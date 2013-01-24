Ангиографические системы экспертного класса позволяют выполнять комбинированные хирургические и эндоваскулярные процедуры в одном помещении. Однако стационарные системы могут препятствовать перемещению персонала и оборудования. Решением является FlexMove — опция для серии Azurion 7 с 20-дюймовым детектором для исключительной гибкости при работе в комбинированной операционной.