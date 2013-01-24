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Вдохновляемся природой. Создаем для мам
Оцените идеальный баланс всасывания и стимуляции сосков с новой технологией сцеживания молока, за основу которой мы взяли то, как пьют молоко младенцы. Электрический молокоотсос Philips Avent поддерживает оптимальный поток молока и адаптируется под форму и размер ваших сосков для поддержания комфорта Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Вдохновляемся природой. Создаем для мам
Оцените идеальный баланс всасывания и стимуляции сосков с новой технологией сцеживания молока, за основу которой мы взяли то, как пьют молоко младенцы. Электрический молокоотсос Philips Avent поддерживает оптимальный поток молока и адаптируется под форму и размер ваших сосков для поддержания комфорта Узнать обо всех преимуществах
Вдохновляемся природой. Создаем для мам
Оцените идеальный баланс всасывания и стимуляции сосков с новой технологией сцеживания молока, за основу которой мы взяли то, как пьют молоко младенцы. Электрический молокоотсос Philips Avent поддерживает оптимальный поток молока и адаптируется под форму и размер ваших сосков для поддержания комфорта Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Вдохновляемся природой. Создаем для мам
Оцените идеальный баланс всасывания и стимуляции сосков с новой технологией сцеживания молока, за основу которой мы взяли то, как пьют молоко младенцы. Электрический молокоотсос Philips Avent поддерживает оптимальный поток молока и адаптируется под форму и размер ваших сосков для поддержания комфорта Узнать обо всех преимуществах
Сцеживайте больше молока за меньшее время* с подушечкой, которая стимулирует выделение молока, имитируя движения младенца. Ее легко можно переключать между режимами стимуляции и сцеживания, а стимуляция и всасывание выполняются в должном объеме для максимального потока молока. Основано на замерах времени начала течения молока (время до рефлекса выброса молока)*.
Один размер для всех. У каждой из нас своя форма и размер сосков, и силиконовая подушечка бережно адаптируется под вас. Подходит для 99,98 % сосков (до 30 мм).
Сцеживайте с комфортом благодаря дизайну, позволяющему вам сидеть ровно и не наклоняться вперед. Теперь вы сможете сцеживать молоко в комфортном положении (доказано клиническими исследованиями)*. Основано на клинических испытаниях продукта; 20 участниц (2019 год): 90 % участниц сочли такое положение при сцеживании молока комфортным (одинарный электрический молокоотсос); 95 % участниц сочли такое положение при сцеживании молока комфортным (двойной электрический молокоотсос).
Настраивайте молокоотсос перед каждым сеансом с помощью широкого ряда параметров стимуляции и сцеживания. Наш молокоотсос имеет 8 уровней стимуляции и 16 уровней сцеживания для максимально комфортного использования.
Сцеживайте молоко там, где вам хочется, благодаря тихому мотору с компактным дизайном. Только для проводного использования.
Наша закрытая система сцеживания не позволяет молоку попадать в трубки, чтобы вам было проще очищать прибор. Меньшее количество компонентов также позволяют с легкостью собирать его перед использованием.
Если вам нужно настроить параметры или сделать перерыв, нажмите удобно расположенную кнопку приостановки/запуска.
Уже знаете, какие параметры нужны? Молокоотсос автоматически запоминает последние выбранные настойки, чтобы вы могли просто садиться и запускать процесс.
Материал
Удобство использования
Функции
В комплект входят:
Питание
CP9895/01
CP9287/01
SCF254/61
SCF254/24
SCF254/13