супы-пюре, коктейли, детское питание - за секунды!
      или с пластиковой насадкой
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      В 6 раз более прочные ножи с титановым покрытием!

       

      Благодаря титановому покрытию ножи ручного блендера Philips SpeedTouch серии HR167X в 6 раз прочнее обычных стальных, дольше остаются острыми и лучше справляются с измельчением твердых ингредиентов.

       

      При этом в погружной насадке ручного блендера SpeedTouch ножи ограничены специальной перегородкой, которая  обеспечивает в 2 раза более быстрое и эффективное измельчение*.
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      * По сравнению с ручным блендером Philips с конусообразной насадкой для измельчения; внутрикорпоративное тестирование с использованием помидоров и сырых овощей. 

       
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      Справляется с большим объемом ингредиентов!

       

      Измельчитель XL объемом 1 л отлично справится с обработкой большого объема ингредиентов - орехов, зелени, сыра и других. С его помощью вы можете приготовить фарш, соус, начинку для блинчиков или пирогов, паштет и многое другое.

      А благодаря специальным прорезиненным ножкам измельчитель не будет скользить по столу.
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      Надежный мощный мотор для быстрой обработки мягких и твердых ингредиентов

       

      Надежный мотор мощностью 800 Вт позволяет ручному блендеру Philips SpeedTouch одинаково быстро и эффективно обрабатывать ингредиенты любой твердости - например, приготовить суп-пюре, измельчить орехи или лед.

      Также в линейке ручных блендеров Philips есть модели мощностью от 550 до 700 Вт. Чем выше мощность, тем быстрее блендер справляется с решением кулинарной задачи. Кроме того, высокая мощность позволяет использовать большое разнообразие аксессуаров.

       
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      Измельчает за секунды - делает даже нежный фарш!

       

      Измельчитель XL объемом 1 л с уникальным двойным ножом идеально подходит для обработки большого объема ингредиентов и даже приготовления нежнейшего фарша из мяса без жил! Двухуровневый нож нож с 4 лезвиями за секунды измельчит ингредиенты до нужной консистенции, а тажке приготовит рубленое мясо. Кроме того, дополнительные лезвия можно снять и использовать нож с 2 лезвиями в стандартном режиме.

       

      Кроме того, в комплект этого измельчителя входит специальный нож для колки льда, который позволит за секунды раздробить лёд, например, для освежающих коктейлей.
      Вы можете приобрести эту насадку отдельно
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      Надежный мощный мотор для быстрой обработки мягких и твердых ингредиентов!

       

      Компактный измельчитель легко и быстро обработает  орехи, твердый сыр, зелень, лук, приготовит различные соусы, начинки для пирогов и т.п.
      Купить ручной блендер Philips с компактным измельчителем
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      Европейское качество

       

      Ручные блендеры Philips SpeedTouch производятся в Европе. Инженеры европейских центров разработок Philips проводят множество тестов и создают удобные в использовании и надежные блендеры.

       
      Купить ручной блендер Philips SpeedTouch
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      Разнообразный дизайн!

       

      Линейка ручных блендеров Philips представлена моделями разных цветов, функционала, мощности и комплектации.

       

      Линейка SpeedTouch включает самые мощные модели блендеров Philips в черном и белом цвете, которые отличаются плавной регулировкой скорости (чем сильнее нажатие на кнопку, тем выше скорость работы блендера) и возможностью докупать насадки отдельно, выбирая именно нужную вам комплектацию.

       

      Линейка Viva представлена моделями с 25 скоростями и мощностью 700.

       

      Блендеры Philips Daily+ подойдут вам, если вы не очень часто пользуетесь блендером: 2 скорости, мощность 650 Вт и основные насадки.

       

      Блендеры Philips Daily идеальны для базовых кулинарных нужд: универсальная скорость работы, мощность 550 Вт и при этом разные насадки в комплекте.

       
      Купить ручной блендер Philips с компактным измельчителем

    Подберите для себя наиболее подходящий ручной блендер ProMix

    Avance Collection

    ProMix Avance SpeedTouch

    Avance Collection

    Инновации для кулинарных шедевров
    HR1677/90
    Сравнить функции
    Viva Collection

    ProMix Viva SpeedTouch

    Viva Collection

    Интуитивный контроль скорости для легкого приготовления любимых блюд
    HR2645/40
    Сравнить функции
    Viva Collection

    ProMix Viva

    Viva Collection

    Оптимальное сочетание функций и удобства использования
    HR2633/90
    Сравнить функции
    Daily collection

    Promix Daily

    Daily collection

    Базоые функции для ежедневного использования
    HR1607/00
    Сравнить функции

    Особенности
    • технология ProMix для оптимального смешивания
    • ножи с титановым покрытием в 6 раз прочнее стальных ножей
    • быстрая замена аксессуаров одним нажатием кнопки
    • технология ProMix для оптимального смешивания
    • лезвия из нержавеющей стали
    • быстрая замена аксессуаров одним нажатием кнопки
    • технология ProMix для оптимального смешивания и режим
    • лезвия из нержавеющей стали
    • технология ProMix для оптимального смешивания
    • лезвия из нержавеющей стали

    мощность
    • Мотор мощностью 800Вт
    • мотор мощностью 700 Вт
    • мотор мощностью 700 Вт
    • мотор мощностью 550 Вт

    настройка скорости
    • технология SpeedTouch для неограниченного управления мощностью
    • технология SpeedTouch для неограниченного управления мощностью
    • 25 скоростей и турборежим
    • 1 настройка для оптимальной скорости

    многофункциональность
    • 5 аксессуаров в комплекте + возможности приобрести насадки отдельно
    • 5 аксессуаров в комлекте
    • 4 аксессуара в комплекте
    • 4 аксессуаров в комлекте

    простота использования
    • эргономичная прорезиненная ручка
    • эргономичная прорезиненная ручка
    • эргономичная прорезиненная ручка
    • рукоятка зауженной формы подойдет для любой руки
    Посмотреть все блендеры

    Аксессуары

    венчик

    Чаша комбайна

    Вместительная чаша комбайна объемом 1,5 л позволит измельчить, нарезать ломтиками, нашинковать или натереть большое количество ингредиентов. 
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    Компактный измельчитель

    Насадка для нарезки кубиками

    Вместительная чаша комбайна объемом 2 л с насадкой для нарезки кубиками позволит за секунды обработать даже сырые овощи!
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    Насадка-миксер с двумя венчиками

    Насадка миксер

    Просто нажмите на ручной блендер Philips Avance ProMix, чтобы приготовить однородное тесто для вкуснейшего домашнего торта, нежных кексов.
    Купить сейчас
    Смотреть, как это работает
    Измельчитель размера XL

    Измельчитель размера XL

    Благодаря объему 1000 мл вы сможете обработать большее количество продуктов, включая измельченные фрукты, овощи и свежий мясной фарш. Подходит к ручным блендерам Philips ProMix.
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    Смотреть, как это работает
    Насадка для картофельного пюре

    Насадка для пюре

    Вы сможете быстро приготовить нежное пюре из картофеля и других овощей, детское питание и многое другое. Подходит к ручным блендерам Philips ProMix.
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    Отзывы и награды

    Награда iF Award
    Награда Reddot
    Награда номер 1

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    Готовьте любимые блюда одним нажатием кнопки


    Хотите использовать все возможности нового ручного блендера Philips ProMix с технологией SpeedTouch? Найдите вдохновение в этих видеороликах! Узнайте, как быстро готовить вкусные домашние блюда с помощью ручного блендера Philips и аксессуаров к нему.
    хумус
    тыквенный суп
    Ручной блендер Philips ProMix: тыквенный суп — это легко и быстро
    домашний хумус
    Ручной блендер Philips ProMix: домашний хумус с помощью измельчителя XL и компактного измельчителя
    булочки с кремом
    Ручной блендер Philips ProMix: домашние булочки с кремом с помощью венчика и насадки-миксера с двумя венчиками
    картофельные фриттеры
    Ручной блендер Philips ProMix: малайзийские картофельные фриттеры с помощью насадки для картофельного пюре
    салат из моркови
    Ручной блендер Philips ProMix: яркий и полезный салат из моркови с помощью кухонного комбайна
    салат оливье
    Ручной блендер Philips ProMix: вкусный салат оливье за считаные секунды с помощью насадки для нарезки кубиками
    запеченная курица
    Ручной блендер Philips ProMix: запеченная с медом и лимоном курица с помощью MultiChopper

    Быстрые и простые рецепты, которые понравятся вашей семье


    Приготовление свежих домашних блюд стало еще проще и быстрее с ручным блендером Philips ProMix. Здесь вы найдете несколько лучших рецептов. Наслаждайтесь!
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