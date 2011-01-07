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  • Оригинальный сменный фильтр HEPA13 от Philips Оригинальный сменный фильтр HEPA13 от Philips Оригинальный сменный фильтр HEPA13 от Philips

    Выходной фильтр s-filter®

    FC8038/01

    Оригинальный сменный фильтр HEPA13 от Philips

    Фильтр Philips HEPA13 для пылесоса удерживает 99,95 % мельчайших частиц пыли, поэтому воздух, выходящий из пылесоса, не содержит загрязнений и аллергенов — он будет даже чище, чем воздух в комнате.

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    Выходной фильтр s-filter®

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    Оригинальный сменный фильтр HEPA13 от Philips

    Фильтр HEPA13 задерживает > 99,95% мелкой пыли

    • 1 выходной фильтр Allergy H13
    • s-filter® стандартного размера
    • Удерживает > 99,95 % пыли
    Выходной фильтр Allergy H13 для эффективной фильтрации

    Выходной фильтр Allergy H13 для эффективной фильтрации

    Некоторые фильтры не справляются с фильтрацией мелких частиц пыли, в результате пыль снова попадает в воздух. Фильтр Allergy H13 удерживает более 99,95 % мелкой пыли. Фильтр улавливает мелкие частицы, такие как пыльца и пылевой клещ, которые могут вызывать аллергию и приступы астмы. Заменяйте фильтр раз в год.

    Для оптимальной работы выполняйте замену раз в год

    Для оптимальной работы выполняйте замену раз в год

    Для оптимального качества работы и фильтрации рекомендуется менять фильтр раз в год.

    Фильтр нельзя мыть

    Фильтр нельзя мыть

    Фильтр нельзя мыть. Срок годности изделия составляет 1 год. По истечении этого периода изделие необходимо заменить. Очистка фильтра может привести к повреждениям.

    s-filter® стандартного размера для простой замены

    Стандартный выходной фильтр s-filter® широко представлен в продаже и легко узнаваем по логотипу. Подходит для разных моделей пылесосов Philips, а также Electrolux, AEG, Volta и Tornado.

    • Общие характеристики

      Тип продукта
      Выходной фильтр s-filter®
      Совместимые продукты
      • Performer - FC9150, FC9170, FC9174, FC9176; Performer Expert - FC8720, FC8728; PerformerPro - FC9180, FC9199; Performer Ultimate - FC8921, FC8925, FC8941, FC8957
      • Серия 7000, Performer Silent - FC8780, FC8781, FC8782, FC8783, FC8784, FC8785, FC8786, FC8787, FC8789; серия 8000, Performer (LED) - XD8121, XD8122, XD8142, XD8152, XD8022, XD8042, XD8052
      • Серия 9000, PowerPro/Marathon Ultimate - FC9911, FC9912, FC9925, FC9928, FC9929, FC9932, XB9125, XB9145, XB9154, XB9155, XB9185
      • Marathon - FC9200, FC9225; PowerPro Expert - FC9712 – FC9714, FC9720 – FC9725; PowerPro - FC8760 – FC8770

    • Совместимость

      Аксессуары в комплекте 1
      1 выходной фильтр HEPA

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Швеция

    Badge-D2C

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