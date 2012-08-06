Регулятор степени помола
Регулятор степени помола
С регулятором степени помола вы сможете регулировать работу жерновов и получать кофе, полностью соответствующий вашим предпочтениям!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
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Регулятор степени помола Информацию о совместимости см. в характеристиках Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips
Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
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Сменная деталь
Подходит для:
10003900
10003916
10003934
10003960
10003965
10004030
10004087
10004173
10004126
10004230
10004231
10004250
10004251
10004252
10004316
10004323
10004332 Подходит для
10002856
10002857
10002859
10002938
10002962
10000206
10000248
10000249
10000260
10000261
10001340
10001341
10001592
10001593
10001596
10001597
10001598
10001599
10001602
10001603
10001605
10001606
10001607
10001608
10001609
10001770
10001823
10001855
10002520
10002687
10002688
10002689
10002740
10002743
10002744
10002745
10002746
10002796
10002797
10002798
10002799
10002804
10002805
10002806
10002807
10002808
10002809
10002825
10002830
10002836
10002837
10002855
10002858
10003074
10003075
10003082
10003222
10002827
10002828
10002829
10002861
10002862
10002863
10002864
10002865
10002866
10002867
10002921
10002923
10002924
10000223
10000240
10002600
10001383
10001532
10001533
10001534
10001535
10001536
10001537
10001538
10001539
10001704
10001705
10001951
10001952
10002006
10002007
10002486
10002487
10002488
10002511
10002516
10002517
10002518
10002572
10002696
10002732
10002733
10002734
10002735
10002736
10002826
10002838
10002839
10002842
10002881
10003062
10003063
10003073
10003112
10003310
10002660
10002661
10002738
10002780
10002781
10002933
10002934
10003000
10003021
10003022
10003024
10003025
10003026
10003110
10003111
10003138
10003151
10003152
10003153
10003154
10003158
10003167
10003217
10003226
10003227
10003228
10003229
10003296
10001822
10002550
10002669
10003400
10003401
10003674
10003695
10002920
10002860
10002915
10003072
10003113
10003114
10003223
10003224
10003291
10003351
10003352
10003353
10003360
10003361
10003362
10003363
10003364
10003559
10003580
10003581
10003582
10003583
10003584
10003585
10003586
10003587
10003588
10003589
10003590
10003591
10003592
10003593
10003594
10003595
10003600
10003601
10003602
10003633
10003634
10003741
10002843
10003721
10003802
10003803
10003820
10003842
10003871
10003872
10003874
10003883 Подходит для кофемашин
HD8642/01
HD8643/01
HD8643/09
HD8644/01
HD8645/01
HD8645/09
HD8646/01
HD8649/51
HD8650/91
HD8654/59
HD8743/11
HD8743/12
HD8743/19
HD8743/31
HD8745/01
HD8745/02
HD8745/03
HD8745/09
HD8745/11
HD8745/18
HD8745/19
HD8745/21
HD8745/22
HD8747/01
HD8747/03
HD8747/09
HD8749/01
HD8749/11
HD8750/11
HD8750/18
HD8750/19
HD8750/50
HD8750/81
HD8750/88
HD8750/99
HD8827/12
HD8830/10
HD8830/12
HD8829/11 Совместимость:
HD8648/01
HD8649/11
HD8649/51
HD8650/01
HD8650/05
HD8650/06
HD8650/07
HD8650/09
HD8650/11
HD8650/19
HD8650/21
HD8650/27
HD8650/29
HD8651/01
HD8651/05
HD8651/07
HD8651/09
HD8651/16
HD8651/17
HD8651/19
HD8651/21
HD8651/27
HD8651/31
HD8651/41
HD8652/51
HD8652/59
HD8653/01
HD8653/41
Подходит для:
PHILIPS 2000 VAPORE
HD8649/11
HD8651/01
HD8651/05
HD8651/07
HD8651/15
HD8651/16
HD8651/17
HD8651/19
HD8651/21
HD8651/27
HD8651/29
HD8651/31
HD8651/41
HD8651/51
HD8653/01
HD8653/41
HD8649/51
HD8651/11
HD8649/01 PHILIPS 2000 PURO
HD8648/01
HD8650/01
HD8650/05
HD8650/06
HD8650/07
HD8650/09
HD8650/19
HD8650/21
HD8650/27
HD8650/29
HD8650/11 PHILIPS 2100 EASYCAPP
HD8652/51
HD8652/59
HD8652/91 PHILIPS 3000 V2 EASYCAPP. PHILIPS 3000 V2 CMF
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