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Регулятор степени помола

CRP964
  • Регулятор степени помола Регулятор степени помола Регулятор степени помола
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    Регулятор степени помола

    CRP964

    Регулятор степени помола

    С регулятором степени помола вы сможете регулировать работу жерновов и получать кофе, полностью соответствующий вашим предпочтениям!

    Регулятор степени помола

    Регулятор степени помола

    С регулятором степени помола вы сможете регулировать работу жерновов и получать кофе, полностью соответствующий вашим предпочтениям!

    Регулятор степени помола

    С регулятором степени помола вы сможете регулировать работу жерновов и получать кофе, полностью соответствующий вашим предпочтениям!

    Регулятор степени помола

    Регулятор степени помола

    С регулятором степени помола вы сможете регулировать работу жерновов и получать кофе, полностью соответствующий вашим предпочтениям!

    Регулятор степени помола

    Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для
      • 10002856
      • 10002857
      • 10002859
      • 10002938
      • 10002962
      • 10000206
      • 10000248
      • 10000249
      • 10000260
      • 10000261
      • 10001340
      • 10001341
      • 10001592
      • 10001593
      • 10001596
      • 10001597
      • 10001598
      • 10001599
      • 10001602
      • 10001603
      • 10001605
      • 10001606
      • 10001607
      • 10001608
      • 10001609
      • 10001770
      • 10001823
      • 10001855
      • 10002520
      • 10002687
      • 10002688
      • 10002689
      • 10002740
      • 10002743
      • 10002744
      • 10002745
      • 10002746
      • 10002796
      • 10002797
      • 10002798
      • 10002799
      • 10002804
      • 10002805
      • 10002806
      • 10002807
      • 10002808
      • 10002809
      • 10002825
      • 10002830
      • 10002836
      • 10002837
      • 10002855
      • 10002858
      • 10003074
      • 10003075
      • 10003082
      • 10003222
      • 10002827
      • 10002828
      • 10002829
      • 10002861
      • 10002862
      • 10002863
      • 10002864
      • 10002865
      • 10002866
      • 10002867
      • 10002921
      • 10002923
      • 10002924
      • 10000223
      • 10000240
      • 10002600
      • 10001383
      • 10001532
      • 10001533
      • 10001534
      • 10001535
      • 10001536
      • 10001537
      • 10001538
      • 10001539
      • 10001704
      • 10001705
      • 10001951
      • 10001952
      • 10002006
      • 10002007
      • 10002486
      • 10002487
      • 10002488
      • 10002511
      • 10002516
      • 10002517
      • 10002518
      • 10002572
      • 10002696
      • 10002732
      • 10002733
      • 10002734
      • 10002735
      • 10002736
      • 10002826
      • 10002838
      • 10002839
      • 10002842
      • 10002881
      • 10003062
      • 10003063
      • 10003073
      • 10003112
      • 10003310
      • 10002660
      • 10002661
      • 10002738
      • 10002780
      • 10002781
      • 10002933
      • 10002934
      • 10003000
      • 10003021
      • 10003022
      • 10003024
      • 10003025
      • 10003026
      • 10003110
      • 10003111
      • 10003138
      • 10003151
      • 10003152
      • 10003153
      • 10003154
      • 10003158
      • 10003167
      • 10003217
      • 10003226
      • 10003227
      • 10003228
      • 10003229
      • 10003296
      • 10001822
      • 10002550
      • 10002669
      • 10003400
      • 10003401
      • 10003674
      • 10003695
      • 10002920
      • 10002860
      • 10002915
      • 10003072
      • 10003113
      • 10003114
      • 10003223
      • 10003224
      • 10003291
      • 10003351
      • 10003352
      • 10003353
      • 10003360
      • 10003361
      • 10003362
      • 10003363
      • 10003364
      • 10003559
      • 10003580
      • 10003581
      • 10003582
      • 10003583
      • 10003584
      • 10003585
      • 10003586
      • 10003587
      • 10003588
      • 10003589
      • 10003590
      • 10003591
      • 10003592
      • 10003593
      • 10003594
      • 10003595
      • 10003600
      • 10003601
      • 10003602
      • 10003633
      • 10003634
      • 10003741
      • 10002843
      • 10003721
      • 10003802
      • 10003803
      • 10003820
      • 10003842
      • 10003871
      • 10003872
      • 10003874
      • 10003883
      Подходит для:
      • 10003900
      • 10003916
      • 10003934
      • 10003960
      • 10003965
      • 10004030
      • 10004087
      • 10004126
      • 10004173
      • 10004230
      • 10004231
      • 10004250
      • 10004251
      • 10004252
      • 10004316
      • 10004323
      • 10004332
      Подходит для кофемашин
      • HD8642/01
      • HD8643/01
      • HD8643/09
      • HD8644/01
      • HD8645/01
      • HD8645/09
      • HD8646/01
      • HD8649/51
      • HD8650/91
      • HD8654/59
      • HD8743/11
      • HD8743/12
      • HD8743/19
      • HD8743/31
      • HD8745/01
      • HD8745/02
      • HD8745/03
      • HD8745/09
      • HD8745/11
      • HD8745/18
      • HD8745/19
      • HD8745/21
      • HD8745/22
      • HD8747/01
      • HD8747/03
      • HD8747/09
      • HD8749/01
      • HD8749/11
      • HD8750/11
      • HD8750/18
      • HD8750/19
      • HD8750/50
      • HD8750/81
      • HD8750/88
      • HD8750/99
      • HD8827/12
      • HD8830/10
      • HD8830/12
      • HD8829/11
      Совместимость:
      • HD8648/01
      • HD8649/11
      • HD8649/51
      • HD8650/01
      • HD8650/05
      • HD8650/06
      • HD8650/07
      • HD8650/09
      • HD8650/11
      • HD8650/19
      • HD8650/21
      • HD8650/27
      • HD8650/29
      • HD8651/01
      • HD8651/05
      • HD8651/07
      • HD8651/09
      • HD8651/16
      • HD8651/17
      • HD8651/19
      • HD8651/21
      • HD8651/27
      • HD8651/31
      • HD8651/41
      • HD8652/51
      • HD8652/59
      • HD8653/01
      • HD8653/41

    • Подходит для:

      PHILIPS 2000 PURO
      • HD8648/01
      • HD8650/01
      • HD8650/05
      • HD8650/06
      • HD8650/07
      • HD8650/09
      • HD8650/19
      • HD8650/21
      • HD8650/27
      • HD8650/29
      • HD8650/11
      PHILIPS 3000 V2 CMF
      • HD8827/01
      • HD8827/09
      PHILIPS 3000 V2 EASYCAPP.
      • HD8829/01
      • HD8829/09
      PHILIPS 2000 VAPORE
      • HD8649/11
      • HD8651/01
      • HD8651/05
      • HD8651/07
      • HD8651/15
      • HD8651/16
      • HD8651/17
      • HD8651/19
      • HD8651/21
      • HD8651/27
      • HD8651/29
      • HD8651/31
      • HD8651/41
      • HD8651/51
      • HD8653/01
      • HD8653/41
      • HD8649/51
      • HD8651/11
      • HD8649/01
      PHILIPS 2100 EASYCAPP
      • HD8652/51
      • HD8652/59
      • HD8652/91

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    Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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