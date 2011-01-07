Выходной фильтр Allergy H13 для эффективной фильтрации
Некоторые фильтры не справляются с фильтрацией мелких частиц пыли, в результате пыль снова попадает в воздух. Фильтр Allergy H13 удерживает более 99,95 % мелкой пыли. Фильтр улавливает мелкие частицы, такие как пыльца и пылевой клещ, которые могут вызывать аллергию и приступы астмы. Заменяйте фильтр раз в год.
Для оптимальной работы выполняйте замену раз в год
Для оптимального качества работы и фильтрации рекомендуется менять фильтр раз в год.
Фильтр нельзя мыть
Фильтр нельзя мыть. Срок годности изделия составляет 1 год. По истечении этого периода изделие необходимо заменить. Очистка фильтра может привести к повреждениям.
s-filter® стандартного размера для простой замены
Стандартный выходной фильтр s-filter® широко представлен в продаже и легко узнаваем по логотипу. Подходит для разных моделей пылесосов Philips, а также Electrolux, AEG, Volta и Tornado.
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