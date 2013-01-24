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Регулятор степени помола
С регулятором степени помола вы сможете регулировать работу жерновов и получать кофе, полностью соответствующий вашим предпочтениям!
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Регулятор степени помола
С регулятором степени помола вы сможете регулировать работу жерновов и получать кофе, полностью соответствующий вашим предпочтениям!
Регулятор степени помола
С регулятором степени помола вы сможете регулировать работу жерновов и получать кофе, полностью соответствующий вашим предпочтениям!
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Регулятор степени помола
С регулятором степени помола вы сможете регулировать работу жерновов и получать кофе, полностью соответствующий вашим предпочтениям!
Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь
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