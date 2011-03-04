HQ9/50
Поддерживайте идеальный результат
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным.Узнать обо всех преимуществах
Сменные головки HQ9 совместимы с бритвами PowerTouch (PT9xx) и AquaTouch (AT9xx).
Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.
Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.
Три бритвенные головки увеличивают бреющую поверхность на 50 %, обеспечивая быстрое и гладкое бритье. *По сравнению со стандартными роторными бритвенными головками.
Бритва Philips оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и уникальными микроотверстиями для бритья едва заметной щетины.
Бритвенные головки
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