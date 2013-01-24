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Маленькая насадка для пылесоса

CRP741
  • Дополнительная мини-насадка для пылесоса Дополнительная мини-насадка для пылесоса Дополнительная мини-насадка для пылесоса
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    Маленькая насадка для пылесоса

    CRP741

    Дополнительная мини-насадка для пылесоса

    С помощью этой мини-насадки вы можете выполнять уборку в труднодоступных местах. Узнать обо всех преимуществах

    Маленькая насадка для пылесоса

    Дополнительная мини-насадка для пылесоса

    С помощью этой мини-насадки вы можете выполнять уборку в труднодоступных местах. Узнать обо всех преимуществах

    Дополнительная мини-насадка для пылесоса

    С помощью этой мини-насадки вы можете выполнять уборку в труднодоступных местах. Узнать обо всех преимуществах

    Маленькая насадка для пылесоса

    Дополнительная мини-насадка для пылесоса

    С помощью этой мини-насадки вы можете выполнять уборку в труднодоступных местах. Узнать обо всех преимуществах

    Совместимые продукты

    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве

      Дополнительная мини-насадка для пылесоса

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      • Черный

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • FC8760 — FC8769
        • FC8950
        • FC8952
        Подходит для
        • FC9062/01
        • FC9064/02
        • FC9150/01
        • FC9150/02
        • FC9150/09
        • FC9160/01
        • FC9170/01
        • FC9170/02
        • FC9170/03
        • FC9170/09
        • FC9171/01
        • FC9172/01
        • FC9172/02
        • FC9172/03
        • FC9173/01
        • FC9174/01
        • FC9175/01
        • FC9176/01
        • FC9178/03
        Подходит для:
        • FC8732/01
        • FC8734/01
        • FC8734/04
        • FC8734/71
        • FC8736/01
        • FC8738/01
        • FC8740/01
        • FC8748/01
        • FC9200/01
        • FC9204/02
        • FC9210/01
        • FC9218/03
        • FC9222/01
        • FC9222/02
        • FC9232/01
        • FC9236/03
        Для HomeCare
        FC9200

      • Подходит для

        PowerPro
        FC8760 — FC8769
        Aqua Action
        FC8950–FC8952

      Что входит в комплект?

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