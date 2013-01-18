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Philips Avent

Крышка

CP1238
Avent
Avent
  • Идеальное решение для хранения молока и продуктов. Идеальное решение для хранения молока и продуктов. Идеальное решение для хранения молока и продуктов.
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    Philips Avent Крышка

    CP1238

    Идеальное решение для хранения молока и продуктов.

    Эти уплотнительные кольца превращают все бутылочки для кормления Philips Avent Natural и Classic в контейнеры для хранения грудного молока и детского питания. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Крышка

    Идеальное решение для хранения молока и продуктов.

    Эти уплотнительные кольца превращают все бутылочки для кормления Philips Avent Natural и Classic в контейнеры для хранения грудного молока и детского питания. Узнать обо всех преимуществах

    Идеальное решение для хранения молока и продуктов.

    Эти уплотнительные кольца превращают все бутылочки для кормления Philips Avent Natural и Classic в контейнеры для хранения грудного молока и детского питания. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Крышка

    Идеальное решение для хранения молока и продуктов.

    Эти уплотнительные кольца превращают все бутылочки для кормления Philips Avent Natural и Classic в контейнеры для хранения грудного молока и детского питания. Узнать обо всех преимуществах

    Совместимые продукты

    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите в руководстве

    Посмотрите в руководстве

      Идеальное решение для хранения молока и продуктов.

      Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку «Характеристики».

      • Крышка
      Совместима с молокоотсосами Philips Avent

      Совместима с молокоотсосами Philips Avent

      Сцеживайтесь сразу в бутылочку, а после просто замените насадку соской при кормлении — вам не придется использовать другую емкость для молока.

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • SCF755
        • SCF746
        • SCF666
        • SCF703
        • SCF033
        • SCF030
        • SCF816
        • SCF810
        • SCF803
        • SCF686
        • SCF408
        • SCF562
        • SCF561
        • SCF560
        • SCF407
        • SCF039
        • SCF801
        • SCF566
        • SCF551
        • SCF795
        • SCF638
        • SCF565
        • SCF564
        • SCF406
        • SCF400
        • SCF821
        • SCF802
        • SCF753
        • SCF751
        • SCF747
        • SCF819
        • SCF019
        • SCF625
        • SCF401
        • SCF013
        • SCF010
        • SCF815
        • SCF804
        • SCF790
        • SCF701
        • SCF016
        • SCF563
        • SCF403
        • SCF293
        • SCF037
        • SCF034
        • SCF817
        • SCF814
        • SCF813
        • SCF811
        • SCF796
        • SCF792
        • SCF683
        • SCF660
        • SCF404
        • SCF402
        • SCF330
        • SCF291
        • SCF035
        • SCF031
        • SCF793
        • SCF680
        • SCF663
        • SCF623
        • SCF553
        • SCF405
        • SCF038
        • SCF036
        • SCF032
        • SCF818
        • SCF812
        • SCF798
        • SCF430/01
        • SCF441/01
        • SCF430/10
        • SCF430/30
        • SCF430/13
        • SCF430/15
        • SCF430/16

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