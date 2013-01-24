Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Ключевые слова для поиска
Дополнительная мини-насадка для пылесоса
С помощью этой мини-насадки вы можете выполнять уборку в труднодоступных местах. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Дополнительная мини-насадка для пылесоса
С помощью этой мини-насадки вы можете выполнять уборку в труднодоступных местах. Узнать обо всех преимуществах
Дополнительная мини-насадка для пылесоса
С помощью этой мини-насадки вы можете выполнять уборку в труднодоступных местах. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Дополнительная мини-насадка для пылесоса
С помощью этой мини-насадки вы можете выполнять уборку в труднодоступных местах. Узнать обо всех преимуществах
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
FC9174/02
FC9170/02
FC9176/02
Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь
Подходит для