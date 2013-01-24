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Philips Avent

Щеточка для бутылочек и сосок

SCF145/06
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Изделия для кормления малыша, которые легко мыть и удобно хранить Изделия для кормления малыша, которые легко мыть и удобно хранить Изделия для кормления малыша, которые легко мыть и удобно хранить
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    Philips Avent Щеточка для бутылочек и сосок

    SCF145/06
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Изделия для кормления малыша, которые легко мыть и удобно хранить

    Щеточка для бутылочек Philips AVENT имеет особую изогнутую форму и литую ручку, поэтому с ее помощью можно чистить бутылочки и соски любых типов, а также другие принадлежности для кормления. Плотные щетинки бережно очищают поверхность, не царапая ее. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Щеточка для бутылочек и сосок

    Изделия для кормления малыша, которые легко мыть и удобно хранить

    Щеточка для бутылочек Philips AVENT имеет особую изогнутую форму и литую ручку, поэтому с ее помощью можно чистить бутылочки и соски любых типов, а также другие принадлежности для кормления. Плотные щетинки бережно очищают поверхность, не царапая ее. Узнать обо всех преимуществах

    Изделия для кормления малыша, которые легко мыть и удобно хранить

    Щеточка для бутылочек Philips AVENT имеет особую изогнутую форму и литую ручку, поэтому с ее помощью можно чистить бутылочки и соски любых типов, а также другие принадлежности для кормления. Плотные щетинки бережно очищают поверхность, не царапая ее. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Щеточка для бутылочек и сосок

    Изделия для кормления малыша, которые легко мыть и удобно хранить

    Щеточка для бутылочек Philips AVENT имеет особую изогнутую форму и литую ручку, поэтому с ее помощью можно чистить бутылочки и соски любых типов, а также другие принадлежности для кормления. Плотные щетинки бережно очищают поверхность, не царапая ее. Узнать обо всех преимуществах

    Изделия для кормления малыша, которые легко мыть и удобно хранить

    Щеточка для очистки AVENT

    • Аксессуары для бутылочек
    Щетка для бутылочек с изогнутой насадкой-щеткой для простой очистки

    Щетка для бутылочек с изогнутой насадкой-щеткой для простой очистки

    Специально изогнутая щеточка и удобная ручка подходят для тщательной очистки бутылочек с широким горлышком, сосок и других изделий для кормления.

    Щеточка для бутылочек и сосок не содержит бисфенол-А*

    Щеточка для бутылочек и сосок не содержит бисфенол-А*

    Эта щеточка для бутылочек и сосок сделана из материала, не содержащего бисфенола-А*

    Уникальный дизайн ручки и наконечника

    Специально изогнутая щеточка и удобная ручка подходят для тщательной очистки бутылочек с широким горлышком. Наконечник специальной формы подходит для очистки внутренней поверхности сосок.

    Прочные и плотные щетинки для тщательной очистки

    Прочные и плотные щетинки для тщательной очистки всех ваших бутылочек, сосок и других предметов для кормления

    Не царапают и не повреждают поверхность бутылочек и сосок

    Не царапают и не повреждают поверхность бутылочек и сосок благодаря мягким, плотным щетинкам.

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Щеточку для бутылочек и сосок удобно мыть в посудомоечной машине.

    Подвесную щеточку удобно хранить

    Подвесную щеточку удобно хранить и сушить

    Технические характеристики

    • В комплект входят:

      Щеточка для бутылочек и сосок
      1  шт.

    • Материал

      Не содержит бисфенол-А*
      Да

    • Этапы взросления

      Возраст
      0—6 месяцев

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