Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте

Больше не нужно наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать околососковую область, увеличивая отток молока. Молокоотсос стал еще тише, вы можете использовать его в любое время в любом месте, ведь он работает и от сети , и от батареек. Прибор легко подготовить к работе, настраивать, использовать и очищать. Узнать обо всех преимуществах