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    Узнайте больше о наших галогенных автомобильных лампах 

    Больше света и превосходный стиль

    Что вы знаете о галогенных автомобильных лампах?

    В наши дни галогенная технология продолжает доминировать на рынке автомобильных ламп головного освещения. Более 80 % современных автомобилей оборудованы галогенными лампами**. Галогенная лампа — это лампа накаливания, которая состоит из вольфрамовой нити накаливания, запечатанной в компактном прозрачном корпусе, который наполнен смесью благородных газов. 

     

    Галогенные лампы головного освещения Philips изготавливаются и тестируются в соответствии с актуальными стандартами автомобильной промышленности. Характеристики лампы включают в себя допустимые значения для световой отдачи (в люменах), потребления электроэнергии и, конечно же, всех размеров изделия — от стеклянной колбы до основания. Такие характеристики требуются для того, чтобы каждая лампа была совместима с любыми конструкциями фар, а их сочетание обеспечивало световой луч правильной формы для вашей безопасности на дороге.

     

    Свяжитесь с нашим сервисным центром, авторизованным дистрибьютором или розничным оператором, чтобы приобрести галогенные лампы Philips для автомобильных фар уже сегодня!
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      • Отделка из хрома для стильного внешнего вида фар

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      • Запатентованное покрытие Philips для точной формы светового луча

        Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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      • Высокоточная нить накаливания для освещения высокой яркости

        Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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      *На изображении: RacingVision H7

      **Источник: отчет о парке транспортных средств IHC, 2018 г.

      Преимущества перехода на галогенные лампы головного освещения

      Больше яркости
      Стильный дизайн
      Производство для первичного рынка
      Холодный свет
      Кварцевое стекло Philips
      Соответствием стандартам ЕЭК

      Найдите подходящую галогенную лампу для фар вашего автомобиля


      Удобные инструменты, помогающие сделать правильный выбор

      найдите подходящую галогенную лампу для вашего автомобиля
      Стандартная лампа Галоген

      Узнайте больше о наших галогенных решениях
      Vision
      Vision 
      LongLife EcoVision
      LongLife EcoVision
      WhiteVision ultra
      WhiteVision ultra 
      X-tremeVision Pro150
      X-tremeVision Pro150
      RacingVision GT200
      RacingVision GT200
      Особенности
      Больше видимости
      Длительный срок службы
      Самый белый свет для дорог общего пользования 
      Высокая яркость для дополнительной безопасности
      Исключительная производительность
      Яркость
      До 30 %*
      Стандартная лампа
      До 60 %*
      До 150 %*
      До 200 %*
      Цветовая температура
      До 3200 К
      Стандартная лампа
      До 4200 К
      До 3400 К
      До 3500 К
      Ассортимент ламп головного освещения 
      H1, H3, H4, H7, H11, H15, HB3, HB4
      H1, H3, H4, H7, H11, H18, H19, HIR2
      H1, H3H4, H7, H8, H11, HB3, HB4, HIR2
      H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2
      H4, H7
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      *По сравнению с минимальным стандартом

      Как заменить лампы головного освещения Philips?

      Как заменить лампы головного освещения на Peugeot 308
      Как заменить лампы головного освещения на Peugeot 308
      Как заменить лампы головного освещения на Range Rover Evoque
      Как заменить лампы головного освещения на Range Rover Evoque
      Как заменить лампы головного освещения на Mini Cooper Countryman
      Как заменить лампы головного освещения на Mini Cooper Countryman
      Как заменить лампы головного освещения на Volkswagen Golf VII
      Как заменить лампы головного освещения на Volkswagen Golf VII
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      Поддержка по вопросам автомобильной продукции

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      Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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