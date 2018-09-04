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Philips Avent

Электронный молокоотсос серии Ultra Comfort

SCF332/31
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте
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    Philips Avent Электронный молокоотсос серии Ultra Comfort

    SCF332/31
    Общая оценка / 5

    Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте

    Больше не нужно наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать околососковую область, увеличивая отток молока. Молокоотсос стал еще тише, вы можете использовать его в любое время в любом месте, ведь он работает и от сети , и от батареек. Прибор легко подготовить к работе, настраивать, использовать и очищать. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Электронный молокоотсос серии Ultra Comfort

    Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте

    Больше не нужно наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать околососковую область, увеличивая отток молока. Молокоотсос стал еще тише, вы можете использовать его в любое время в любом месте, ведь он работает и от сети , и от батареек. Прибор легко подготовить к работе, настраивать, использовать и очищать. Узнать обо всех преимуществах

    Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте

    Больше не нужно наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать околососковую область, увеличивая отток молока. Молокоотсос стал еще тише, вы можете использовать его в любое время в любом месте, ведь он работает и от сети , и от батареек. Прибор легко подготовить к работе, настраивать, использовать и очищать. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Электронный молокоотсос серии Ultra Comfort

    Больше комфорта, больше молока*. В любое время и в любом месте

    Больше не нужно наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение, а мягкие массажные лепестки будут бережно стимулировать околососковую область, увеличивая отток молока. Молокоотсос стал еще тише, вы можете использовать его в любое время в любом месте, ведь он работает и от сети , и от батареек. Прибор легко подготовить к работе, настраивать, использовать и очищать. Узнать обо всех преимуществах

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      Одинарный электронный молокоотсос с массажными лепестками

      • Сцеживание в любое время, в любом месте
      • Мягкие массажные лепестки в комплекте
      • Бутылочка и соска серии Natural
      Более удобное положение во время сцеживания повышает эффективность процесса, позволяя сцеживать больше молока за меньшее время.

      Более удобное положение во время сцеживания повышает эффективность процесса, позволяя сцеживать больше молока за меньшее время.

      Благодаря уникальной конструкции молокоотсоса молоко из груди поступает прямо в бутылочку или в контейнер, даже если вы сидите ровно. Это значит, что вы можете занять более удобное положение во время сцеживания — больше не нужно наклоняться вперед, чтобы все молоко попадало в бутылочку. Удобное положение и чувство расслабленности облегчают процесс сцеживания.

      Выберите настройку, которая подходит именно вам

      Выберите настройку, которая подходит именно вам

      При включении молокоотсос автоматически запускается в режиме деликатной стимуляции, улучшая приток молока. Затем можно выбрать один из трех режимов сцеживания, сила которого будет наиболее комфортна для вас.

      Мягкая насадка с массажными лепестками

      Мягкая насадка с массажными лепестками

      Мягкое бархатистое покрытие массажной насадки оставляет на коже ощущение тепла, комфорта и способствует оттоку молока. Уникальная насадка с лепестками бережно стимулирует процесс лактации.

      Закрытая система — создана для гигиеничного сцеживания

      Закрытая система — создана для гигиеничного сцеживания

      Молоко не протекает из трубок.

      Несколько съемных деталей и продуманный дизайн

      Несколько съемных деталей и продуманный дизайн

      Всего несколько съемных деталей и продуманный дизайн. С легкостью сцеживайте молоко для малыша в любое время.

      Бутылочка и соска серии Natural в комплекте

      Бутылочка и соска серии Natural в комплекте

      Клинические исследования показали, что благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, большенство детей легко сочетают кормление грудью и кормление из бутылочки.*

      Создан для бесшумного сцеживания

      Создан для бесшумного сцеживания

      Тихий мотор позволяет комфортно сцеживаться в любом месте.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        Дизайн бутылочки
        • Эргономичная форма
        • Широкое горлышко
        Дизайн молокоотсоса
        Компактный дизайн

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–6 месяцев

      • Удобство использования

        Использование молокоотсоса
        • Простота очистки
        • Полная совместимость со всеми сериями
        • Простая сборка

      • Функции

        Не нужно наклоняться вперед
        Сцеживание в удобном положении
        Настройки
        • 1 режим стимуляции
        • 3 варианта настроек
        Мягкая массажная насадка
        Деликатная стимуляция

      • Материал

        Бутылочка
        • Не содержит бисфенол-А*
        • полипропилен
        Соска
        • Не содержит бисфенол-А*
        • силикон
        Молокоотсос
        Без бисфенола-А* (только детали, контактирующие с пищей)

      • В комплект входят:

        Корпус молокоотсоса
        1  шт.
        Основа вместе с трубкой
        1  шт.
        Насадка стандартного размера (19,5 мм)
        1 шт. (насадка увеличенного размера продается отдельно)
        Бутылочка серии Natural 125 мл
        1  шт.
        Крышка для транспортировки
        1  шт.
        Крышка для хранения молока
        1  шт.
        Одноразовые вкладыши для бюстгальтера
        4  шт.

      • Страна изготовления

        Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
        Да

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