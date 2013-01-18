Идеальное решение для хранения молока и продуктов.
Эти уплотнительные кольца превращают все бутылочки для кормления Philips Avent Natural и Classic в контейнеры для хранения грудного молока и детского питания. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальное решение для хранения молока и продуктов.
Эти уплотнительные кольца превращают все бутылочки для кормления Philips Avent Natural и Classic в контейнеры для хранения грудного молока и детского питания. Узнать обо всех преимуществах
Идеальное решение для хранения молока и продуктов.
Эти уплотнительные кольца превращают все бутылочки для кормления Philips Avent Natural и Classic в контейнеры для хранения грудного молока и детского питания. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальное решение для хранения молока и продуктов.
Эти уплотнительные кольца превращают все бутылочки для кормления Philips Avent Natural и Classic в контейнеры для хранения грудного молока и детского питания. Узнать обо всех преимуществах
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300. Существует несколько способов узнать номер модели.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
SCF430/10
Сцеживайтесь сразу в бутылочку, а после просто замените насадку соской при кормлении — вам не придется использовать другую емкость для молока.
Сменная деталь
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