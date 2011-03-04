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    PowerTouch бритвенные головки

    HQ9/50

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    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным.

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    PowerTouch бритвенные головки

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    Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

    • с головками TripleTrack
    • Для моделей PowerTouch (PT9xx)
    • Для моделей AquaTouch (AT9xx)
    • Для моделей HQ81xx и HQ82xx
    Сменные головки для бритв PowerTouch

    Сменные головки для бритв PowerTouch

    Сменные головки HQ9 совместимы с бритвами PowerTouch (PT9xx) и AquaTouch (AT9xx).

    Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

    Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

    Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.

    Система Reflex Action

    Система Reflex Action

    Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.

    Бритвенные головки Speed-XL для быстрого и чистого бритья

    Бритвенные головки Speed-XL для быстрого и чистого бритья

    Три бритвенные головки увеличивают бреющую поверхность на 50 %, обеспечивая быстрое и гладкое бритье. *По сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.

    Высокоточная бритвенная система

    Высокоточная бритвенная система

    Бритва Philips оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и уникальными микроотверстиями для бритья едва заметной щетины.

    • Бритвенные головки

      Подходит для
      • HQ8140
      • HQ8142
      • HQ8150
      • HQ8160
      • HQ8170 C&C
      • HQ8174
      • HQ9100
      • HQ9140
      • HQ9160
      • HQ9170
      • HQ8141
      • HQ8155
      • HQ8172
      • HQ8173
      • HQ8200
      • HQ8240
      • HQ8241
      • HQ8250
      • HQ8253
      • HQ8260
      • HQ8261
      • HQ8270
      • HQ8290
      • HQ9161
      • HQ9190
      • HQ9199
      • PT920
      Количество бритвенных головок в наборе
      3
    Badge-D2C

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