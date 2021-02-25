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Philips Avent Natural bottle

Кольцо с резьбой для бутылочек Natural

CP9971/01
Avent
Avent
  • Кольцо с резьбой для бутылочек Natural Кольцо с резьбой для бутылочек Natural Кольцо с резьбой для бутылочек Natural
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    Philips Avent Natural bottle Кольцо с резьбой для бутылочек Natural

    CP9971/01

    Кольцо с резьбой для бутылочек Natural

    Это кольцо подходит для соски Natural и совместимо со всеми контейнерами Philips Avent: чашками-непроливайками + удобными чашками с носиком; также совместимо с бутылочками Classic/Classic+ и Natural. Только для сосок и крышек Natural. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Natural bottle Кольцо с резьбой для бутылочек Natural

    Кольцо с резьбой для бутылочек Natural

    Это кольцо подходит для соски Natural и совместимо со всеми контейнерами Philips Avent: чашками-непроливайками + удобными чашками с носиком; также совместимо с бутылочками Classic/Classic+ и Natural. Только для сосок и крышек Natural. Узнать обо всех преимуществах

    Кольцо с резьбой для бутылочек Natural

    Это кольцо подходит для соски Natural и совместимо со всеми контейнерами Philips Avent: чашками-непроливайками + удобными чашками с носиком; также совместимо с бутылочками Classic/Classic+ и Natural. Только для сосок и крышек Natural. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Natural bottle Кольцо с резьбой для бутылочек Natural

    Кольцо с резьбой для бутылочек Natural

    Это кольцо подходит для соски Natural и совместимо со всеми контейнерами Philips Avent: чашками-непроливайками + удобными чашками с носиком; также совместимо с бутылочками Classic/Classic+ и Natural. Только для сосок и крышек Natural. Узнать обо всех преимуществах

    Совместимые продукты

    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите в руководстве

    Посмотрите в руководстве

      Кольцо с резьбой для бутылочек Natural

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      • Силикон

      Кольцо с резьбой для бутылочек Natural

      Это кольцо совместимо с сосками Natural и всеми контейнерами Philips Avent

      • Этапы взросления

        Этап
        0–12 месяцев

      • Сменная деталь

        Подходит для следующих продуктов
        • SCF430/01
        • SCF430/10
        • SCF430/13
        • SCF430/15
        • SCF430/16
        • SCF441/01
        • SCF263/61
        • SCY900/01
        • SCY900/02
        • SCY903/01
        • SCY903/02
        • SCY903/03
        • SCY903/11
        • SCY903/21
        • SCY903/66
        • SCY903/67
        • SCY906/01
        • SCY906/02
        • SCY930/01
        • SCY933/01
        • SCY933/02
        • SCY670/01
        • SCY670/02
        • SCY673/01
        • SCY673/81
        • SCY673/82
        • SCY900/00
        • SCY961/02
        • SCY963/02
        • SCY964/02
        • SCY965/02
        • SCY966/02

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