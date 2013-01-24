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Крышка контейнера для кофейных зерен

CP0504
  • Крышка контейнера для кофейных зерен Крышка контейнера для кофейных зерен Крышка контейнера для кофейных зерен
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    Крышка контейнера для кофейных зерен

    CP0504

    Крышка контейнера для кофейных зерен

    Эта крышка закрывает контейнер для кофейных зерен и позволяет зернам сохранять превосходный аромат. Совместима с кофемашинами Incanto, Picobaristo, Philips 3000, Philips 3100, Philips 4000 (включая серии EP и SM), Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах

    Крышка контейнера для кофейных зерен

    Крышка контейнера для кофейных зерен

    Эта крышка закрывает контейнер для кофейных зерен и позволяет зернам сохранять превосходный аромат. Совместима с кофемашинами Incanto, Picobaristo, Philips 3000, Philips 3100, Philips 4000 (включая серии EP и SM), Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах

    Крышка контейнера для кофейных зерен

    Эта крышка закрывает контейнер для кофейных зерен и позволяет зернам сохранять превосходный аромат. Совместима с кофемашинами Incanto, Picobaristo, Philips 3000, Philips 3100, Philips 4000 (включая серии EP и SM), Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах

    Крышка контейнера для кофейных зерен

    Крышка контейнера для кофейных зерен

    Эта крышка закрывает контейнер для кофейных зерен и позволяет зернам сохранять превосходный аромат. Совместима с кофемашинами Incanto, Picobaristo, Philips 3000, Philips 3100, Philips 4000 (включая серии EP и SM), Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах

    Совместимые продукты

    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве
    Посмотрите в руководстве

      Крышка контейнера для кофейных зерен

      Информацию о совместимости см. на вкладке с характеристиками

      • Picobaristo, Incanto, серии EP и SM
      • Прозрачный
      • Нельзя мыть в посудомоечной машине

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • HD8821
        • HD8824
        • HD8841
        • HD8844
        • HD8847
        • HD8911
        • HD8914
        • HD8831
        • HD8832
        • HD8834
        • HD8917
        Совместимость:
        • HD8927
          PICOBARISTO
        • HD8928
          PICOBARISTO
        • HD8924
        • HD8915/01
        • HD8915/09
        • HD8921/01
        • HD8921/09
        • HD8922/01
        • HD8922/09
        • HD8925/01
        • HD8925/09
        • EP3550/00
        • EP3551/00
        • EP4010/00
        • EP4050/00
        • SM3061/00
        • EP4051/00
        • EP3363/10
        • EP3362/00
        • EP3363/00
        • EP3551/10
        • EP3558/00
        • EP3559/00
        • EP5360
        • EP5361
        • EP5365
        • EP5960
        • EP5961
        Подходит для кофемашин
        • HD8827/01
        • HD8832/01
        • HD8844/01
        • HD8911/21
        • HD8913/11
        • HD8916/01
        • HD8916/09
        • HD8918/41
        • HD8922/09
        • SM5573/10

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