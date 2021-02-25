Кольцо с резьбой для бутылочек Natural

Это кольцо подходит для соски Natural и совместимо со всеми контейнерами Philips Avent: чашками-непроливайками + удобными чашками с носиком; также совместимо с бутылочками Classic/Classic+ и Natural. Только для сосок и крышек Natural. Узнать обо всех преимуществах