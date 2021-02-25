Кольцо с резьбой для бутылочек Natural
Это кольцо подходит для соски Natural и совместимо со всеми контейнерами Philips Avent: чашками-непроливайками + удобными чашками с носиком; также совместимо с бутылочками Classic/Classic+ и Natural. Только для сосок и крышек Natural. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Кольцо с резьбой для бутылочек Natural
Это кольцо подходит для соски Natural и совместимо со всеми контейнерами Philips Avent: чашками-непроливайками + удобными чашками с носиком; также совместимо с бутылочками Classic/Classic+ и Natural. Только для сосок и крышек Natural. Узнать обо всех преимуществах
Кольцо с резьбой для бутылочек Natural
Это кольцо подходит для соски Natural и совместимо со всеми контейнерами Philips Avent: чашками-непроливайками + удобными чашками с носиком; также совместимо с бутылочками Classic/Classic+ и Natural. Только для сосок и крышек Natural. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Кольцо с резьбой для бутылочек Natural
Это кольцо подходит для соски Natural и совместимо со всеми контейнерами Philips Avent: чашками-непроливайками + удобными чашками с носиком; также совместимо с бутылочками Classic/Classic+ и Natural. Только для сосок и крышек Natural. Узнать обо всех преимуществах
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300. Существует несколько способов узнать номер модели.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
Это кольцо совместимо с сосками Natural и всеми контейнерами Philips Avent
Этапы взросления
Сменная деталь
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