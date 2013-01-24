Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
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Крышка контейнера для кофейных зерен
Эта крышка закрывает контейнер для кофейных зерен и позволяет зернам сохранять превосходный аромат. Совместима с кофемашинами Incanto, Picobaristo, Philips 3000, Philips 3100, Philips 4000 (включая серии EP и SM), Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Крышка контейнера для кофейных зерен
Эта крышка закрывает контейнер для кофейных зерен и позволяет зернам сохранять превосходный аромат. Совместима с кофемашинами Incanto, Picobaristo, Philips 3000, Philips 3100, Philips 4000 (включая серии EP и SM), Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах
Крышка контейнера для кофейных зерен
Эта крышка закрывает контейнер для кофейных зерен и позволяет зернам сохранять превосходный аромат. Совместима с кофемашинами Incanto, Picobaristo, Philips 3000, Philips 3100, Philips 4000 (включая серии EP и SM), Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Крышка контейнера для кофейных зерен
Эта крышка закрывает контейнер для кофейных зерен и позволяет зернам сохранять превосходный аромат. Совместима с кофемашинами Incanto, Picobaristo, Philips 3000, Philips 3100, Philips 4000 (включая серии EP и SM), Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь