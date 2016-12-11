CP0504
Крышка контейнера для кофейных зерен
Эта крышка закрывает контейнер для кофейных зерен и позволяет зернам сохранять превосходный аромат. Совместима с кофемашинами Incanto, Picobaristo, Philips 3000, Philips 3100, Philips 4000 (включая серии EP и SM), Philips 5000.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.