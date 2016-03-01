SH30/50
Ваша бритва снова как новая
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 3000 и Series 1000.Узнать обо всех преимуществах
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Сменные бритвенные головки SH30 (3 шт. в упаковке) совместимы с бритвами Series 3000 (S3xxx), Series 1000 (S1xxx) и бритвой Star Wars SW3700.
Последние модели бритв Philips оснащены индикатором замены, который представляет собой символ бритвенного блока. Этот символ загорается, сигнализируя о необходимости замены бритвенных головок.
1. Откройте бритву с помощью кнопки отсоединения. 2. Извлеките удерживающее кольцо, повернув фиксатор против часовой стрелки. 3. Отсоедините старые бритвенные головки и аккуратно вставьте новые; убедитесь, что головки установлены надлежащим образом. 4. Установите удерживающее кольцо обратно и зафиксируйте его, повернув фиксатор по часовой стрелке. 5. Закройте бритвенную головку до щелчка.
Последние модели бритв Philips оснащены встроенным индикатором, который напоминает о необходимости замены бритвенных головок. После замены бритвенных головок вы можете сбросить напоминание, нажав и удерживая кнопку включения/выключения не менее 7 секунд. В противном случае индикатор замены выключится автоматически после 9 сеансов бритья.
Бритвенные головки
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