Выходной фильтр Allergy H13 для эффективной фильтрации

Некоторые фильтры не справляются с фильтрацией мелких частиц пыли, в результате пыль снова попадает в воздух. Фильтр Allergy H13 удерживает более 99,95 % мелкой пыли. Фильтр улавливает мелкие частицы, такие как пыльца и пылевой клещ, которые могут вызывать аллергию и приступы астмы. Заменяйте фильтр раз в год.