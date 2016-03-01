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    Shaver series 3000 Бритвенные головки

    SH30/50

    Ваша бритва снова как новая

    За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 3000 и Series 1000.

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    Shaver series 3000 Бритвенные головки

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    Ваша бритва снова как новая

    Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

    • Лезвия ComfortCut
    • Для моделей серии S3000 (S3xxx)
    • Для моделей серии S1000 (S1xxx)
    • Для бритв Star Wars SW37xx
    Сменные головки для бритв Series 3000 и 1000

    Сменные головки для бритв Series 3000 и 1000

    Сменные бритвенные головки SH30 (3 шт. в упаковке) совместимы с бритвами Series 3000 (S3xxx), Series 1000 (S1xxx) и бритвой Star Wars SW3700.

    Замените бритвенные головки всего за два шага

    Замените бритвенные головки всего за два шага

    Последние модели бритв Philips оснащены индикатором замены, который представляет собой символ бритвенного блока. Этот символ загорается, сигнализируя о необходимости замены бритвенных головок.

    Удобная замена бритвенных головок

    Удобная замена бритвенных головок

    1. Откройте бритву с помощью кнопки отсоединения. 2. Извлеките удерживающее кольцо, повернув фиксатор против часовой стрелки. 3. Отсоедините старые бритвенные головки и аккуратно вставьте новые; убедитесь, что головки установлены надлежащим образом. 4. Установите удерживающее кольцо обратно и зафиксируйте его, повернув фиксатор по часовой стрелке. 5. Закройте бритвенную головку до щелчка.

    Сбросьте настройки бритвы после замены бритвенных головок

    Сбросьте настройки бритвы после замены бритвенных головок

    Последние модели бритв Philips оснащены встроенным индикатором, который напоминает о необходимости замены бритвенных головок. После замены бритвенных головок вы можете сбросить напоминание, нажав и удерживая кнопку включения/выключения не менее 7 секунд. В противном случае индикатор замены выключится автоматически после 9 сеансов бритья.

    • Бритвенные головки

      Совместимость:
      • Shaver series 3000 (S3xxx)
      • Shaver series 1000 (S1xxx)
      Количество бритвенных головок в наборе
      3

    • Очистка

      Использование
      Используйте чистящий спрей HQ110
    Badge-D2C

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